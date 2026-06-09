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Premierul pro-rus al Bulgariei oprește livrările de armament către Ucraina și cere ridicarea sancțiunilor împotriva Kremlinului

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Război în Ucraina
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Într-o mișcare ce riscă să fragilizeze și mai mult coeziunea flancului estic al NATO, noul guvern de la Sofia semnalează o inversare radicală a politicii sale externe. Bulgaria intenționează să sisteze livrările de tehnică militară și muniție către Kiev, o decizie anunțată oficial de noul ministrul al Apărării, Dimitar Stoianov.

Rumen Radev, noul premier pro-rus al Bulgariei/FOTO:X
Rumen Radev, noul premier pro-rus al Bulgariei/FOTO:X

Conform unei analize publicate de Bloomberg, oficialul bulgar a pledat pentru o „pace echitabilă, care să fie definită de ambele părți implicate în conflict”, marcând o distanțare evidentă de linia dură adoptată anterior de partenerii occidentali.

„Ucraina are nevoie de mai mulți oameni, nu de mai mult armament”, a subliniat ministrul bulgar al Apărării, rezumând noua filozofie de la Sofia.

Ecoul retoricii pro-Kremlin și axa energetică Moscova-Sofia

Poziția ministrului Apărării reflectă întru totul viziunea noului premier pro-rus premierului Rumen Radev, un critic vehement al prelungirii conflictului militar. Radev a reiterat în mod repetat teza potrivit căreia războiul nu poate fi soluționat pe câmpul de luptă și a lansat un apel deschis pentru ridicarea sancțiunilor economice impuse Federației Ruse. În opinia fpstului președinte acum premier bulgar, măsurile punitive adoptate de Bruxelles dăunează mult mai grav economiilor europene decât celei rusești.

Această reorientare politică intervine într-un moment extrem de sensibil. Publicația britanică The Times nota recent că instalarea unui guvern cu viziuni pro-ruse la Sofia reprezintă un veritabil succes strategic pentru Vladimir Putin. Experții anticipează că executivul condus de Radev nu doar că va bloca asistența militară, dar va încerca să adâncească dependența țării de petrolul și gazele rusești, acționând în același timp ca o frână în procesul de extindere a UE și NATO către Ucraina.

Rolul critic al industriei de apărare bulgare în ecuația frontului

Decizia Sofiei dă o lovitură puternică logisticii militare a Kievului. Bulgaria rămâne unul dintre cei mai mari producători europeni de muniție de calibru sovietic, echipamente care s-au dovedit vitale pentru armata ucraineană, în special în primele faze ale invaziei ruse.

Deși oficialitățile bulgare au refuzat mult timp să recunoască acordarea unui ajutor militar direct, mecanismul de livrare a funcționat impecabil prin intermediul unor state terțe din Uniunea Europeană, care achiziționau producția bulgară și o redirecționau pe frontul din Ucraina.

Din 2022 și până în prezent, Sofia a trimis nu mai puțin de 13 pachete de ajutor militar, chiar dacă valoarea exactă și conținutul acestora au fost clasificate drept secrete de stat.

În toamna anului 2025, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sublinia rolul crucial al Sofiei, dezvăluind că Bulgaria a asigurat aproape o treime din totalul muniției utilizate de Ucraina, datorită capacităților masive de producție de explozibili și proiectile de care dispun uzinele sale de armament.

Sistarea acestui flux de aprovizionare, dublată de presiunile politice pentru relaxarea regimului de sancțiuni împotriva Moscovei, plasează Bulgaria într-o poziție de disidență fățișă în interiorul blocului comunitar, complicând eforturile aliate de sprijinire a Kievului.

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