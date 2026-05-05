Video Explozie devastatoare la o fabrică de artificii din China: 21 de morți și zeci de răniți

O explozie puternică produsă la o fabrică de artificii din provincia Hunan, China, s-a soldat cu cel puțin 21 de morți și 61 de răniți, potrivit presei de stat, citate de BBC.

Deflagrația a avut loc luni, în jurul orei locale 16:40, la fabrica Changsha Liuyang Huasheng din orașul Liuyang. În urma incidentului, autoritățile au dispus evacuarea tuturor persoanelor aflate pe o rază de aproximativ 3 kilometri în jurul unității.

Pentru intervenție au fost mobilizați aproape 500 de salvatori, care au desfășurat operațiuni de căutare și salvare și au acordat îngrijiri medicale răniților. În același timp, au fost utilizați și roboți pentru a ajuta la localizarea persoanelor surprinse sub dărâmături.

Ancheta privind cauza exploziei este în desfășurare, iar poliția a luat „măsuri de control” împotriva persoanei responsabile de compania care administrează fabrica, potrivit surselor oficiale.

Autoritățile au avertizat că două depozite de praf de pușcă din incintă prezentau un risc ridicat în timpul intervenției, ceea ce a complicat operațiunile de salvare. Pentru a reduce pericolul unor explozii secundare, echipele au aplicat măsuri speciale, inclusiv umidificarea zonei afectate.

Impactul exploziei a fost puternic, fiind resimțit și în zonele din apropiere. Potrivit unui reporter al televiziunii de stat CCTV, ferestrele unor clădiri rezidențiale din vecinătate au fost distruse de suflul deflagrației.

Președintele Xi Jinping a cerut intensificarea eforturilor pentru găsirea persoanelor dispărute și salvarea răniților, precum și declanșarea unei anchete care să stabilească responsabilitățile pentru producerea tragediei.