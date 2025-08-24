O dronă ucraineană a provocat un incendiu în apropierea centralei nucleare din Kursk

O dronă ucraineană interceptată a provocat un incendiu duminică, 24 august, în apropierea unei centrale nucleare din regiunea Kursk. Operatorul centralei a asigurat că incendiul a fost stins și că nu a fost înregistrat un nivel anormal de radioactivitate.

Drona a fost doborâtă după miezul nopții de apărarea antiaeriană rusă, însă „a explodat şi a avariat un transformator auxiliar”, potrivit operatorului, scrie Agerpres.

„Incendiul a fost stins de echipele de pompieri”, a adăugat ea, precizând că nu s-au înregistrat victime. Acesta a mai anunţat că funcţionarea unuia dintre cele patru reactoare ale sale a fost redusă cu 50% din capacitatea sa din cauza acestui atac.

„Nivelul de radiație pe situl industrial al centralei nucleare din Kursk şi în împrejurimi nu s-a schimbat şi corespunde nivelurilor normale”, a precizat operatorul.

De asemenea, sâmbătă, Statul Major General al armatei ucrainene a anunțat că postul de comandă al „Rubicon”, o unitate de elită de drone, a fost distrus într-un atac de precizie efectuat de forțele ucrainene în regiunea Donețk. Lovitura a distrus și un important depozit de muniții.

Unitatea Rubicon a fost creată în august 2024, dar a devenit rapid una dintre cele mai periculoase formațiuni dedicată războiului tehnologic cu drone. Aceasta reunește personal înalt calificat, o comandă eficientă și finanțare practic nelimitată.

Rubicon are câteva sute de militari și își propună să ajungă la câteva mii, pentru a-și a-și extinde operațiunile pe întreaga linie a frontului, potrivit Army Inform.