Kremlinul destituie un general considerat cândva de încredere. Ce i se reproșează?

Un general rus de rang înalt, anterior apreciat de conducerea de la Moscova, dar contestat de propriii soldați pentru tacticile sale dure, a fost înlăturat din funcție după patru ani petrecuți în poziții de comandă cheie în războiul din Ucraina.

Este vorba despre general-locotenentul Suhrab Ahmedov, în vârstă de 51 de ani, originar din Daghestan, a cărui destituire a fost semnalată inițial de canale rusești de tip mil-blog, apropiate de Kremlin. Informația a fost ulterior preluată de presa independentă rusă și de surse ucrainene, deși Ministerul rus al Apărării nu a confirmat oficial schimbarea.

Un parcurs rapid în armată

Ahmedov a fost considerat un ofițer în plină ascensiune. Cariera sa militară a început în anii ’90, în cadrul unităților de elită ale infanteriei navale ruse. Înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei, el nu acumulase experiență de luptă în conflicte externe precum Siria, dar comandase Brigada 155 Infanterie Marină, una dintre unitățile considerate de elită ale armatei ruse.

În februarie 2022, Ahmedov a fost implicat direct în ofensiva inițială a Rusiei asupra Kievului, parte a planului de a forța rapid schimbarea conducerii ucrainene. Primele critici la adresa sa au apărut în primăvara acelui an, când unități aflate sub comanda sa au fost trimise în atacuri repetate împotriva unor poziții ucrainene bine fortificate, suferind pierderi semnificative.

Nemulțumiri în rândul trupelor

În toamna lui 2022, militari din Brigada 155 au acuzat public conducerea, inclusiv pe Ahmedov, că a sacrificat inutil vieți omenești în atacuri slab planificate. În pofida acestor critici rare și deschise, generalul a fost promovat și numit la comanda Armatei a 20-a a Rusiei.

La începutul lui 2023, Ahmedov a coordonat o ofensivă majoră asupra orașului Vuhledar, în estul Ucrainei. Atacurile blindate repetate au fost respinse de forțele ucrainene, care au folosit mine, artilerie și rachete antitanc. Pierderile rusești au fost substanțiale, în timp ce pierderile ucrainene au fost raportate ca fiind limitate.

În ciuda eșecului operațiunii, Ahmedov a fost avansat în grad, o decizie care a atras critici inclusiv din partea unor comentatori militari pro-ruși.

Controverse și pierderi repetate

În 2023, un alt incident a atras atenția: o unitate aflată în formație, în așteptarea unui discurs al generalului, a fost lovită de artileria ucraineană, după ce a fost observată de drone de recunoaștere. Zeci de militari au fost uciși sau răniți.

Ulterior, Ahmedov a fost mutat din funcția de comandant al Armatei a 20-a, iar în 2024–2025 a fost implicat în operațiuni de respingere a unei incursiuni ucrainene în regiunea rusă Kursk. Contraofensivele coordonate de el au inclus și unități nord-coreene, care, potrivit relatărilor ucrainene, au suferit pierderi grele în atacuri desfășurate pe teren deschis, sub supravegherea dronelor.

Recompense și o nouă misiune eșuată

În iulie 2025, autoritățile ruse i-au acordat lui Ahmedov titlul de „Erou al Rusiei”, una dintre cele mai înalte distincții militare, pentru acțiunile sale din zona Kursk. La scurt timp, a fost mutat într-o funcție de rang înalt, dar mai puțin expusă, în cadrul forțelor navale din Extremul Orient.

Această numire a fost însă de scurtă durată. În toamna lui 2025, Ahmedov a fost trimis din nou pe front, de această dată pentru a conduce o ofensivă dificilă în sectorul Pokrovsk, în estul Ucrainei.

Inițial, trupele ruse au obținut unele câștiguri tactice, profitând de condițiile meteo nefavorabile pentru dronele ucrainene. Odată cu îmbunătățirea vremii, însă, liniile de aprovizionare rusești au fost lovite intens, iar unitățile înaintate au rămas izolate.

Forțele ucrainene au lansat o contraofensivă susținută, iar atacurile rusești ulterioare, inclusiv asalturi blindate în masă, au fost respinse cu pierderi grele.

Sfârșitul unei cariere de prim-plan

La finalul anului 2025, ultimele încercări de a recuceri terenul pierdut au eșuat, iar surse ucrainene au raportat mii de pierderi în rândul trupelor ruse din zonă. La scurt timp după aceste evenimente, Ahmedov a fost îndepărtat din funcție.

Destituirea sa pare să reflecte nemulțumirea crescândă a conducerii ruse față de comandanții asociați cu tactici costisitoare, care au produs pierderi umane semnificative fără câștiguri strategice clare.

Deocamdată, Moscova nu a oferit explicații oficiale privind soarta generalului, iar cazul său ilustrează presiunile și tensiunile tot mai vizibile din structurile de comandă ale armatei ruse, pe fondul unui conflict prelungit și extrem de costisitor.