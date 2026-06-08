search
Luni, 8 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Zelenski dezvăluie cu ce masaj a venit oligarhul rus Roman Abramovici la Kiev și ce i-a transmis lui Putin

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit că oligarhul rus Roman Abramovici a efectuat o vizită discretă la Kiev pentru a facilita un canal de comunicare între conducerea Ucrainei și cea a Rusiei, în plin conflict declanșat de invazia rusă.

Oligarhul rus Roman Abramovici/FOTO:Arhiva
Oligarhul rus Roman Abramovici/FOTO:Arhiva

Într-un interviu acordat postului britanic Sky News, liderul de la Kiev a afirmat că Abramovici a sosit în capitala ucraineană cu un mesaj din partea președintelui rus Vladimir Putin și s-a oferit să transmită la Kremlin poziția autorităților ucrainene.

Potrivit lui Zelenski, răspunsul său a fost unul ferm și nu s-a schimbat niciodată pe parcursul războiului.

„Mesajul meu a fost clar: Ucraina nu va renunța la Donbas”, a transmis președintele ucrainean.

Liderul de la Kiev a vorbit și despre perspectivele actuale ale unei eventuale soluționări a conflictului. În opinia sa, înghețarea liniei frontului ar putea reprezenta cea mai rapidă cale către încetarea focului, însă a avertizat că orice acord trebuie să ofere garanții solide pentru a împiedica reluarea războiului în viitor.

Zelenski a subliniat că diplomația trebuie să intre în joc imediat după încetarea ostilităților, astfel încât pacea să nu fie doar temporară.

Președintele ucrainean a comentat și reacțiile oficialilor ruși la apelurile sale pentru dialog direct cu Vladimir Putin. Acesta a răspuns ironic acuzațiilor de „obrăznicie” formulate de Moscova, afirmând că reprezentanții Kremlinului nu au văzut versiunea inițială a documentului transmis de partea ucraineană.

Roman Abramovici a jucat un rol important în menținerea unor canale informale de comunicare între Kiev și Moscova în primele luni ale războiului. Potrivit informațiilor apărute în presa occidentală, omul de afaceri rus a fost acceptat de ambele părți ca intermediar în cadrul unor contacte neoficiale care au vizat atât negocierile politice, cât și organizarea coridoarelor umanitare.

Conform surselor citate de presa internațională, Abramovici ar fi revenit la Kiev și în luna mai, în încercarea de a relansa dialogul dintre cele două tabere, având o întâlnire cu Volodimir Zelenski.

Declarațiile președintelui ucrainean apar în contextul în care acesta a propus recent o întâlnire directă cu Vladimir Putin într-o țară neutră, sub garanții internaționale de securitate, pentru a discuta modalitățile de încheiere a războiului.

Liderul de la Kremlin a respins însă ideea unei astfel de întrevederi, susținând că nu vede utilitatea unei întâlniri în actualele condiții și acuzându-l pe Zelenski că încearcă să saboteze procesul de negocieri.

