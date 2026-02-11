Video „O femeie îmbrăcată în rochie” ar fi comis atacul armat într-un liceu din Canada, soldat cu nouă morți și cel puțin 25 de răniți

Un atac armat comis marți într-un liceu din provincia canadiană Columbia Britanică s-a soldat cu nouă morți și cel puțin 25 de răniți. Poliția spune că autorul ar fi fost o femeie, găsită moartă în școală, după ce și-ar fi provocat singură o rană fatală.

Autoritățile canadiene au anunțat că opt persoane, inclusiv presupusa autoare a atacului, au murit în urma incidentului armat de la un liceu din localitatea Tumbler Ridge. Alte două persoane au fost găsite fără viață într-o locuință din apropiere, despre care anchetatorii cred că are legătură cu atacul.

Poliția Regală Canadiană a precizat că peste 25 de persoane au fost rănite, două dintre ele fiind transportate de urgență cu elicopterul la spital, cu răni care le pun viața în pericol.

Atacurile armate în școli sunt extrem de rare în Canada.

Intervenție rapidă a poliției

Premierul provinciei Columbia Britanică, David Eby, a declarat că forțele de ordine au ajuns la școală în doar două minute de la primirea apelului. „Au fost găsite șapte persoane decedate, inclusiv un suspect care părea să fi murit din cauza unei leziuni autoprovocate”, a spus acesta. O a opta victimă a murit pe drumul spre spital, iar alte două persoane au fost descoperite decedate într-o casă din apropiere.

Comisarul de poliție Ken Floyd a afirmat că anchetatorii au identificat o suspectă, dar numele acesteia nu va fi făcut public, iar motivul atacului rămâne, deocamdată, necunoscut. „Continuăm să investigăm legătura dintre victime și atacator”, a declarat Floyd, potrivit News.ro.

Suspecta, descrisă ca fiind o femeie

Poliția a oferit foarte puține detalii despre autorul atacului, menționând doar că este vorba despre o persoană de sex feminin, un fapt considerat neobișnuit, având în vedere că majoritatea atacurilor armate în masă din America de Nord sunt comise de bărbați.

În alerta transmisă inițial forțelor de ordine, suspectul era descris drept „o femeie îmbrăcată în rochie, cu părul șaten”. Comisarul Ken Floyd a confirmat ulterior, într-o conferință de presă, că această descriere corespunde persoanei găsite moarte în interiorul școlii.

Autoritățile nu au precizat câte dintre victime erau minore.

O comunitate mică, în stare de șoc

Tumbler Ridge este o localitate de aproximativ 2.700 de locuitori, situată în Munții Stâncoși canadieni, la peste 1.000 de kilometri nord de Vancouver, aproape de granița cu Alberta. Liceul din oraș are aproximativ 175 de elevi, din clasele a VII-a până la a XII-a.

Primarul localității, Darryl Krakowka, a declarat că întreaga comunitate este în doliu. „Am cedat nervos”, a spus el, adăugând că este „devastator” să afle câți oameni au murit într-un oraș pe care l-a descris drept „o mare familie”. „Locuiesc aici de 18 ani. Probabil că le cunosc pe toate victimele”, a mărturisit primarul.

Așteptare dureroasă pentru familii

Pastorul George Rowe, de la Biserica Baptistă din Tumbler Ridge, s-a deplasat la centrul de recreere unde familiile victimelor așteptau informații. „Nu era o priveliște plăcută. Familiile încă așteaptă să afle dacă copilul lor a murit și, din cauza protocolului și a procedurii, echipa de anchetă este foarte atentă în divulgarea numelor”, a spus el.

„Cel mai greu lucru în seara asta a fost faptul că a trebuit să plec, iar familiile încă așteaptă să afle. Este foarte dificil. Alți pastori și consilieri sunt acolo, astfel încât ei să nu fie singuri”, a adăugat Rowe.

Pastorul a predat în trecut la liceul din Tumbler Ridge, iar cei trei copii ai săi au absolvit acolo. „Să mergi pe coridoarele acelei școli nu va mai fi niciodată la fel”, a spus el.

Guvernul canadian a reacționat în trecut la atacurile armate prin înăsprirea legislației privind controlul armelor, inclusiv prin extinderea unei interdicții asupra armelor considerate de asalt.

Atacul este cel mai sângeros din Canada din aprilie 2020, când un bărbat deghizat în polițist a ucis 22 de persoane în Nova Scotia, într-un atac care a durat 13 ore. Cel mai grav incident armat din istoria Canadei rămâne însă cel din decembrie 1989, când 14 studente au fost ucise la École Polytechnique din Montreal, înainte ca atacatorul să se sinucidă.