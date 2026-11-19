Armata israeliană a anunțat că desfășoară o operațiune militară într-o zonă din centrul Fâșiei Gaza aflată sub controlul Hamas, una dintre puținele incursiuni terestre de acest tip de la intrarea în vigoare a armistițiului din octombrie 2025.

Operațiunea terestră are loc într-un context politic complicat Foto: Facenook IDF - arhivă

Potrivit martorilor citați de AFP, tancuri israeliene au fost observate în apropierea taberei de refugiați Nuseirat, în timp ce locuitorii au relatat bombardamente și schimburi intense de focuri, relatează News.ro, citând agenția de presă internațională.

Operațiunea are loc într-un context politic complicat în Israel, după alegeri neconcludente și negocieri pentru formarea unui nou guvern, în timp ce premierul interimar Benjamin Netanyahu se confruntă cu presiuni crescânde din partea opoziției.

Potrivit unei surse din serviciile de securitate din Gaza, zona a fost vizată de un „bombardament intens de artilerie israeliană” la nord de tabăra Nuseirat. Aceeași sursă a declarat că vehicule militare israeliene au pătruns în centrul enclavei palestiniene, „pe fondul unor schimburi de focuri şi lovituri aeriene care continuă încă de la prânz”.

Într-un comunicat comun, armata israeliană și serviciul de securitate internă Shin Bet au precizat că intervenția are ca obiectiv distrugerea unei infrastructuri subterane a Hamas. Potrivit armatei, operațiunea urmărește să „neutralizeze un tunel terorist situat la vest de Linia Galbenă, care reprezenta o ameninţare imediată şi directă la adresa trupelor israeliene”.

Linia Galbenă delimitează teritoriile controlate de Israel de cele rămase sub controlul Hamas și a fost stabilită după acordul de încetare a focului intrat în vigoare anul trecut.

Locuitorii se tem de reluarea strămutărilor forțate

În urma bombardamentelor, mai mulți locuitori au părăsit zonele afectate. Teama unei noi ofensive de amploare este puternică în rândul populației, după mai bine de trei ani de conflict.

„Când am auzit zgomote de bombardamente şi explozii, ne-am îngrozit”, a declarat pentru AFP Um Ahmad al-Tartoori, locuitoare a taberei Al-Bureij.

Un alt rezident, Mahmoud al-Saafin, în vârstă de 27 de ani, spune că oamenii se tem de repetarea scenariilor din anii precedenți. „Ne temem că acesta ar putea fi începutul unei operaţiuni de mai mare amploare şi că strămutările vor reîncepe, întrucât nu ne-am revenit încă de pe urma efectelor războiului şi ale strămutărilor anterioare”, a afirmat acesta.

Mai multe persoane au fost ucise în atacuri cu drone

Pe lângă operațiunea terestră, agenția de apărare civilă din Gaza a anunțat că trei palestinieni au murit, iar mai multe persoane au fost rănite în urma a trei atacuri distincte cu drone israeliene desfășurate miercuri.

Armata israeliană a transmis AFP că în primele două incidente au fost vizați „teroriști”, însă a precizat că nu deține informații despre al treilea atac.

Hamas: „O încălcare flagrantă a acordului de încetare a focului”

Înaintea lansării operațiunii, COGAT, organismul Ministerului israelian al Apărării responsabil de coordonarea activităților civile în teritoriile palestiniene, a cerut locuitorilor din zonele vizate să evacueze temporar regiunea și a avertizat organizațiile umanitare să evite deplasările în perimetrul operațiunii.

Reacția Hamas a fost vehementă. Mișcarea islamistă a condamnat intervenția militară, calificând-o drept „o încălcare flagrantă a acordului de încetare a focului şi o confirmare a faptului că ocupaţia şi-a încălcat obligaţiile”.

Israelul și Hamas se acuză reciproc, în mod repetat, de încălcarea armistițiului mediat de Statele Unite, încheiat după doi ani de război.

Potrivit unei centralizări realizate de AFP pe baza datelor Ministerului Sănătății din Gaza, peste 1.600 de palestinieni au fost uciși de la intrarea în vigoare a armistițiului. În aceeași perioadă, armata israeliană a anunțat moartea a șapte militari și a unui civil contractat de forțele armate.