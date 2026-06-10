Efectul loviturilor ucrainene în adâncime: Rusia impune rații pentru muniție pe front, pe fondul crizei de logistică

Strategia armatei ucrainene de a lovit țintit rutele de aprovizionare și depozitele de armament ale Federației Ruse începe să producă efecte vizibile pe frontul de sud. Confruntat cu pierderi majore de echipamente, comandamentul militar rus a fost nevoit să introducă limite stricte în ceea ce privește utilizarea muniției de artilerie pentru anumite unități de elită.

Informația a fost confirmată oficial de purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare din Sud, Vladislav Voloșin, în cadrul unei intervenții televizate. Potrivit acestuia, presiunea constantă pusă de Kiev asupra nodurilor logistice a perturbat sever fluxul de aprovizionare al trupelor de ocupație.

De la bombardamente masive la utilizarea cu țârâita

Conform datelor furnizate de serviciile de informații ucrainene, criza de muniție a lovit în mod special Armata a 36-a rusă, unde comandanții au fost obligați să raționalizeze proiectilele de artilerie.

Această penurie a dus la o modificare vizibilă a comportamentului tactic al trupelor ruse pe câmpul de luptă prin reducerea barajelor de foc. Dacă în trecut tactica standard a Moscovei presupunea un bombardament continuu și masiv până la distrugerea completă a pozițiilor ucrainene, frecvența unor astfel de acțiuni a scăzut considerabil în prezent.

La aceasta se adaugă retragerea tehnicii din prima linie. Din cauza deficitului de proiectile, armata rusă a început să reducă utilizarea sistemelor de armament greu amplasate în imediata apropiere a liniei de contact, încercând să protejeze piesele de artilerie rămase.

Totuși, Kievul avertizează că Moscova încearcă să compenseze această vulnerabilitate terestră prin intensificarea atacurilor aeriene. În lipsa obuzelor, aviația rusă apelează tot mai des la bombe ghidate (KAB) și rachete lansate de la distanță, vizând atât fortificațiile militare, cât și localitățile din spatele frontului.

Uzura tehnicii și blocajul din sud

Problemele logistice ale Rusiei nu se limitează doar la lipsa obuzelor, ci afectează și starea tehnică a armamentului. Mișcarea de rezistență și partizani „ATEȘ” a raportat disfuncționalități majore în repararea pieselor de artilerie de pe frontul din Herson. Din cauza uzurii critice și a lipsei acute de piese de schimb din import, sistemele de artilerie rusești cedează frecvent, iar echipele de mentenanță nu dispun de componentele necesare pentru a le repune în funcțiune.

Situația a devenit critică și în puncte strategice izolate, precum Peninsula Kinburn. În urma atacurilor sistematice lansate de forțele ucrainene asupra liniilor de transport, garnizoana rusă staționată acolo s-a confruntat cu o penurie severă nu doar de muniție, ci și de combustibil și alimente.

Conform rapoartelor operative, lipsa resurselor și pierderile constante de personal au forțat comandamentul rus să înceapă retragerea parțială din anumite poziții fortificate de pe grindă, fiind obligat să mute trupele dintr-un sector în altul pentru a acoperi golurile lăsate în defensivă. Această dinamică demonstrează că bătălia modernă de uzură se câștigă, în primul rând, prin strangularea capacităților logistice ale adversarului.