Fiul de 18 ani al lui Ramzan Kadîrov are o nouă afacere. Și-a lansat un brand de energizante, deși tatăl său a interzis aceste băuturi

Adam Kadîrov, fiul de 18 ani al liderului cecen Ramzan Kadîrov, a lansat pe piață o băutură energizantă sub brandul personal K‑13, o inițiativă care a atras atenția atât prin contextul politic, cât și prin contradicțiile cu pozițiile anterioare ale familiei Kadîrov, potrivit The Moscow Times.

Energizantul a fost prezentat public în această săptămână, într-un magazin din Groznîi, unde Ramzan Kadîrov a fost filmat degustând noua băutură.

Băutura vine la peste un deceniu după ce liderul cecen a cerut interzicerea energizantelor, pe care le considera incompatibile cu valorile unei societăți musulmane. Mai mult, legislația locală adoptată în 2013 a restricționat comercializarea acestor produse, iar modificări recente ale acestor reguli nu au fost anunțate oficial.

Băutura, promovată pe Instagram, platformă catalogată de Rusia drept „extremistă”

Promovarea K‑13 a fost făcută de Adam Kadîrov pe Instagram, platformă pe care el și alți oficiali ruși continuă să o folosească, în ciuda faptului că oficialii de la Moscova au catalogat-o drept „extremistă”. Clipul publicitar include imagini spectaculoase cu o mașină BMW făcând drifturi, iar logo-ul băuturii amintește vizibil de cel al brandului Monster Energy.

Potrivit publoicației independentă Vyorstka, companiile din spatele K‑13 ar fi controlate de apropiați ai familiei Kadîrov.

Lansarea energizantului se înscrie într-o serie mai largă de inițiative de imagine care-l vizează pe Adam Kadîrov, care în ultimii ani a primit funcții oficiale și atribuții importante în Cecenia, alimentând speculațiile privind pregătirea sa pentru o eventuală succesiune la conducerea republicii.

Amintim că Adam Kadîrov - implicat în urmă cu cîteva luni într-un accident - a participat în martie la o întâlnire cu responsabilii forțelor de securitate din Cecenia purtând uniforma unui maior, deși anterior nu fusese anunțată oficial acordarea unui astfel de grad.

Adam este cel mai mic fiu al lui Ramzan Kadîrov și s-a născut în 2007. Ascensiunea sa în structurile de securitate ruse, care controlează Groznîi, a fost extrem de rapidă. La doar 15 ani, a fost numit șef al departamentului de securitate al liderului Republicii Cecene. În 2023, a devenit curator al Batalionului cecen „Șeicul Mansur”, iar în 2024 a fost desemnat curator al Universității Forțelor Speciale Ruse „V.V. Putin” din Gudermes.

În 2025, Adam Kadîrov a preluat controlul asupra Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Cecene și a fost cooptat și în cadrul Curții Arabe de Arbitraj, instituție înființată de Consiliul pentru Unitate Economică Arabă. Fiul cel mic al liderului Ceceniei este decorat cu titlul de Erou al Republicii și a primit Ordinul Kadîrov, precum și medalii ale Gărzii Naționale a Rusiei.