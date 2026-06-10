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Două explozii în mașini, la Moscova: printre suspecții arestați se numără și doi adolescenți

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Autoritățile ruse au deschis o anchetă după două explozii produse marți în automobile aflate în Moscova, a anunțat miercuri Comitetul rus de anchetă, citat de Reuters.

Autoritățile ruse investighează două explozii produse la Moscova. FOTO: Profimedia
Autoritățile ruse investighează două explozii produse la Moscova. FOTO: Profimedia

În cazul uneia dintre explozii, produsă în sud-vestul capitalei, anchetatorii susțin că au identificat și reținut cel puțin doi suspecți, ambii adolescenți.

Potrivit autorităților, o adolescentă ar fi fost convinsă de persoane neidentificate să ridice dispozitivul exploziv și să îl predea unui băiat, care l-ar fi montat pe un automobil împreună cu un dispozitiv de urmărire.

Anchetatorii susțin că ținta era un angajat al unei companii cu profil științific și de producție. Nu este clar cum a fost detonată bomba. În urma incidentului nu au existat victime, iar suspecții au fost puși sub acuzare.

Într-un al doilea caz, produs în estul Moscovei, o mașină a explodat, iar șoferul a murit, potrivit publicației Kommersant, scrie Reuters. Victima este identificată neoficial drept Damir Davîdov, unul dintre responsabilii Ministerului rus al Apărării pentru coordonarea trupelor de rachete și artilerie. Autoritățile nu au confirmat deocamdată oficial identitatea persoanei decedate.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitry Peskov, a confirmat că a avut loc o explozie, însă a refuzat să ofere detalii suplimentare pe motiv că investigația este în desfășurare.

A avut loc o explozie, însă detaliile nu pot fi făcute publice în timp ce ancheta este în curs. Este o chestiune care ține de serviciile noastre speciale”, a declarat Peskov.

Reuters notează că nu este clar dacă au fost efectuate arestări în cazul celei de-a doua explozii.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, în 2022, serviciile de informații militare ucrainene și-au asumat responsabilitatea pentru mai multe operațiuni care au vizat oficiali și militari ruși de rang înalt.

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