search
Miercuri, 17 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Victoriile „umflate” ale Rusiei pe frontul ucrainean: între propaganda de la Moscova și realitatea din tranșee

0
0
Publicat:

La sfârșitul lunii august, generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major al armatei ruse, anunța cu emfază că ofensiva de vară a Moscovei ar fi adus „victorii majore” în estul și sudul Ucrainei. Potrivit afirmațiilor oficialului rus, forțele Kremlinului ar fi capturat mii de kilometri pătrați de teritoriu, aproape 150 de localități, iar orașul Kupiansk – un nod-cheie în regiunea Harkiv – ar fi „aproape încercuit”.

Soldati ruți pe frontul din Ucraina/FOTO?Profimedia
Soldati ruți pe frontul din Ucraina/FOTO?Profimedia

Dar datele independente și analizele internaționale contrazic ferm această versiune optimistă a realității. În timp ce Kremlinul transmite semnale de triumf, experții occidentali, oficialii ucraineni și chiar bloggerii militari pro-ruși vorbesc despre un avans modest, obținut cu pierderi uriașe și cu costuri greu de justificat – atât umane, cât și logistice, scrie Moscow Times.

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) din Statele Unite, câștigurile teritoriale ale Rusiei din martie până în prezent se ridică la aproximativ 2.346 km² și 130 de localități – cu o treime mai puțin decât a susținut Gherasimov. În cazul Kupianskului, de exemplu, datele satelitare și sursele OSINT indică faptul că forțele ruse dețin controlul asupra a doar 6,3% din zona urbană, nu „jumătate din oraș”, așa cum a proclamat Statul Major de la Moscova.

Diferențele dintre realitate și raportările oficiale nu sunt întâmplătoare, ci fac parte dintr-o strategie de comunicare: pe de o parte, de a descuraja sprijinul occidental pentru Ucraina; pe de alta, de a menține moralul unei populații ruse tot mai obosite de război.

„Armata rusă nu a avut un plan coerent sau o ofensivă clar delimitată în perioada de primăvară-vară. Practic, ei avansează continuu din octombrie 2023, iar rezultatele – oricare ar fi ele – pot fi reinterpretate și prezentate drept succes”, explică analistul militar ucrainean Ivan Stupak.

În teren, însă, bilanțul real al verii rusești este departe de a fi unul favorabil Kremlinului. Nu a fost capturat niciun oraș major ucrainean. Singurul punct notabil este orașul Chasiv Yar din regiunea Donețk – o localitate strategică, redusă aproape complet la ruine după luni de lupte grele.

În rest, tentativele rusești de avans fie au fost oprite, fie au fost respinse. La Pokrovsk, de exemplu – un bastion ucrainean din Donețk – trupele ruse au ajuns la periferie, dar nu au reușit să preia controlul. În zona Dobropillia, după un avans inițial al rușilor, forțele ucrainene au lansat o contraofensivă localizată, recâștigând teren.

În Kupiansk – oraș eliberat de ucraineni în 2022 – luptele dure durează de peste un an, fără ca vreuna dintre părți să obțină un avantaj decisiv. Gherasimov susține că „jumătate” din oraș ar fi sub control rus, dar chiar și unii bloggeri militari pro-Kremlin contestă această afirmație.

Canalul pro-rus de Telegram „Anatoli Radov” nota recent că în jurul Kupianskului nu este vorba despre o ocupație clară, ci despre o „zonă gri”, unde unități izolate patrulează prin păduri, fără un control consolidat.

„Rușii ne presează constant. Suntem în criză de personal – unele unități au ajuns la 14% din efectiv. O retragere e inevitabilă, dar nu la dimensiunea pe care o proclamă Kremlinul”, a declarat Stupak.

Pe fondul lipsei de personal a Ucrainei, armata rusă a recurs la tactici de infiltrare – mici grupuri care străpung pozițiile ucrainene și aduc ulterior întăriri. Imaginile difuzate de Ministerul rus al Apărării, în care soldații plantează steaguri pe marginea orașului, sunt – potrivit experților – mai degrabă „spectacole regizate” decât dovezi ale unui control real.

Critici au venit chiar și din partea comentatorilor militari pro-ruși. „Această relatare despre ‘eliberarea’ Kupianskului ajunge direct pe masa Comandantului Suprem (Putin). Va trebui investigat cine a fost autorul acestor afirmații și ce dovezi le susțin”, a scris jurnalistul rus Yuri Kotenok.

Alți comentatori merg mai departe, acuzând conducerea armatei ruse că sacrifică soldați în operațiuni sinucigașe doar pentru a furniza imagini care susțin narațiunea oficială. „Asta este trădare! Nu înțelege nimeni, acolo sus, că ne distrug trupele de asalt?”, se arată într-o postare pe canalul pro-rus Yasinovataya: Donbas on the Frontline.

