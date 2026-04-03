FSB anunță că a prevenit un atac ucrainean la Moscova: un dispozitiv exploziv, ascuns într-o trotinetă electrică

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) susține că a dejucat un presupus atac pus la cale de serviciile ucrainene, care ar fi vizat un oficial de rang înalt din structurile de aplicare a legii. Informația a fost transmisă vineri, 3 aprilie, prin agențiile ruse de presă.

Potrivit FSB, atacul ar fi urmat să aibă loc în apropierea unui centru de afaceri din Moscova, iar dispozitivul exploziv ar fi fost amplasat într-o trotinetă electrică.

Reprezentanții serviciului de securitate susțin că au descoperit „un scuter electric suspect” în apropierea intrării într-o clădire de birouri. În compartimentul acestuia s-ar fi aflat un dispozitiv exploziv improvizat de mare putere.

„Un scuter electric suspect a fost găsit lângă intrarea într-un centru de afaceri, iar în portbagaj se afla un puternic dispozitiv exploziv improvizat. SBU plănuia să detoneze dispozitivul exploziv de la distanță în timpul unei vizite a țintei la centrul de afaceri menționat”, a transmis FSB, potrivit Tass.

Instituția susține că persoana vizată ar fi fost monitorizată anterior printr-o operațiune de „supraveghere video organizată”.

„O tactică deja folosită”

FSB mai afirmă că explozibilul ar fi fost disimulat sub forma unui dispozitiv de încărcare obișnuit și că a fost descoperit în timpul unor acțiuni de protejare a obiectivelor strategice și a personalului din structurile de apărare și ordine publică.

De asemenea, serviciul rus susține că metoda nu este una nouă.

„O tactică similară a fost folosită de inamic atunci când a comis un atac rutier folosind un dispozitiv exploziv improvizat montat pe o trotinetă electrică, care a dus la moartea șefului trupelor Forțelor de Protecție Radiologică, Chimică și Biologică din cadrul Forțelor Armate ale Federației Ruse, generalul-locotenent Kirilov și a asistentului său, maiorul Polikarpov”, se arată în comunicat.

FSB a anunțat că a fost deschis un dosar penal în acest caz și că sunt în desfășurare operațiuni pentru identificarea persoanelor implicate. „Toate persoanele care au consimțit să asiste un stat străin vor fi identificate, trase la răspundere penală și pedepsite așa cum merită”, au mai transmis reprezentanții instituției.