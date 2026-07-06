Planul mistic al lui Zelenski care îl bântuie pe Putin. Ce se ascunde în spatele operațiunii de 40 de zile care a pus Rusia pe jar

Ucraina joacă o carte riscantă, dar extrem de calculată pe tabla de șah a războiului cu Federația Rusă. În spatele retoricii de război și a declarațiilor oficiale, Kievul aplică o strategie de tipul „prefă-te până reușești”, concepută nu doar pentru a menține ridicat moralul populației ucrainene, ci și pentru a trimite mesaje directe către doi actori-cheie de pe scena globală: Vladimir Putin și Donald Trump.

Semnalul mistic și militar al celor 40 de zile

La finele lunii iunie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat demararea unei operațiuni de influență și presiune întinsă pe o durată de 40 de zile. Dincolo de componenta militară, analiștii de la The Economist au descifrat un subtext simbolic profund, adânc înrădăcinat în tradițiile slave: 40 de zile reprezintă perioada de tranziție în care sufletul părăsește lumea pământească. În termeni geopolitici, acesta este un avertisment sumbru transmis direct liderului de la Kremlin.

Mesajul lui Zelenski nu este însă o simplă propagandă. Pe parcursul acestei veri, campania de lovituri în spatele frontului a devenit linia directoare a strategiei ucrainene. Bombardamentele constante asupra rafinăriilor rusești au forțat Moscova să raționalizeze benzina și atacurile sistematice asupra podurilor, căilor ferate și feriboturilor pentru a strangula liniile de aprovizionare ale armatei ruse din peninsulă.

Orbirea apărării antiaeriene

În ultimele trei luni, forțele ucrainene au scos din uz 70 de sisteme de apărare aeriană rusești, o pierdere greu de înlocuit pe termen scurt.

Planul, conceput încă de la începutul anului 2025, a intrat în faza operațională abia acum, după ce Kievul a reușit să își pună la punct unitățile speciale și să accelereze producția de drone pe termen lung.

Miza reală

Surse din anturajul prezidențial de la Kiev, citate de publicația britanică, admit că acest „teatru politic” are un scop pragmatic – crearea unui moment propice pentru negocieri, cel mai probabil în luna august, când Putin va trebui să decidă strategia pentru campania de toamnă-iarnă.

Totuși, experții avertizează că Ucraina pășește pe gheață subțire. În timp ce Crimeea este supusă unei „escaladări controlate”, pe frontul din Donețk, în special în zona Kostiantinivka, presiunea rusă rămâne uriașă. În plus, economia Rusiei se confruntă cu decizii extreme, economistul Oleksii Plastun subliniind că pentru Kremlin „opțiunile bune s-au epuizat”, trecând la măsuri de criză precum tipărirea de bani și gestionarea deficitului structural.

Batalionul secret „Kairos” aduce războiul la porțile Moscovei

În timp ce diplomația se joacă în culise, pe teren, războiul asimetric atinge cote fără precedent. Jurnaliștii de la The Times au obținut în premieră acces în interiorul batalionului de sisteme fără pilot „Kairos” (parte din celebra brigadă 414 „Pasările lui Madiar”). Misiunea lor declarată? Să facă războiul atât de costisitor pentru Kremlin, încât acesta să fie obligat să ceară pacea.

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Reguli de fier și sprijin occidental

Membrii acestui batalion de elită trăiesc sub un regim de securitate extrem de strict: consumul de alcool este interzis, destinația misiunilor este ascunsă chiar și familiilor, iar testele cu detectorul de minciuni sunt o rutină pentru a preveni scurgerile de informații. Printre operatori se numără nu doar ucraineni, ci și voluntari străini de elită, foști membri ai forțelor speciale din Marea Britanie, SUA, Europa și Japonia.

Comandantul unității, cu indicativul „Rei”, un fost ofițer de legătură la baza americană din Wiesbaden (Germania), recunoaște că unitatea beneficiază în continuare de informații cruciale de la partenerii britanici.

Bilanțul atacurilor cu rază lungă de acțiune

În cele aproximativ 200 de zile de existență, „Kairos” a lovit aproape 200 de ținte strategice pe teritoriul Federației Ruse, unele aflate la peste 1.500 de kilometri distanță. Strategia a fost una metodică: timp de două luni au distrus sistemele antiaeriene de la periferia Moscovei, punând comandamentul rus în fața unei dileme logistice: să protejeze capitala sau să lase descoperită Crimeea.

Un atac recent cu opt drone asimetrice, dintre care cinci și-au atins ținta, a vizat Centrul de Comunicații Spațiale din Dubna (lângă Moscova), un nod vital pentru culegerea de informații militare de către armata rusă.

„Pentru o dronă nu contează dacă ținta este o rafinărie, un port sau Kremlinul”, afirmă sec comandantul „Rei“. La rândul său, un alt lider de companie, cu indicativul „Panama”, completează: „Acum Putin vede cum arde Rusia. Justiția a sosit”.

Pentru acești oameni, dincolo de calculele reci de la Kiev sau Washington, fiecare dronă lansată poartă o încărcătură profund personală. Este un răspuns la teroarea aeriană rusă și, așa cum declară ofițerii ucraineni, o formă de răzbunare pentru anii furați și pentru destinele civililor secerați de război.