Germania acuză oficial Rusia de atacul cibernetic care a vizat controlul traficului aerian. Ambasadorul rus, convocat

Germania a acuzat Rusia de un atac cibernetic asupra sistemul său de control al traficului aerian, precum şi de o campania de destabilizare în timpul ultimelor alegeri parlamentare. Ambasadorul rus la Berlin a fost convocat în baza acestor acuzaţii, relatează AFP.

„Serviciul de informaţii militare rus GRU este responsabil pentru atacul cibernetic” din august 2024, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului german de Externe într-o conferinţă de presă regulată, menționând că autorii ar fi grupul de hackeri ruși Fancy Bear.

Totodată, acesta a acuzat Rusia că a dus o companie pentru a influența alegerile federale din februarie

Germania, în strânsă coordonare cu partenerii săi europeni, va răspunde cu contramăsuri și a face Rusia „să plătească un preț pentru acțiunile sale hibride”, a transmis acesta.

Ca urmare a concluziilor serviciilor de informații, este acum o certitudine ă Moscova a încercat să „influențeze și să destabilizeze atât ultimele alegeri federale, cât și afacerile interne ale Republicii Federale Germania” printr-o campanie de dezinformare denumită Storm 1516.

Potrivit guvernului german, agențiile de securitate au identificat videoclipuri false ce susțineau manipularea voturilor ca parte a eforturilor de dezinformare ale Rusiei cu doar câteva zile înainte de alegeri.

Contactată vineri de AFP, Ambasada Rusiei la Berlin nu a răspuns imediat.