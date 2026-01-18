Cum a reușit o brigadă fondată de un miliardar ucrainean să dea o lovitură decisivă forțelor lui Putin la Kupiansk

Brigada miliardarului ucrainean Vsevolod Kozhemyako a înregistrat recent un nou succes pe câmpul de luptă. Acesta a oferit un interviu despre tranziția de la viața civilă la cea militară dintr-un hotel din Harkov, relatează The Telegraph.

„Da, sunt om de afaceri. și acum sunt comandantul unei unități militare din Ucraina”, a declarat el.

Este fondatorul Brigăziii 13 „Khartia” - formată din voluntari civili, pe care a finanțat-o atât din proprii bani, cât și cu sprijinul altor donatori înstăriți.

În urmă cu câteva zile, soldații din Khartia au ridicat steagul ucrainean în orașul Kupiansk, pe fondul eforturilor de respingere a înaintării trupelor rusești. Gestul a ridicat moralul printre soldați, în contextul în care Ucraina se confruntă cu deficit de infanterie și cu atacuri masive asupra zonelor populate și infrastructurii.

Unitatea, unele dintre cele mai eficiente ale Ucrainei, este mărturia faptului că forțele ucrainene au posibilitatea de a surclasa tacticile de tip mașină de tocat carne ale Rusiei.

„Operațiunea din Kupiansk dovedește că prin planificare, comandanți și state majore instruite și o pregătire calitativă a unităților – ceea ce numim metoda Khartia – poți opri și distruge cu succes inamicul”, a declarat colonelul Ihor Obolensky.

Unitatea lui Kozhemyako, la început improvizată, – o combinație neuniformă de civili și echipament de elită – a devenit o reală forță, iar acum conduce contraatacuri de precizie pe unul dintre cele mai letale fronturi din război.

Succesul înregistrat recent de Brigada Khartia – supranumită „brigada miliardarilor” – pare să fi tranșat săptămâni întregi de dispute între Rusia și Ucraina asupra controlului asupra orașului strategic.

Orașul Kupiansk, la sud-est de Harkov, a fost luni de zile un punct fierbinte al atacurilor rusești de tip „mașină de carne”, prin care Rusia trimite soldați în valuri împotriva apărării ucrainene.

Orașul era în prag de colaps cu doar câteva săptămâni în urmă, apoi într-o turnură dramatică, trupele ucrainene au anunțat că au expulzat aproape toate forțele rusești din oraș săptămâna asta, ridicând luni steagul ucrainean deasupra a cea mai rămas din sediul primăriei.

Potrivit rapoartelor serviciilor de informații, rușii au suferit pierderi umane importante, proporția fiind de 27 de soldați ruși la un soldat ucrainean.

Tacticile de luptă ale Brigăzii Khartia

Brigada Khartia a fost desfășurată alături de unități regulate și mai puțin experimentate din zonă, care s-au coordonat pentru a forma un model stratificat de apărare și atac.

Forțele ucrainene au folosit această strategie pentru a absorbi atacurile rusești, conservând simultan trupele de elită pentru lovituri decisive.

Unitățile s-au strecurat în timpul sezonului de toamnă prin pădurile din jurul Kupianskului înainte de a pătrunde în oraș.

Unitățile Khartia s-au concentrat asupra zonelor strategice din Kupiansk - trecerile de cale ferată, intrările de pe râuri și punctele de blocare a acțiunilor urbane, transformând străzile și zonele industriale în zone de atac concentrate pentru înaintarea forțelor rusești.

Operațiunile brigăzii s-au bazat pe recunoaștere, mobilitate și coordonare cu echipele de artilerie și drone.

Prin atacuri surpriză și retragerea înainte ca unitățile rusești să se poată redresa, Khartia a provocat pierderi mari acestora și a forțat o retragere dezorganizată.

Prezența lor a permis, totodată, forțelor ucrainene să rotească brigăzi mai puțin experimentate fără a compromite apărarea generală.

Povestea lui Kozhemyako

În vârstă de 55 de ani și tatăl a patru copii, miliardarul publica înainte de război fotografii din vacanțe de lux și practicarea unor sporturi variate- schi, alergare, ciclism și golf.

În 2017, a încheiat maratonul din New York în mai puțin de trei ore și jumătate.

Kozhemyako este fondatorul și directorul executiv al Agrotrade Group, unul dintre cei mai mari producători și exportatori de cereale din Ucraina. În prezent, întreaga sa atenție este captată de război.

Khartia a fost fondată în martie 2022 ca o unitate de voluntari atașată Brigăzii 127 de Apărare Teritorială din Harkov.

În prezent, unitatea este o formațiune de asalt de elită a Gărzii Naționale Ucrainene, specializată în contraatacuri rapide, război urban și operațiuni cu drone, remarcându-se drept una dintre cele mai de succes unități ce luptă lângă Kupiansk.

Operând independent de armata ucraineană, dar urmând ordinele acesteia, Khartia și-a căpătat porecla de „batalionul miliardarilor” prin prisma modelului său de finanțare și sprijinului din partea a numeroși donatori bogați.

Site-urile de specialitate estimează efectivele Khartia la între 1.500 și 5.000 de oameni.

Însă fiecărei victorii a Ucrainei îi corespunde un eșec. La aproximativ 240 de kilometri de Kupiansk, lângă orașul Huliaipole, forțele ucrainene se retrăgeau – o mărturie a deficitul de forțe de luptă.

Lipsa de personal a silit armata ucraineană să folosească unități de „pompieri”, precum Khartia, pentru a riposta rapid la presiunea rusească, dar adesea în acest fel lasă expuse alte fronturi.

„Succesele recente ale Ucrainei în jurul orașului Kupiansk sunt cruciale pentru a demonstra că aceasta nu va capitula, așa cum sunt de părere unii de la Casa Albă, ci dimpotrivă, Ucraina câștigă teren”, a apreciat Hamish de Bretton-Gordon, expert militar și fost comandant de tancuri, pentru The Telegraph.