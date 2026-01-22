Atac armat în Australia: trei persoane au fost ucise, iar autorul este căutat de polițiști. Una dintre victime era fosta sa parteneră

Trei persoane au fost ucise într-un atac armat în Lake Cargelligo, Australia, iar una dintre victime ar fi fost fosta parteneră însărcinată a autorului crimei, care este în continuare căutat de poliție.

Poliția din New South Wales (NSW) a îndemnat oamenii aflați pe Walker Street, în apropiere de Yelkin Street, din Lake Cargelligo, în zona Central West a statului, să rămână în case începând cu aproximativ ora 16:40, joi, 22 ianuarie, scrie Daily Mail.

Două femei și un bărbat au murit în urma împușcăturilor, iar un alt bărbat a fost transportat la spital în stare gravă, dar stabilă.

Victimele au fost ucise în două locații diferite.

„În acest moment, poliția a identificat un suspect care încă se află în libertate”, a declarat comisarul adjunct al Comenzii Regiunii de Vest, Andy Holland, într-o conferință de presă.

„Se desfășoară o căutare amplă în zonă și solicităm oamenilor să rămână în locuințe.”

Ofițerii au fost chemați la prima locație de pe Bokhara Street, în jurul orei 16:20, unde au găsit corpurile unui bărbat și al unei femei într-un vehicul. La scurt timp, au apărut raportări despre focuri de armă și pe Walker Street, unde polițiștii au găsit corpul unei femei și un bărbat rănit.

„A fost stabilit un loc de crimă și a început o anchetă privind circumstanțele incidentului”, a transmis poliția din NSW într-un comunicat.

Potrivit autorităților, autorul atacului are emis pe numele său un ordin de restricție și a părăsit scena incidentului într-un vehicul, fiind înarmat.

Primele rapoarte sugerează că prima femeie și primul bărbat împușcați erau fosta parteneră însărcinată a autorului și noul ei iubit. Se crede că celelalte victime erau rude ale fostei partenere.

Deputatul Roy Butler a descris incidentul drept „tragic”.

„Este o situație îngrozitoare, iar ancheta este încă în desfășurare, așa că nu avem multe informații”, a spus Butler.

„Gândurile mele sunt alături de victime și familiile lor. Vă rugăm să rămâneți în case până când avertizările se vor schimba.”

Poliția din NSW a îndemnat pe oricine are informații sau a fost martor la activități suspecte să sune imediat la 000.