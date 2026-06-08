Zelenski și-a schimbat aeroportul de plecare pentru vizitele externe. Liderul ucrainean a utilizat pentru prima dată aeroportul din Chișinău nu pe cel din Polonia

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a utilizat pentru prima dată aeroportul din Chișinău drept punct de plecare într-o vizită oficială în străinătate, renunțând la aeroportul polonez Rzeszów-Jasionka, folosit în mod constant în ultimii ani pentru deplasările externe.

Informația reiese din datele platformei de monitorizare a zborurilor FlightAware și a fost relatată de publicația European Pravda.

Potrivit datelor disponibile, aeronava utilizată de liderul ucrainean a decolat în dimineața zilei de 7 iunie de la Rzeszów și a aterizat la Chișinău. După o scurtă escală în capitala Republicii Moldova, avionul și-a continuat zborul către Londra.

În capitala britanică, Volodimir Zelenski a participat la o serie de întâlniri cu lideri occidentali, printre care premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz.

Schimbarea punctului de plecare atrage atenția în condițiile în care aeroportul Rzeszów-Jasionka a reprezentat, încă de la începutul invaziei ruse la scară largă, principalul centru logistic și de transport pentru vizitele externe ale președintelui ucrainean și ale delegațiilor oficiale de la Kiev.

De-a lungul ultimilor ani, majoritatea turneelor internaționale ale lui Zelenski au început și s-au încheiat în Polonia, prin intermediul aeroportului aflat în apropierea frontierei cu Ucraina.

Până în prezent, autoritățile de la Kiev nu au oferit explicații oficiale privind utilizarea aeroportului din Chișinău în locul celui din Rzeszów.

Schimbarea survine însă într-un moment de tensiuni sporite între Ucraina și Polonia. Relațiile dintre cele două state au fost recent afectate de decizia președintelui Zelenski de a acorda unei unități a Forțelor pentru Operațiuni Speciale denumirea „Eroii UPA”, referire la Armata Insurecțională Ucraineană, organizație care rămâne un subiect sensibil în memoria istorică poloneză.

În acest context, noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că va solicita retragerea celei mai înalte distincții a statului polonez, Ordinul Vulturul Alb, acordată anterior liderului ucrainean.

La rândul său, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a avertizat că deteriorarea relațiilor dintre Kiev și Varșovia nu servește intereselor niciuneia dintre cele două națiuni.

Deocamdată, nu există indicii oficiale că schimbarea aeroportului utilizat de Zelenski ar avea legătură directă cu actualele divergențe politice dintre Ucraina și Polonia, însă momentul în care aceasta s-a produs alimentează speculațiile privind o posibilă legătură între cele două evoluții.