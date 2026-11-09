Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia a fost lovită de drone ucrainene noapea trecută. Complexul Kirishi, situat în regiunea Leningrad, la aproximativ 800 de kilometri de Ucraina și în apropiere de Sankt Petersburg, a fost cuprins de flăcări în urma atacului. Guvernatorul regiunii, Aleksandr Drozdenko, a anunțat că apărarea antiaeriană rusă ar fi doborât 113 drone, potrivit Dialog.

Ținta atacului a fost rafinăria Kirishi, cunoscută și sub numele de Kirishinefteorgsintez (KINEF), unul dintre cele mai importante obiective energetice ale Rusiei.

Potrivit informațiilor preliminare prezentate de analiștii OSINT, o instalație de prelucrare primară a petrolului a luat foc, iar alte două unități ar fi fost lovite.

Imagini cu exploziile și incendiile din zona industrială au apărut pe rețelele sociale. Înregistrările surprind explozii puternice și flăcări vizibile de la distanță.

Guvernatorul regiunii Leningrad a confirmat că dronele au lovit zona industrială din orașul Kirishi. Aleksandr Drozdenko a susținut că 113 aparate de zbor fără pilot au fost interceptate deasupra regiunii. El a mai anunțat că resturile unei drone au lovit un apartament dintr-un bloc de locuințe, iar familia care locuia acolo a fost evacuată.

A doua cea mai mare rafinărie din Rusia, cu o capacitate de 21 de milioane de tone anual

Rafinăria Kirishi este a doua ca mărime din Rusia și are capacitatea de a procesa aproximativ 20-21 de milioane de tone de petrol pe an. Instalația aprovizionează cu produse petroliere regiunea de nord-vest a țării, inclusiv orașul Sankt Petersburg, și furnizează kerosen pentru aeroportul Pulkovo.

Rafinăria, în flăcări Foto: captura video

Complexul produce benzină, motorină, combustibil pentru aviație, păcură, bitum și alte produse petroliere, având un rol important în aprovizionarea industriei și transporturilor din această parte a Rusiei.

Rafinăria aparține companiei Surgutneftegaz, unul dintre cei mai mari și mai discreți giganți petrolieri ruși, despre care jurnaliștii de investigație au scris că ar avea legături financiare cu persoane din cercul apropiat al lui Vladimir Putin.

Legăturile controversate ale companiei cu apropiații lui Putin

În martie 2023, Centrul Dossier a publicat o investigație privind structura complicată de proprietate a Surgutneftegaz și conexiunile acesteia cu persoane apropiate liderului de la Kremlin.

Potrivit jurnaliștilor, Piotr Kolbin și Ghenadi Timcenko ar fi controlat aproape jumătate din exporturile companiei, în timp ce adevărații beneficiari ar fi fost ascunși în spatele unei rețele complexe de entități juridice.

Anchetatorii au atras atenția și asupra rezervelor financiare uriașe ale companiei. Potrivit datelor prezentate în investigație, conturile și depozitele Surgutneftegaz ar fi însumat aproximativ 57,5 miliarde de dolari.

Una dintre sursele Centrului Dossier a avansat ipoteza că acești bani ar putea fi acumulați în beneficiul personal al lui Vladimir Putin. Totuși, nu au fost prezentate dovezi care să confirme că liderul rus deține fondurile.

După declanșarea invaziei la scară largă a Ucrainei, compania a încetat să mai publice rapoarte financiare detaliate, astfel că valoarea actuală a rezervelor sale nu este cunoscută.

Surgutneftegaz și rafinăria Kirishi se află, de asemenea, sub sancțiuni occidentale, inclusiv americane și europene.

Nu este prima dată când complexul industrial Kirishi este vizat de drone ucrainene. În urma unui atac din 30 august, rafinăria a suferit avarii la două instalații de prelucrare a petrolului, iar activitatea de procesare a fost oprită complet, potrivit informațiilor apărute în presa internațională.