Costuri umane imense, rezultate discutabile

Ofensiva rusă din vara anului 2025 a avut un preț devastator. Potrivit estimărilor realizate de publicațiile independente Meduza și Mediazona, Rusia a pierdut aproximativ 220.000 de soldați de la începutul invaziei, în 2022. Doar în vara acestui an, analistul militar Yan Matveev estimează circa 30.000 de morți și până la 60.000 de răniți.

Metodele de luptă rămân brutale: asalturi masive, în valuri, în care supraviețuitorii unei prime linii de atac sunt urmați imediat de următoarele, până când o poziție este cucerită sau un întreg batalion este anihilat.

În unele cazuri, unitățile au suferit pierderi de până la 95% înainte de a fi declarate inapte pentru luptă – deși, conform regulamentelor, o unitate ar trebui retrasă după pierderi de 30-50%.

În paralel, armata rusă pare să fi limitat folosirea tehnicii grele. Pierderile de tancuri și blindate au scăzut, ceea ce sugerează că Moscova preferă să-și conserve resursele mecanizate, trimițând soldații în luptă cu echipamente cumpărate din donații sau din buzunarul propriu – echipamente care sunt, adesea, distruse rapid.

„Fără îndoială, armata rusă deține inițiativa operațională în acest moment”, admite Matveev. „Dar vara anului 2025 a demonstrat clar limitele capacității sale de a obține o victorie decisivă.”

Cu toate acestea, Kremlinul continuă să-și promoveze retorica triumfalistă, iar analiștii avertizează: președintele Vladimir Putin pare să creadă în propriile rapoarte cosmetizate. Iar acest lucru reduce și mai mult șansele unor negocieri reale de pace.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina
digi24.ro
image
Donald Trump, tratat ca un rege la Londra. A fost plimbat cu o caleașcă aurită și cazat la Windsor. Miza vizitei în UK
stirileprotv.ro
image
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. Mulți români fac o greșeală BANALĂ
gandul.ro
image
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
mediafax.ro
image
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru ele transformări majore
fanatik.ro
image
Viața secretă din Rusia a celui mai căutat fugar din Europa, Jan Marsalek: spion cu identități false, misiuni în Ucraina, operat estetic, iubită din FSB
libertatea.ro
image
Bebeluș din Iași, mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. De ce au fost părinții condamnați la închisoare
digi24.ro
image
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
gsp.ro
image
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
O femeie care a refuzat să se mute s-a trezit că locuința ei e pe traseul unei căi ferate. Cum a ajuns în această situație absurdă
antena3.ro
image
Măsurile luate în cazul angajaţilor din aeroportul Cluj care îşi băteau joc de bagajele oamenilor
observatornews.ro
image
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Val de frig în România. Temperaturi cu 10 grade mai mici față de zilele trecute. Cât ține vremea urâtă, vești proaste de la meteorologi
playtech.ro
image
Ce relație există, de fapt, între Carlos Alcaraz și fotomodelul Brooks Nader: ”Cu cât apare mai des în știri, cu atât mai bine”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Surpriză: 2.000.000 € pentru românul alungat din Ucraina
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan: Autostrada Moldovei 'a zburat'. Plătim dobânzi de 11 miliarde de dolari
stiripesurse.ro
image
Se dau bani pentru femeile însărcinate. Despre ce sumă este vorba
kanald.ro
image
VIDEO din Grecia: localnici par să împingă o barcă cu refugiați înapoi în larg și...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ministrul Muncii anunţă tichete de masă de 50 de lei pe zi şi subvenţie lunară de 2.250 de lei pentru mamele care revin la muncă
romaniatv.net
image
Anunțul Hidroelectrica pentru toți clienții. Ce se întâmplă cu facturile
mediaflux.ro
image
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie
click.ro
image
Filmul surprinzător care a ajuns pe locul 1 în topul Netflix, în luna septembrie. A fost filmat în România și are actori celebri de la Hollywood
click.ro
image
Cu cât s-au scumpit vacanțele românilor de sărbători? Cât a ajuns să coste un Revelion pe Valea Prahovei? Andreea Sandu: „Turismul românesc, sub așteptări”
click.ro
Charlene de Monaco foto Facebook2 jpg
Superba Prințesă Charlene, prima apariție publică din această toamnă. Incredibil ce a primit ravisanta soție a lui Albert!
okmagazine.ro
Robbie Margot foto Profimedia jpg
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!
clickpentrufemei.ro
Vila lui Barbu Stirbey alături de edificiile regale din Mamaia, imagine pe o carte poștală în colecția Andrei Ștomff (© cIMeC)
Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie

OK! Magazine

image
Vine Trump, plânge cerul! Donald și Melania, primiți de Kate și William la Windsor, într-o atmosferă tensionată și ploioasă

Click! Pentru femei

image
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime