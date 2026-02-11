Video Elev rus reținut, după un atac armat într-o şcoală din regiunea Krasnodar. O persoană a fost ucisă, iar alte două rănite

O persoană a fost ucisă, iar alte două rănite , după ce un elev a deschis focul, miercuri, într-o şcoală tehnică de la Anapa, în regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei.

Atacurile armate în şcoli, odinioară extrem de rare, devin tot mai numeroase în Rusia, de câţiva ani, mai ales cu arme de foc, în pofida unor legi restrictive consolidate recent.

”Potrivit informaţiilor preliminare, un elev de la şcoala tehnică de la Anapa a dechis focul cu o armă neidentificată, în hol”, un atac soldat cu un mort şi doi răniţi, anunţă pe Telegram filiala locală a Ministerului de Interne.

Atacatorul, care este un elev al instituţiei potrivit poliţiei, a fost reţinut.

Înainte de atac, el a postat pe rețelele de socializare: „Astăzi nu vor exista oameni nevinovați. Orice gunoi care îmi va ieși în cale va muri”, scrie presa rusă.

Acesta este al cincilea atac armat asupra unei școli sau facultăți din Rusia de la începutul anului.

Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a anunţat că persoana ucisă este un paznic.

”La ora actuală, există un mort, paznicul, care a primit prima lovitură. El a reacţionat rapid şi a alertat forţele de ordine. El n-a lăsat atacatorul să intre”, a scris pe Telegram guvernatorul.

Întregistrări video postate pe reţele de socializare, pe care AFP scrie că nu le-a putut autentifica, surprind un tânăr îmbrăcat în negru, cu mâinile sus, în faţa intrării în şcoală, a cărei faţadă este decorată cu imagini care comemorează victoria sovietică împotriva Germaniei naziste.