Deși contactele diplomatice dintre cele două părți continuă prin intermediul unor canale oficiale și neoficiale, perspectivele unui acord care să pună capăt conflictului rămân, deocamdată, incerte.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O fată de 18 ani din Cluj-Napoca acuză că a fost drogată și violată la banchetul de absolvire a liceului
digi24.ro
image
Un șofer de autobuz a fost concediat după 17 ani pentru că lăsa copiii în fața caselor lor, în Franța. Ce a decis instanța
stirileprotv.ro
image
Bat clopotele pentru unirea cu Republica Moldova? România, planul B pentru aderarea la UE a fraților de peste Prut. Un politolog celebru explică pentru Gândul de ce riscurile Unirii sunt mai mari decât beneficiile
gandul.ro
image
Cine ar putea intra în noul Guvern? Lista numelor vehiculate
mediafax.ro
image
Analiza completă a celor 6 favorite la câștigarea Campionatului Mondial 2026. Cine va domina lumea?
fanatik.ro
image
Ce tot caută DNA la Primăria Iași: miza dosarului cu sute de tone de păcură dispărute din rezerva de stat
libertatea.ro
image
Snooker, pescuit și plimbări prin pădure: Cum arată insula-închisoare, unde deținuții trăiesc ca într-o „tabără de vacanță”
digi24.ro
image
Denis Alibec s-a căsătorit discret cu fosta gimnastă. Detaliul evidențiat de rochia de mireasă
gsp.ro
image
O legendă i-a pus o întrebare lui Kim Kardashian și ce a urmat a produs revoltă! ”S-o dăm afară!” / ”Incredibil”
digisport.ro
image
Bucurie mare pentru Andreea Marin. Vedeta a cules primele fructe din „Grădina cu miresme”
click.ro
image
O vilă istorică din București, cu o poveste fascinantă, e virală după ce a fost umplută cu 1.000 de ghivece. Cum arată Casa Plantelor
antena3.ro
image
Cum se explică faptul că un croissant cu unt sau o baghetă costă de două ori mai puţin la Paris decât la Bucureşti, deşi salariile sunt duble în Capitala Franţei versus local?
zf.ro
image
După ce a devenit virală, o insulă cu 16 locuitori a fost nevoită să se închidă
observatornews.ro
image
Nu a primit 100.000 de euro! Câți bani a încasat Gabi Tamaș, de fapt, pentru că a câștigat Survivor 2026
cancan.ro
image
Cine se va ocupa de 4.600.000 pensii în guvernul Tomac? Va indexa pensiile viitorul ministru al Muncii?
newsweek.ro
image
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a venit direct de pe iaht la Marele Premiu de Formula 1
prosport.ro
image
Bacalaureat 2026. Reguli stricte: ce nu au voie să facă elevii după extragerea biletului
playtech.ro
image
Încă un incident grav înainte de startul Cupei Mondiale! Cinci persoane înjunghiate într-o gară din New York
fanatik.ro
image
Fricile românilor când participă la un interviu de angajare. Întrebările pe care evită să le adreseze, dezvăluite de un expert HR: ”În realitate, întrebările mature sunt apreciate”
ziare.com
image
Christian Eriksen a strigat două cuvinte, înainte de momentele dramatice: ”Imediat, s-a prăbușit”
digisport.ro
image
Mister într-un bloc rezidențial de lux din Londra. Ce se știe despre familia găsită fără viață după ce au căzut de la etajul 36. „Am auzit țipete și strigăte în ultimele două săptămâni”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
AVEM LISTA cu nume SURPRIZĂ în Guvernul Tomac. Plin de oameni ai lui Băsescu și Nicușor Dan
romaniatv.net
image
Horoscop 8 iunie. Ziua care va schimba viața anumitor zodii
mediaflux.ro
image
Dramatic! Ce a fost auzit strigând Christian Eriksen înainte să cadă la pământ: „Opriți-l!”
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Tatăl lui Alex Nedea de la Recorder, poveste de viață spectaculoasă: copilăria într-un grajd, fuga din sărăcie și profesorul care „a început să facă medici” la pensie
actualitate.net
image
Teo Trandafir, mărturisiri sincere despre o nouă căsătorie, după două mariaje eșuate: „M-a cucerit pe jumătate”
click.ro
image
8 iunie 1930, ziua când Carol al II-lea devine rege al României. Povestea celui mai controversat lider al perioadei interbelice
click.ro
image
Petrecere de poveste pentru fiul lui Ianis Hagi, la tăierea moțului. Nume mari din fotbalul românesc au făcut show, printre care și Gigi Becali. „Este o zi specială pentru noi”
click.ro
Mette Marit, Profimedia (4) jpg
Prințesa Mette-Marit nu mai are mult de trăit, e un parcurs galopant al bolii care o macină. Palatul a făcut un nou anunț, situația e extrem de gravă
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., descoperită în apele Mării Ionice (© Soprintendenza ABAP per la città di Reggio Calabria e Vibo Valentia)
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., cu peste 300 de amfore, descoperită în apele Mării Ionice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Imagini rare de la nunta lui Mihai și Elwira Petre. Anunțul făcut după 18 ani: „Emoția a fost aceeași”
image
Teo Trandafir, mărturisiri sincere despre o nouă căsătorie, după două mariaje eșuate: „M-a cucerit pe jumătate”

OK! Magazine

image
De la asistentă medicală, la mireasă regală, la 45 de ani. Basmele există! Ce omagiu i-a adus Harriet Sperling răposatei regine Elisabeta, chiar în ziua nunții

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift și Travis Kelce, la un pas de altar. Pregătirile pentru nuntă sunt în toi

Click! Sănătate

image
Acest medicament poate creşte riscul de demenţă