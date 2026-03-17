Marți, 17 Martie 2026
Adevărul
Andrei Caramitru, expert in economie, vine la Interviurile Adevărul de la ora 13.00

Cum profită un general FSB și fiul său de blocarea internetului în Rusia

Un general de rang înalt din serviciile de securitate ruse și fiul său ar putea avea de câștigat de pe urma blocării unor aplicații populare precum Telegram și WhatsApp. Concluzia apare într-o investigație realizată de jurnalistul rus Andrei Zaharov, care susține că familia este legată de o companie ce furnizează echipamente folosite pentru filtrarea traficului pe internet și monitorizarea utilizatorilor.

Ruși care își folosesc telefoanele în timp ce așteaptă metroul FOTO AFP

Potrivit investigației, în conducerea holdingului tehnologic IKS Holding – implicat în livrarea unor sisteme de control al traficului online – lucrează fiul unui important oficial al serviciilor de securitate ruse, iar acesta ar putea deține și o participație în companie, scrie Meduza.io.

Sistemul prin care statul controlează traficul online

Structurile holdingului furnizează echipamente pentru complexele numite TSPU – „mijloace tehnice de contracarare a amenințărilor”. Conform legislației ruse, aceste sisteme trebuie instalate în rețelele tuturor operatorilor de telecomunicații.

Prin intermediul lor, autoritatea de reglementare Roskomnadzor poate controla traficul de internet din Rusia. Operatorii de telecomunicații nu au acces direct la aceste sisteme și nici posibilitatea de a interveni asupra lor, motiv pentru care mulți le descriu drept un „cutie neagră”.

Componenta software a sistemelor este furnizată de structuri ale companiei Rostelecom, în timp ce partea hardware este produsă de compania Yadro, care face parte din IKS Holding.

Fiul unui general FSB în conducerea companiei

Potrivit documentelor analizate de Zaharov, funcția de director adjunct în cadrul holdingului este ocupată de Boris Korolev, în vârstă de 29 de ani. El este fiul primului adjunct al directorului FSB, generalul Serghei Korolev.

Jurnalistul susține că Boris Korolev a intrat în conducerea companiei în septembrie 2023, când avea doar 27 de ani. La acel moment, veniturile holdingului depășeau 163 de miliarde de ruble, iar în 2024 ar fi trecut de 260 de miliarde de ruble.

Umbra unui miliardar influent

Holdingul a fost fondat de antreprenorul din domeniul tehnologiei Anton Cerepennikov, cunoscut și ca fost jucător profesionist de esports. Oficial, compania i-a aparținut mult timp, însă pe piață circulau de ani buni speculații potrivit cărora adevăratul beneficiar ar fi fost miliardarul Alisher Usmanov.

În iulie 2023, Cerepennikov a murit la vârsta de 40 de ani. Decesul său a alimentat numeroase teorii, însă Zaharov susține că cea mai probabilă cauză ar fi fost o supradoză de xenon. Antreprenorul era pasionat de așa-numita xenonoterapie – proceduri în care pacientul inhalează un amestec de oxigen și xenon.

După moartea sa, acțiunile holdingului au fost redistribuite între companiile din grup. O parte dintre ele au ajuns la firma Garda, în care Boris Korolev ar fi deținut aproximativ 20%.

Datele financiare ale holdingului sunt însă în mare parte secretizate, deși compania este considerată una dintre cele mai mari firme IT din Rusia, ceea ce face dificilă verificarea structurii actuale a proprietății.

Proprietăți de sute de milioane

În investigație se sugerează că participația lui Boris Korolev ar putea fi, în realitate, un activ al tatălui său. Zaharov afirmă că generalul Serghei Korolev ar fi trecut în trecut pe numele fiului mai multe bunuri de valoare.

De exemplu, în 2014, când Boris Korolev avea 18 ani, pe numele său a fost înregistrat un apartament în centrul orașului Saint Petersburg. Un an mai târziu, el ar fi devenit proprietarul unei case într-un complex rezidențial din apropierea Moscow.

De asemenea, pe numele unei nepoate a generalului ar fi fost înregistrat un apartament de aproximativ 200 de metri pătrați în capitala rusă. Valoarea totală a acestor proprietăți este estimată de jurnaliști la aproximativ 300 de milioane de ruble.

Familia ar mai deține și un parc auto format din automobile Porsche și Mercedes-Benz, evaluate la aproximativ 30 de milioane de ruble.

