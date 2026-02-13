Negocierile pentru pace în Ucraina se mută la Geneva. Delegația Moscovei, condusă de Vladimir Medinski

Discuţiile dintre Moscova, Kiev şi Washington privind încheierea războiului din Ucraina se vor muta la Geneva săptămâna viitoare, iar delegaţia rusă va fi condusă de Vladimir Medinski, consilier de la Kremlin, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.

Agenţiile de ştiri ruseşti l-au citat spunând că discuţiile vor avea loc marţi şi miercuri. Acestea vin după două runde de negocieri de la Abu Dhabi, la care echipa Rusiei a fost condusă de Igor Kostiukov, şeful serviciilor de informaţii militare.

Un consilier prezidenţial ucrainean le-a confirmat jurnaliştilor că delegaţia Kievului se pregăteşte pentru discuţii la Geneva, transmite Agerpres.

Revenirea lui Medinski, care a condus echipa rusă la discuţiile anterioare din Turcia, în 2022 şi din nou anul trecut, ar putea semnala că Rusia se aşteaptă ca atenţia să se mute dincolo de problemele de securitate, către puncte mai largi de dezacord între părţile beligerante.

După aproape patru ani de război şi în ciuda eforturilor intense ale preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt a ceea ce el numeşte o "baie de sânge" fără sens, Rusia şi Ucraina rămân încă pe poziţii îndepărtate în chestiuni cheie, printre care teritoriul şi controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie.

Surse ucrainene au criticat anterior modul în care Medinski a gestionat discuţiile, acuzându-l că a oferit lecţii de istorie echipei ucrainene în loc să se angajeze în negocieri substanţiale.