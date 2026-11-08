Rusia sapă tuneluri pe malul ocupat al orașului Herson, ucrainenii le caută zi și noapte

Rusia sapă tuneluri ca să se poată deplasa pe sub spațiul aerian controlat de Ucraina. Pasaje subterane de până la 150 de metri lungime trec acum prin 20-30% din malul stâng ocupat al regiunii Herson, iar forțele ruse de pe fluviu au trecut de la atacuri frontale la un război de poziții „hibrid“, a declarat pentru Krym.Realii Alim Kerimov, șeful de stat major al Brigăzii 34 separate de infanterie marină a Ucrainei.

Rușii încearcă să cucerească orașul Herson Foto: Profimedia

Kerimov vede în această schimbare semnul eșecului ofensivelor rusești. Potrivit lui, Rusia și-a redus puternic asalturile terestre, a renunțat aproape complet la traversările cu bărci peste Nipru și mizează mai mult pe bombardarea civililor din Herson. Infanteriștii marini ucraineni țin între timp insule din delta fluviului și spun că avansează. La sfârșitul lui 2026, forțele ruse controlează peste 70% din regiunea Herson, dar orașul Herson, principalul centru al regiunii, rămâne sub control ucrainean.

Mai puține asalturi, mai multă teroare

Rusia și-a redus asalturile și traversările fluviului pe axa Niprului și și-a intensificat loviturile cu artilerie, drone și aviație, a spus Kerimov.

În 2025, trupele de ocupație au făcut până la 700 de misiuni de asalt. Acum sunt 150-200 pe an. Anul trecut, rușii au efectuat până la 200 de ieșiri cu bărci, iar în ultimele șase luni, circa 22.

„De ce a trecut Rusia la un război pozițional, mai hibrid? Înțelege că toate operațiunile ei ofensive se termină cu eșec. Și recurge pur și simplu la terorizarea civililor“, a spus el.

Rusia nu renunță totuși la încercarea de a recuceri orașul Herson, eliberat în 2022. La 22 octombrie, o tentativă de debarcare amfibie rusă din ultima campanie ofensivă a fost respinsă: un soldat rus a fost ucis, iar trei au fost capturați.

Guvernatorul regiunii, Oleksandr Prokudin, spune că Rusia lansează acum până la 6.500 de atacuri cu drone pe săptămână asupra regiunii, pe care le numește teroare deliberată împotriva civililor.

Rolul tunelurilor

Pasajele le permit trupelor ruse să se deplaseze acolo unde Ucraina controlează cerul, potrivit lui Kerimov. Brigada sa le caută zi și noapte.

„Toate aceste adăposturi și tuneluri sunt detectate și distruse imediat. De exemplu, în Oleșki, nu aș spune că au un sistem extins“, a afirmat el.

Pe malul stâng există tronsoane, cam 20-30% din total, a continuat el.

„Adică sunt porțiuni pe care aleargă, încearcă să meargă, apoi intră într-un tunel. Avem această imagine și lucrăm în această direcție zi și noapte“, a spus el, dând ca exemplu Oleșki, o localitate ocupată de pe malul stâng, față în față cu orașul Herson.

Punctele de lansare a dronelor rusești se află la 5-15 kilometri în interiorul malului ocupat.

Infanteriștii marini țin insulele

În ciuda presiunii, infanteriștii marini ucraineni își mențin pozițiile în zona insulară a Niprului și avansează, a spus Kerimov, fără să dea coordonate.

„Avem multe poziții pe malul stâng, unde rotațiile se fac permanent. Și avansăm în ansamblu în această zonă insulară și într-o anumită localitate de pe malul stâng“, a spus el.

Avansul are loc simultan pe mai multe direcții, a adăugat ofițerul.