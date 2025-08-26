search
Marți, 26 August 2025
Avertisment: Românii, vulnerabili la mesajele pro-Kremlin. Propaganda se mută din online în stradă

România are un public vulnerabil în fața campaniilor pro-Rusia identificate recent nu numai pe social-media, atrage atenția expertul în comunicare publică Dumitru Borțun. Iar mesaje precum „Rusia nu este dușmanul meu” găsit recent și pe ușa unui restaurant din Târgoviște ar putea convinge mai mulți români decât credem, atrage acesta atenția.

Campania din Franța este condusă de un ONG FOTO: Facebook/Alexandru Tănase
Campania din Franța este condusă de un ONG FOTO: Facebook/Alexandru Tănase

Inițiativa ar face parte dintr-o strategie hibridă menită să creeze iluzia unui parteneriat pașnic astfel încât submineze sprijinul pentru Ucraina, scrie Ukrinform, citând Centrul pentru Combaterea Dezinformării din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei. Informația a fost publicată și de fostul ministrul al Republicii Moldova, Alexandru Tănase, care a subliniat că este semn că „și aici avem idioți utili, convinși că ursul nu mușcă pe toți, ci doar pe cei care refuză să-i pupe laba”.

Nu este singura campanie pro-Rusia prezentă în România în ultimele luni. „Prefer să lupt pentru Putin” sau „Vreau să mă înrolez în armata lui Putin” sunt alte mesaje care au invadat social media recent. 

Să nu ne închipuim că nu există public pentru așa ceva. Există și este mult mai mare decât ne place să credem”, spune expertul în comunicare publică Dumitru Borțun.

Efectul campaniilor pro-Rusia în România

De altfel, date recente prezentate de INSCOP arată că doi din trei români consideră că fostul lider comunist Nicolae Ceaușescu a fost un lider bun, iar aproape 50% consideră că înainte de 1989 se trăia mai bine în România.

„Pentru ei democrația se măsoară în efectele concrete pe care le are în viața lor și cum pentru ei efectele sunt negative, imaginea democrației va fi negativă. Democrația noastră este vulnerabilă, este nematurizată, este necredibilă și nu a reușit să inducă în mase un ideal al democrației. De aici vine opțiunea pentru regim autoritar”, punctează expertul în comunicare publică.

Acesta este de părere că nu este propriu-zis o nostalgie, pentru că cei mai mulți nici nu au prins vremurile alea. „În cel mai bun caz reproduc nostalgia părinților și bunicilor. Nu este vorba de nostalgia personală după niște vremuri pe care le-au trăit, este vorba despre o concepție care spune că, decât corupția, mizeria morală, minciuna pe care o trăim acum, mai bine invers, un regim nedemocratic. De aici vine opțiunea, iar pe acest fundal războiul hibrid are succes. Noi riscăm, dacă nu luăm măsuri serioase de resetare a democrației, de resetare a statului, a administrației publice și așa mai departe, ca să devină eficiente, să avem și noi coeficienți eficienți în administrația publică. Dacă nu facem nimic din toate astea ne vom trezi că războiul hibrid a fost câștigat de Rusia”, mai explică expertul în comunicare publică Dumitru Borțun.

Politică

