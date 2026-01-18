search
Duminică, 18 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum a reușit o brigadă fondată de un miliardar ucrainean să dea o lovitură decisivă forțelor lui Putin la Kupiansk

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Brigada miliardarului ucrainean Vsevolod Kozhemyako a înregistrat recent un nou succes pe câmpul de luptă. Acesta a oferit un interviu despre tranziția de la viața civilă la cea militară dintr-un hotel din Harkov, relatează The Telegraph.

Steag ucrainean la Kupiansk FOTO X
Steag ucrainean la Kupiansk FOTO X

„Da, sunt om de afaceri. și acum sunt comandantul unei unități militare din Ucraina”, a declarat el.

Este fondatorul Brigăziii 13 „Khartia” - formată din voluntari civili, pe care a finanțat-o atât din proprii bani, cât și cu sprijinul altor donatori înstăriți.

În urmă cu câteva zile, soldații din Khartia au ridicat steagul ucrainean în orașul Kupiansk, pe fondul eforturilor de respingere a înaintării  trupelor rusești. Gestul a ridicat moralul printre soldați, în contextul în care Ucraina se confruntă cu deficit de infanterie și cu atacuri masive asupra zonelor populate și infrastructurii.

Unitatea, unele dintre cele mai eficiente ale Ucrainei, este mărturia faptului că forțele ucrainene au posibilitatea de a surclasa tacticile de tip mașină de tocat carne ale Rusiei.

„Operațiunea din Kupiansk dovedește că prin planificare, comandanți și state majore instruite și o pregătire calitativă a unităților – ceea ce numim metoda Khartia – poți opri și distruge cu succes inamicul”, a declarat colonelul Ihor Obolensky.

Unitatea lui Kozhemyako, la început improvizată, – o combinație neuniformă de civili și echipament de elită – a devenit o reală forță, iar acum conduce contraatacuri de precizie pe unul dintre cele mai letale fronturi din război.

Succesul înregistrat recent de Brigada Khartia – supranumită „brigada miliardarilor” – pare să fi tranșat săptămâni întregi de dispute între Rusia și Ucraina asupra controlului asupra orașului strategic.

Orașul Kupiansk, la sud-est de Harkov, a fost luni de zile un punct fierbinte al atacurilor rusești de tip „mașină de carne”, prin care Rusia trimite  soldați în valuri împotriva apărării ucrainene.

Orașul era în prag de colaps cu doar câteva săptămâni în urmă, apoi într-o turnură dramatică, trupele ucrainene au anunțat că au expulzat aproape toate forțele rusești din oraș săptămâna asta, ridicând luni steagul ucrainean deasupra a cea mai rămas din sediul primăriei.

Potrivit rapoartelor serviciilor de informații, rușii au suferit pierderi umane importante, proporția fiind de 27 de soldați ruși la un soldat ucrainean.

Tacticile de luptă ale Brigăzii Khartia

Brigada Khartia a fost desfășurată alături de unități regulate și mai puțin experimentate din zonă, care s-au coordonat pentru a forma un model stratificat de apărare și atac.

Forțele ucrainene au folosit această strategie pentru a absorbi atacurile rusești, conservând simultan trupele de elită pentru lovituri decisive.

Unitățile s-au strecurat în timpul sezonului de toamnă prin pădurile din jurul Kupianskului înainte de a pătrunde în oraș.

Unitățile Khartia s-au concentrat asupra zonelor strategice din Kupiansk - trecerile de cale ferată, intrările de pe râuri și punctele de blocare a acțiunilor urbane, transformând străzile și zonele industriale în zone de atac concentrate pentru înaintarea forțelor rusești.

Operațiunile brigăzii s-au bazat pe recunoaștere, mobilitate și coordonare cu echipele de artilerie și drone.

Prin atacuri surpriză și retragerea înainte ca unitățile rusești să se poată redresa, Khartia a provocat pierderi mari acestora și a forțat o retragere dezorganizată.

Prezența lor a permis, totodată, forțelor ucrainene să rotească brigăzi mai puțin experimentate fără a compromite apărarea generală.

Miliardarul ucrainean Vsevolod Kozhemyako (stânga), alături de un camarad
Miliardarul ucrainean Vsevolod Kozhemyako (stânga), alături de un camarad

Povestea lui Kozhemyako

În vârstă de 55 de ani și tatăl a patru copii, miliardarul publica înainte de război fotografii din vacanțe de lux și practicarea unor sporturi variate- schi, alergare, ciclism și golf.

În 2017, a încheiat maratonul din New York în mai puțin de trei ore și jumătate.

Kozhemyako este fondatorul și directorul executiv al Agrotrade Group, unul dintre cei mai mari producători și exportatori de cereale din Ucraina. În prezent, întreaga sa atenție este captată de război.

Khartia a fost fondată în martie 2022 ca o unitate de voluntari atașată Brigăzii 127 de Apărare Teritorială din Harkov.

În prezent, unitatea este o formațiune de asalt de elită a Gărzii Naționale Ucrainene, specializată în contraatacuri rapide, război urban și operațiuni cu drone, remarcându-se drept una dintre cele mai de succes unități ce luptă lângă Kupiansk.

