Scenariul în care Kievul ar renunța la Donbas. Ce ar putea merge prost - analiză The Times

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Donald Trump încearcă să facă presiuni asupra Kievului pentru a ceda teritorii Rusiei, dar chiar dacă Volodimir Zelenski ar fi de acord, probabil că Moscova va dori mai mult, dat fiind că a semnalat în repetate rânduri că invazia Ucrainei este mai mult decât o simplă problemă teritorială, relatează The Times.

Rusia si Ucraina se apropie de al patrulea an de război FOTO PROFIMEDIA
Rusia si Ucraina se apropie de al patrulea an de război FOTO PROFIMEDIA

Într-un efort de a reuși să încheie un acord de pace după aproape un an de eforturi, președintele american încearcă să facă presiuni asupra Kievului pentru a preda Moscovei întregul Donbas,, astfel încât un armistițiu să poată intra în vigoare până la Crăciun. Kremlinul a declarat că nu poate pune capăt luptelor decât dacă Ucraina își retrage forțele din regiune - renunțând astfel la orașele fortificate sub control ucrainean precum Kramatorsk și Sloviansk din regiunea Donețk.

Totuși, și presupunând că Zelenski ar fi de acord să cedeze teritorii Rusiei, constituția Ucrainei prevede că teritoriul poate fi cedat doar în urma unui referendum național, care ar fi dificil, dacă nu imposibil, de organizat pe timp de război. Pe de altă parte, nu ar fi necesar un referendum dacă Kievul și-ar retrage forțele fără a recunoaște oficial stăpânirea rusă.

Dar o atare decizie s-ar putea lovi de împotrivirea forțelor din teren.

Mikola Bielieskov, analist senior la Come Back Alive, o organizație caritabilă care oferă asistență armatei ucrainene, estimează că unele sectoare ale forțelor armate s-ar opune probabil oricărui ordin de retragere din Donbas, cu consecințe imprevizibile pentru unitatea națională.

„Când ucrainenilor li se cere să facă concesii nejustificate, miroase a umilință națională — mai ales pentru cei care au luptat timp de peste 11 ani”, a subliniat el.

Armata Rusiei ocupă aproape toată regiunea Luhansk și peste 80% din regiunea Donețk. Putin a avertizat că Rusia va ocupa oricum tot Donbasul, dacă Ucraina nu îl predă. Totuși, cu toate că armata Kievului este depășită numeric și în materie de echipamente, Rusia ar pierde probabil zeci de mii de soldați în eventuale bătălii pentru Kramatorsk și Sloviansk.

„Chiar dacă în cele din urmă pierzi teritoriu, este mai bine să faci inamicul să plătească un preț piperat decât să creezi condiții pentru următorul său avans. Retragerea fără luptă este dificilă din punct de vedere politic și periculoasă din punct de vedere militar”, a spus Bielieskov.

În plus, chiar dacă Ucraina ar ceda Donbasul Moscovei, este puțin probabil ca Kremlinul să abandoneze invazia. „Din punctul de vedere al Rusiei, toate aceste planuri de pace nu au ca scop o soluționare reală a războiului, ci crearea și exploatarea fisurilor din Ucraina pentru o nouă rundă de progrese care să consolideze și mai mult poziția sa de negociere.”

Volodimir Zelenski, gata să organizeze alegeri

Planul susținut de SUA prevedea, de asemenea, organizarea de alegeri prezidențiale în Ucraina în termen de 100 de zile. Primul mandat al lui Zelenski a  expirat anul trecut, dar alegerile au fost amânate în baza legii marțiale introduse odată cu invazia rusă. Trump a declarat într-un interviu acordat marți publicației Politico că Ucraina „nu mai este o democrație”.

Zelenski a negat că „se agață de putere” și a spus că Ucraina ar fi pregătită să organizeze alegeri prezidențiale în următoarele 60 până la 90 de zile, dacă Europa și Statele Unite ar ajuta la asigurarea securității. „Sunt pregătit pentru alegeri”, a spus el.

Zelenski le-a spus liderilor europeni că a fost supus presiunilor pentru a lua o decizie rapidă privind cedarea teritoriului, în timpul unei convorbiri de două ore, sâmbătă, cu Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, și Jared Kushner, ginerele președintelui american.

Financial Times a relatat că Trump spera la sfârșitul războiului până la Crăciun și i-a dat Kievului zile la dispoziție pentru a răspunde acordului de pace susținut de SUA.

Moscova a semnalat în repetate rânduri că invazia Ucrainei nu se referă exclusiv la teritoriu și că scopul său final este de a elimina ceea ce numește „cauzele profunde” ale războiului. Termenul este un eufemism pentru guvernuș pro-occidental de la Kiev.

Mihail Kasianov, primul prim-ministru al lui Putin, care trăiește în exil, a declarat că liderul rus este obsedat de asigurarea recunoașterii de către Occident a conducerii Moscovei în întreaga regiune Donbas. Putin le-a spus rușilor la începutul războiului, în 2022, că Kremlinul încearcă să „elibereze” regiunea de Ucraina, pe care a descris-o drept un stat „neo-nazist”.

„De aceea vrea tot Donbasul. Este vorba despre respectul pentru el și puterea sa, astfel încât nimeni să nu aibă niciun motiv să creadă că este slab”, a spus Kasianov.

