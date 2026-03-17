Cum profită un general FSB și fiul său de blocarea internetului în Rusia

Un general de rang înalt din serviciile de securitate ruse și fiul său ar putea avea de câștigat de pe urma blocării unor aplicații populare precum Telegram și WhatsApp. Concluzia apare într-o investigație realizată de jurnalistul rus Andrei Zaharov, care susține că familia este legată de o companie ce furnizează echipamente folosite pentru filtrarea traficului pe internet și monitorizarea utilizatorilor.

Potrivit investigației, în conducerea holdingului tehnologic IKS Holding – implicat în livrarea unor sisteme de control al traficului online – lucrează fiul unui important oficial al serviciilor de securitate ruse, iar acesta ar putea deține și o participație în companie, scrie Meduza.io.

Sistemul prin care statul controlează traficul online

Structurile holdingului furnizează echipamente pentru complexele numite TSPU – „mijloace tehnice de contracarare a amenințărilor”. Conform legislației ruse, aceste sisteme trebuie instalate în rețelele tuturor operatorilor de telecomunicații.

Prin intermediul lor, autoritatea de reglementare Roskomnadzor poate controla traficul de internet din Rusia. Operatorii de telecomunicații nu au acces direct la aceste sisteme și nici posibilitatea de a interveni asupra lor, motiv pentru care mulți le descriu drept un „cutie neagră”.

Componenta software a sistemelor este furnizată de structuri ale companiei Rostelecom, în timp ce partea hardware este produsă de compania Yadro, care face parte din IKS Holding.

Fiul unui general FSB în conducerea companiei

Potrivit documentelor analizate de Zaharov, funcția de director adjunct în cadrul holdingului este ocupată de Boris Korolev, în vârstă de 29 de ani. El este fiul primului adjunct al directorului FSB, generalul Serghei Korolev.

Jurnalistul susține că Boris Korolev a intrat în conducerea companiei în septembrie 2023, când avea doar 27 de ani. La acel moment, veniturile holdingului depășeau 163 de miliarde de ruble, iar în 2024 ar fi trecut de 260 de miliarde de ruble.

Umbra unui miliardar influent

Holdingul a fost fondat de antreprenorul din domeniul tehnologiei Anton Cerepennikov, cunoscut și ca fost jucător profesionist de esports. Oficial, compania i-a aparținut mult timp, însă pe piață circulau de ani buni speculații potrivit cărora adevăratul beneficiar ar fi fost miliardarul Alisher Usmanov.

În iulie 2023, Cerepennikov a murit la vârsta de 40 de ani. Decesul său a alimentat numeroase teorii, însă Zaharov susține că cea mai probabilă cauză ar fi fost o supradoză de xenon. Antreprenorul era pasionat de așa-numita xenonoterapie – proceduri în care pacientul inhalează un amestec de oxigen și xenon.

După moartea sa, acțiunile holdingului au fost redistribuite între companiile din grup. O parte dintre ele au ajuns la firma Garda, în care Boris Korolev ar fi deținut aproximativ 20%.

Datele financiare ale holdingului sunt însă în mare parte secretizate, deși compania este considerată una dintre cele mai mari firme IT din Rusia, ceea ce face dificilă verificarea structurii actuale a proprietății.

Proprietăți de sute de milioane

În investigație se sugerează că participația lui Boris Korolev ar putea fi, în realitate, un activ al tatălui său. Zaharov afirmă că generalul Serghei Korolev ar fi trecut în trecut pe numele fiului mai multe bunuri de valoare.

De exemplu, în 2014, când Boris Korolev avea 18 ani, pe numele său a fost înregistrat un apartament în centrul orașului Saint Petersburg. Un an mai târziu, el ar fi devenit proprietarul unei case într-un complex rezidențial din apropierea Moscow.

De asemenea, pe numele unei nepoate a generalului ar fi fost înregistrat un apartament de aproximativ 200 de metri pătrați în capitala rusă. Valoarea totală a acestor proprietăți este estimată de jurnaliști la aproximativ 300 de milioane de ruble.

Familia ar mai deține și un parc auto format din automobile Porsche și Mercedes-Benz, evaluate la aproximativ 30 de milioane de ruble.

Zaharov susține că, la momentul achiziției acestor bunuri, nu existau surse legale de venit care să justifice asemenea cheltuieli.

Profitul din blocarea internetului

Cât anume ar câștiga familia Korolev din aceste sisteme este dificil de estimat, deoarece autoritățile ruse nu fac publice toate datele legate de program.

Totuși, potrivit informațiilor disponibile, statul rus ar fi alocat cel puțin 80 de miliarde de ruble pentru instalarea sistemelor TSPU – infrastructura care permite controlul și filtrarea traficului de internet în Rusia.