Zaharov susține că, la momentul achiziției acestor bunuri, nu existau surse legale de venit care să justifice asemenea cheltuieli.

Profitul din blocarea internetului

Cât anume ar câștiga familia Korolev din aceste sisteme este dificil de estimat, deoarece autoritățile ruse nu fac publice toate datele legate de program.

Totuși, potrivit informațiilor disponibile, statul rus ar fi alocat cel puțin 80 de miliarde de ruble pentru instalarea sistemelor TSPU – infrastructura care permite controlul și filtrarea traficului de internet în Rusia.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce se ascunde în spatele amenințărilor lui Trump la adresa NATO
digi24.ro
image
Marea temere a statelor NATO, chemate de Trump să intervină militar în strâmtoarea Ormuz. Ce spun liderii Alianței
stirileprotv.ro
image
Fostul ministru, Ilan Laufer, si copiii lui de 5 ani au fost loviți de o mașină în timp ce mergeau pe trotinetă. În ce stare se află cei trei
gandul.ro
image
Surse: Trump a fost avertizat cu privire la posibile represalii iraniene împotriva aliaților din Golf
mediafax.ro
image
Gigi Becali l-a sunat la miezul nopții pe Mirel Rădoi: „Pe mine asta mă interesează la fotbal!”. Cum i-a răspuns antrenorul FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
Necropolă romană cu 34 de morminte sub un spital din Constanța. Cercetător: „Am găsit schelete la nivelul pardoselii”
libertatea.ro
image
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
digi24.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO, SUA!
digisport.ro
image
Harta Europei se modifică: a început construcția tărâmului-minune care va controla fluxul de energie al viitorului
stiripesurse.ro
image
La câteva secunde de moarte: Gestul care i-a salvat viața lui Mojtaba Khamenei, în atacul care a lichidat întreaga conducere a Iranului
antena3.ro
image
Cum îți poate reduce anxietatea muzica: efecte dovedite după doar 24 de minute
observatornews.ro
image
Cum a aflat Rareș Cojoc că Andreea Popescu îl înșela cu Dan Alexa. Suspiciunile s-au confirmat în cel mai dur mod
cancan.ro
image
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Ce este OCDE și de ce vrea România să devină membră. Miza aderării la organizație
playtech.ro
image
Marian Aliuță i-a distrus în direct pe jucătorii de la FCSB: „Glezne de plumb! Dacă jucau 3 zile, nu marcau. Rădoi a venit într-un moment nepotrivit”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Totul s-a schimbat după ce ”s-a trezit în România”! Acum e un star mondial: ”Nu mi-aș fi imaginat vreodată”
digisport.ro
image
Un amiral de rang înalt dezvăluie că forțele SUA nu lovesc doar navele de război iraniene
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Vești bune pentru pensionari! Primesc tichete sociale în valoare de 200 de lei. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească
wowbiz.ro
image
Momente GRELE! Ministrul României a făcut ACCIDENT. El și copiii, LOVIȚI în plin
romaniatv.net
image
Anunț oficial! Ce se întâmplă cu munca la negru și salariul în plic
mediaflux.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Gina Pistol, atacată și criticată pe instagram pentru felul în care arată: „Sprâncenele te îmbătrânesc enorm. Ai expresia feței mai întunecată”
actualitate.net
image
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”
click.ro
image
Horoscop marți, 17 ianuarie. Săgetătorii reacționează instinctiv în discuții, iar Scorpionii găsesc oferte bune la început de primăvară
click.ro
image
Fiica Andei Călugăreanu, de nerecunoscut! Vedetele i-au sărit în ajutor. Saveta Bogdan: „I-am dat mâncare.” Îi mulțumește lui Gigi Becali: „I-aș pupa și mâinile!”
click.ro
fostul Prinț Andrew, Jeffrey Epstein foto Profimedia jpg
"Piața de carne" din conacul Epstein. Mărturii din infern: "Libidinosul Andrew mi-a măsurat sânii când aveam 17 ani"
okmagazine.ro
Sean Penn foto Profimedia jpg
A câștigat Oscarul, dar n-a urcat pe scenă ca să-și primească premiul. Sean Penn a avut altceva mai bun de făcut!
clickpentrufemei.ro
Petre Dulfu (© Muzeul Național de Istorie a României)
Cine a fost Petre Dulfu, autorul „Isprăvilor lui Păcală”?
historia.ro