Operând independent de armata ucraineană, dar urmând ordinele acesteia, Khartia și-a căpătat porecla de „batalionul miliardarilor” prin prisma modelului său de finanțare și sprijinului din partea a numeroși donatori bogați.

Site-urile de specialitate estimează efectivele Khartia la între 1.500 și 5.000 de oameni.

Însă fiecărei victorii a Ucrainei îi corespunde un eșec. La aproximativ 240 de kilometri de Kupiansk, lângă orașul Huliaipole, forțele ucrainene se retrăgeau – o mărturie a deficitul de forțe de luptă.

Lipsa de personal a silit armata ucraineană să folosească unități de „pompieri”, precum Khartia, pentru a riposta rapid la presiunea rusească, dar adesea în acest fel lasă expuse alte fronturi.

„Succesele recente ale Ucrainei în jurul orașului Kupiansk sunt cruciale pentru a demonstra că aceasta nu va capitula, așa cum sunt de părere unii de la Casa Albă, ci dimpotrivă, Ucraina câștigă teren”, a apreciat Hamish de Bretton-Gordon, expert militar și fost comandant de tancuri, pentru The Telegraph.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump pedepsește țările care iau partea Groenlandei. Anunțul făcut de președintele american
digi24.ro
image
Donald Trump ”pedepsește” opt țări europene cu un tarif de 10%, pentru că nu susțin acapararea Groenlandei de către SUA
stirileprotv.ro
image
Adina Anghelescu: Cât mai ține scandalul legat de magistratură? Caii nărăvași nu se dresează ușor…
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Cine este și cum arată soția lui Florin Gardoș. Diana are o siluetă de invidiat și face furori în costum de baie
fanatik.ro
image
Religia în școli se predă ilegal, acuză profesorul Emil Moise, cel care a învins în instanță statul și Biserica Ortodoxă Română
libertatea.ro
image
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
digi24.ro
image
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
gsp.ro
image
Temutul Kadyrov, către un român: ”Vino încoace!”. Când a aprins lumina, nu i-a venit să creadă: ”Îl lingea pe mână”
digisport.ro
image
Curtea Constituțională, capturată de Guvern? Numiri, favoruri și fisurile invizibile ale independenței
stiripesurse.ro
image
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
antena3.ro
image
Staţiunea aflată la 7 ore de Bucureşti unde românii se înghesuie. Preţurile sunt sub cele de la noi
observatornews.ro
image
'Te aștept la lecții'. Ilona Brezoianu o pune la punct pe Andreea Bălan după declaraţiile de la emisiunea lui Măruţă
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Cea mai importantă ramură dintr-un pom: la ce să fii atent când tai copacii din grădină
playtech.ro
image
Jucătorul de tenis care a fost ruinat de propriul tată. Cum a aflat că a pierdut 30 de milioane de euro
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Donald Trump a făcut anunțul, fără să aștepte verdictul Curții Supreme a SUA: ”Nebunia a ieșit din viețile noastre”
digisport.ro
image
Interdicție totală din 2026 la bordul avioanelor: obiectul extrem de folosit pe care pasagerii nu îl mai pot folosi
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Nicușor Dan a semnat, este LEGE și se aplică de AZI în toată România. Ce lovitură pentru români
romaniatv.net
image
Vouchere de vacanță 2026. Noi modificări pentru angajați. Cum vor putea fi folosite
mediaflux.ro
image
Ce face Bianca Andreescu, în timp ce jucătoarele de top se pregătesc pentru debutul la Australian Open
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cum arată acum doi frați care au fost abandonați lângă Gara de Nord în București, în 1994: „Vă rugăm să ne ajutați!"
actualitate.net
image
Clasamentul celor mai frumoase destinații de vacanță. Un creator de conținut din România a dat verdictul: „Clar ne întoarcem!”
click.ro
image
Singura ciorbă pe care Elena Ceaușescu o evita. Bucătarii familiei nu aveau niciodată voie să o pregătească
click.ro
image
Rețeta grecească pe care puține gospodine o știau. Cum se prepară giouvetsi, un deliciu pentru toate gusturile. VIDEO
click.ro
Kate, William, Wales, Profimedia (2) jpg
Ciudatul ritual nocturn al Prințului William și al Prințesei Kate. Ce fac împreună la ore târzii din noapte
okmagazine.ro
Kate Middleton rochie sclipitoare roz GettyImages 1239405429 jpg
Kate Middleton, anul strălucirii ei tăcute. Pregătirea pentru cel mai apăsător rol a intrat pe ultima sută de metri
okmagazine.ro
Prajitura cu biscuiti si ciocolata Sursa foto shutterstock 2444852699 jpg
Prăjitură cu biscuiţi şi ciocolată. Ușor de făcut și n-are nevoie de coacere
clickpentrufemei.ro
459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
image
Clasamentul celor mai frumoase destinații de vacanță. Un creator de conținut din România a dat verdictul: „Clar ne întoarcem!”

OK! Magazine

image
Ciudatul ritual nocturn al Prințului William și al Prințesei Kate. Ce fac împreună la ore târzii din noapte

Click! Pentru femei

image
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor