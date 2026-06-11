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Incendiu la una dintre cele mai importante rafinării petroliere ale Rusiei după un atac cu drone. Explozii și în Crimeea ocupată

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Război în Ucraina
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Un incendiu a izbucnit în noaptea de miercuri spre joi la rafinăria petrolieră Afipski, una dintre cele mai mari instalații de procesare a țițeiului din Rusia, după ceea ce autoritățile ruse au descris drept un atac cu drone ucrainene. În paralel, explozii și incendii au fost raportate în mai multe zone din Crimeea ocupată de Rusia.

Rrafinăria petrolieră Afipski din regiunea rusă Krasnodar/FOTO:X
Rrafinăria petrolieră Afipski din regiunea rusă Krasnodar/FOTO:X

Potrivit comandamentului operativ din regiunea Krasnodar, fragmente provenite de la drone au căzut în localitatea Afipski, provocând un incendiu la rafinăria din zonă.

„Resturi de drone au căzut în satul Afipski. În urma impactului a izbucnit un incendiu pe teritoriul rafinăriei”, au transmis autoritățile locale.

Oficialii ruși au mai susținut că fragmente ale dronelor au căzut în trei puncte dintr-o zonă rezidențială, unde au incendiat o anexă gospodărească, au spart geamurile unei locuințe și au avariat o conductă de gaze.

Situată la aproximativ 20 de kilometri sud-vest de orașul Krasnodar, rafinăria Afipski este una dintre cele mai importante uzine de rafinare ale Rusiei. Controlată de grupul Safmar, aparținând omului de afaceri Mihail Guțeriev, instalația procesează anual circa 6,25 milioane de tone de țiței și produce benzină, motorină, păcură și alte produse petroliere.

În 2025, rafinăria a finalizat un amplu program de modernizare evaluat la 217 miliarde de ruble (aproximativ 2,6 miliarde de dolari). De la începutul invaziei ruse la scară largă împotriva Ucrainei, obiectivul a fost vizat în repetate rânduri de atacuri, fiind considerat important atât pentru economia Rusiei, cât și pentru logistica militară a armatei ruse.

Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a anunțat că trei persoane au fost rănite în urma atacului. Două dintre victime au fost surprinse de căderea unor fragmente de dronă asupra unui bloc de locuințe din Krasnodar, unde a izbucnit și un incendiu. O a treia persoană a fost rănită în districtul Severski, unde mai multe case particulare au suferit avarii.

Publicația rusă independentă Astra a relatat, pe baza analizelor open-source, că imobilul afectat în centrul orașului Krasnodar se află la mai puțin de doi kilometri de uzinele Kaskad și Saturn, companii asociate industriei de apărare ruse, precum și la aproximativ trei kilometri de aerodromul militar Krasnodar-Țentralnîi.

Explozii și incendii în Crimeea ocupată

În aceeași noapte, mai multe explozii au fost semnalate și în Crimeea ocupată de Rusia.

Canale locale de Telegram au raportat incendii în Simferopol și Sevastopol, în timp ce alertele aeriene au rămas active timp de câteva ore. Potrivit canalului Crimean Wind, una dintre exploziile produse la Sevastopol ar fi fost rezultatul unei lovituri directe, după ce un fulger puternic a fost observat în apropierea golfului Kozacia.

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Alte explozii au fost raportate în apropierea golfurilor Kamîșova și Strelețka, inclusiv în zona unei instalații cu utilizare militară. Deocamdată nu este clar dacă atacurile au fost efectuate cu drone sau cu rachete.

Sisteme de apărare antiaeriană ruse au fost activate și în apropierea orașului Armansk. Surse locale susțin că dronele au traversat un pod rutier, provocând avarii structurii și incendierea mai multor camioane.

„Podul de la intrarea în Krasnoperekopsk dinspre Armansk a fost, de asemenea, avariat. Se pare că nu au mai rămas poduri intacte la intrările terestre în peninsulă”, au transmis canale locale de Telegram.

Până la momentul publicării informațiilor, autoritățile ucrainene nu comentaseră atacurile raportate. Nici Ministerul rus al Apărării nu publicase un comunicat oficial privind incidentul sau numărul dronelor interceptate.

Atacurile asupra rafinăriilor accentuează criza carburanților

Consecințele campaniei de atacuri asupra infrastructurii petroliere ruse devin tot mai vizibile. Potrivit estimărilor publicației independente ruse 7x7, cel puțin 25 de regiuni ale Federației Ruse se confruntau, la 10 iunie, cu penurii de carburanți și perturbări ale aprovizionării.

Dacă sunt incluse și teritoriile ocupate ale Ucrainei – Crimeea, Sevastopol și părți din regiunile Lugansk, Donețk, Herson și Zaporojie – numărul zonelor afectate ajunge la 31.

În regiunea Krasnodar, unele stații de alimentare și-au suspendat activitatea din cauza lipsei combustibilului. În Crimeea ocupată, prețurile au crescut semnificativ. Un litru de benzină AI-92 costa în jur de 82 de ruble, comparativ cu aproximativ 69 de ruble la Moscova, în timp ce benzina AI-95 ajunsese la aproape 90 de ruble pe litru, față de circa 75 de ruble în capitala Rusiei.

Pe piața paralelă, revânzătorii ofereau combustibil la prețuri cuprinse între 130 și 150 de ruble pe litru, cu aproximativ 50% peste tarifele oficiale din Crimeea.

Potrivit unei analize Bloomberg, rafinăriile ruse au fost atacate de 38 de ori în perioada ianuarie–mai 2026, dintre care 16 atacuri au avut loc numai în luna mai, cel mai ridicat nivel lunar de la începutul războiului. Datele companiei OilX arată că gradul de utilizare al capacităților de rafinare a scăzut cu 14% de la începutul anului și se situează în prezent cu aproximativ 20% sub nivelul de dinaintea războiului.

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