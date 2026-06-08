Zelenski dezvăluie cu ce masaj a venit oligarhul rus Roman Abramovici la Kiev și ce i-a transmis lui Putin

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit că oligarhul rus Roman Abramovici a efectuat o vizită discretă la Kiev pentru a facilita un canal de comunicare între conducerea Ucrainei și cea a Rusiei, în plin conflict declanșat de invazia rusă.

Într-un interviu acordat postului britanic Sky News, liderul de la Kiev a afirmat că Abramovici a sosit în capitala ucraineană cu un mesaj din partea președintelui rus Vladimir Putin și s-a oferit să transmită la Kremlin poziția autorităților ucrainene.

Potrivit lui Zelenski, răspunsul său a fost unul ferm și nu s-a schimbat niciodată pe parcursul războiului.

„Mesajul meu a fost clar: Ucraina nu va renunța la Donbas”, a transmis președintele ucrainean.

Liderul de la Kiev a vorbit și despre perspectivele actuale ale unei eventuale soluționări a conflictului. În opinia sa, înghețarea liniei frontului ar putea reprezenta cea mai rapidă cale către încetarea focului, însă a avertizat că orice acord trebuie să ofere garanții solide pentru a împiedica reluarea războiului în viitor.

Zelenski a subliniat că diplomația trebuie să intre în joc imediat după încetarea ostilităților, astfel încât pacea să nu fie doar temporară.

Președintele ucrainean a comentat și reacțiile oficialilor ruși la apelurile sale pentru dialog direct cu Vladimir Putin. Acesta a răspuns ironic acuzațiilor de „obrăznicie” formulate de Moscova, afirmând că reprezentanții Kremlinului nu au văzut versiunea inițială a documentului transmis de partea ucraineană.

Roman Abramovici a jucat un rol important în menținerea unor canale informale de comunicare între Kiev și Moscova în primele luni ale războiului. Potrivit informațiilor apărute în presa occidentală, omul de afaceri rus a fost acceptat de ambele părți ca intermediar în cadrul unor contacte neoficiale care au vizat atât negocierile politice, cât și organizarea coridoarelor umanitare.

Conform surselor citate de presa internațională, Abramovici ar fi revenit la Kiev și în luna mai, în încercarea de a relansa dialogul dintre cele două tabere, având o întâlnire cu Volodimir Zelenski.

Declarațiile președintelui ucrainean apar în contextul în care acesta a propus recent o întâlnire directă cu Vladimir Putin într-o țară neutră, sub garanții internaționale de securitate, pentru a discuta modalitățile de încheiere a războiului.

Liderul de la Kremlin a respins însă ideea unei astfel de întrevederi, susținând că nu vede utilitatea unei întâlniri în actualele condiții și acuzându-l pe Zelenski că încearcă să saboteze procesul de negocieri.

Deși contactele diplomatice dintre cele două părți continuă prin intermediul unor canale oficiale și neoficiale, perspectivele unui acord care să pună capăt conflictului rămân, deocamdată, incerte.