Putin promulgă legea care permite FSB să oprească serviciile de telefonie mobilă în Rusia. Activiștii independenți avertizează asupra unor posibile abuzuri

Președintele rus Vladimir Putin a semnat sâmbătă o lege care obligă operatorii de telefonie mobilă să întrerupă serviciile către abonați la cererea Serviciului de Securitate al Rusiei (FSB).

Legea, publicată pe portalul de informații juridice al guvernului rus, a fost aprobată săptămâna aceasta de ambele camere ale parlamentului federal, Duma de Stat și Consiliul Federației, relatează EFE și Agerpres.

Conform noii prevederi, operatorii de telefonie nu vor fi responsabili față de clienții lor pentru întreruperea serviciilor dacă aceasta este efectuată la solicitarea Serviciului de Securitate al Rusiei (FSB).

Prima versiune a proiectului stipula că cererile de restricționare a comunicațiilor ar fi trebuit să fie justificate pentru protejarea securității cetățenilor și a statului, iar fundamentarea ar fi fost aprobată de președinte și guvern, însă această prevedere a fost eliminată în varianta finală.

Momentan nu este clar în ce cazuri serviciile de telefonie mobilă vor fi întrerupte la nivel federal sau regional, iar activiștii independenți avertizează că decizia ar putea fi aplicată arbitrar.

Legea va intra în vigoare la 10 zile după publicarea în Monitorul Oficial rus.

Conform presei locale, jumătate dintre regiunile rusești se confruntă deja cu întreruperi aproape zilnice ale conexiunii la internet. Autoritățile justifică măsurile prin atacurile dronelor ucrainene, însă multe dintre regiunile afectate nu se află printre țintele principale ale Kievului.

Restricțiile impuse de Kremlin au încetinit accesul la internet și au blocat zeci de mii de site-uri web, rețele sociale și platforme media, în special în ultimii patru ani de război. În acest context, presa rusă a anunțat că, începând cu 1 aprilie 2026, rețeaua de mesagerie Telegram va fi blocată definitiv, decizie care a stârnit deja nemulțumiri în rândul deputaților, bloggerilor și militarilor ruși care o folosesc pe scară largă pe frontul ucrainean.