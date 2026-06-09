„Există suficienți ruși care îl urăsc pe Putin”. Grupul „Scânteia Neagră" revendică atacuri împotriva infrastructurii strategice a Rusiei

Un grup rus de rezistență pro-ucraineană, cunoscut sub numele de Scânteia Neagră, susține că desfășoară o campanie de sabotaj împotriva infrastructurii militare, energetice și de transport din Rusia, în scopul slăbirii regimului de la Kremlin din interior.

Mișcarea clandestină a ieșit la lumină prin intermediul lui Igor Volobuev, fost director bancar care a fugit în Ucraina după invazia la scară largă din 2022 și care ulterior s-a ridicat împotriva regimului Putin. Decorat de autoritățile ucrainene și distins cu Crucea de Aur de președintele Volodimir Zelenski, Volobuev afirmă că „Scânteia Neagră“ a construit o rețea clandestină extinsă pe întreg teritoriul Rusiei.

„Misiunea mișcării Scânteia Neagră este să epuizeze potențialul economic al regimului Putin. Un accent deosebit este pus pe paralizarea industriei petroliere, sursa vitală de finanțare a regimului," a declarat Volobuev, citat de Daily Mail.

Atacuri asupra rețelelor feroviare și energetice

Organizația revendică o serie de operațiuni vizând rețeaua feroviară rusă, pe care o consideră esențială pentru transportul echipamentelor militare și al veniturilor din petrol. Printre acțiunile declarate se numără:distrugerea mai multor locomotive de marfă în orașele Celiabinsk și Orenburg, cu pagube estimate la circa 400 de milioane de ruble, sabotarea unor vagoane-cisternă ce transportau zeci de mii de litri de combustibil diesel în Krasnodar, în sudul Rusiei, atacuri asupra liniei feroviare strategice Agriz–Akbași, unde au fost distruse două vagoane cu ulei mineral specializat destinat aparaturii militare

Grupul mai afirmă că a aruncat în aer două conducte de gaz ale Gazprom în apropierea Sankt-Petersburgului — conductele Belousovo-Leningrad și Konnaia Lahta — care ar fi alimentat mai mulți producători din industria de apărare, inclusiv șantiere navale și facilități ale producătorului de rachete Almaz-Antei.

Capacități cibernetice și infiltrare instituțională

Mișcarea susține că dispune și de capabilități de război cibernetic. Volobuev afirmă că membrii grupului au distrus infrastructura IT a companiei Trans-Oil, paralizând operațiunile comerciale și ștergând terabytes de informații din arhivele electronice ale acesteia.

Fostul bancher pretinde că organizația beneficiază de susținători infiltrați în structuri guvernamentale și corporații de stat, inclusiv în cadrul Gazprom, ceea ce i-ar conferi acces la informații strategice în timp real.

Aceste afirmații apar într-un moment în care războiul din Ucraina pare să înregistreze o schimbare de dinamică. Potrivit datelor analizate de Institutul pentru Studiul Războiului, Ucraina a recâștigat mai mult teritoriu decât a pierdut în luna mai, pentru a doua lună consecutivă, câștigând o suprafață netă de 282 de kilometri pătrați.

Între timp, în Rusia, patru ani de război au generat inflație ridicată, scumpiri ale produselor alimentare și presiuni fiscale sporite asupra populației.

Volobuev nu s-a limitat la a critica Kremlinul, adresând și un mesaj vehement Occidentului: „Putin mizează pe frica voastră. Există o singură cale de a-l opri: prin efortul colectiv al întregului Occident."

Obiectivul pe termen lung al organizației este „de-putinizarea" Rusiei, eliminarea completă a ideologiei imperialiste din politică, economie și educație, urmată de ceea ce el numește „un proces al putinismului".