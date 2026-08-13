Cenușa vulcanului Etna închide aeroportul din Catania. Mii de turiști, afectați în plin sezon estival

Activitatea vulcanică de la Muntele Etna continuă să facă probleme traficului aerian din Sicilia. Zborurile de pe aeroportul din Catania au fost suspendate din nou miercuri, după ce noi emisii de cenușă vulcanică au determinat autoritățile să prelungească restricțiile asupra spațiului aerian.

Operatorul aeroportului, SAC, a anunțat că traficul aerian va rămâne suspendat până joi, 13 august, la ora 14:00 GMT, după prelungirea restricțiilor asupra sectorului de spațiu aerian afectat de cenușa vulcanică.

„Pasagerilor li se recomandă să verifice starea zborurilor lor la companiile aeriene respective. Vor urma noi informații în următoarele ore”, a transmis SAC.

Efectele erupției nu s-au limitat la Sicilia. Peste noapte, în Malta au fost raportate anulări și întârzieri semnificative ale zborurilor, după ce cenușa vulcanică a fost transportată de vânt spre sud, peste Marea Mediterană.

Condițiile meteorologice și vulcanice s-au îmbunătățit ulterior, însă Aeroportul Internațional din Malta a continuat să avertizeze pasagerii cu privire la posibile perturbări ale programului de zbor.

Închiderea repetată a aeroportului din Catania pune presiune pe celelalte aeroporturi ale insulei, într-o perioadă extrem de aglomerată pentru turism.

Aeroportul din Palermo a preluat în ultimele zile 190 de zboruri care erau programate inițial pentru Catania, potrivit primarului orașului Palermo, Roberto Lagalla.

Pasagerii redirecționați către Palermo au întâmpinat însă dificultăți în găsirea transportului către destinațiile finale. Cererea pentru autobuze și taxiuri a crescut brusc, iar traficul suplimentar a provocat întârzieri și la aeroportul din Palermo.

La rândul său, aeroportul din Comiso, situat la sud de Catania, a fost folosit pentru preluarea unei părți din traficul redirecționat. Acesta și-a reluat miercuri activitatea la capacitate maximă, după ce marți seara a suspendat temporar zborurile din cauza cenușii vulcanice.

Etna este cel mai înalt și unul dintre cei mai activi vulcani din Europa, iar episoadele sale de activitate afectează frecvent operațiunile aeroportului din Catania.

Aeroportul este principala poartă aeriană către estul Siciliei și al cincilea cel mai aglomerat aeroport din Italia în funcție de traficul de pasageri.

Problemele de transport se resimt în regiune încă de săptămâna trecută, când intensificarea activității vulcanice și schimbarea direcției vânturilor au favorizat răspândirea cenușii în mai multe zone.

Pentru turiștii care au zboruri programate către sau dinspre Catania în următoarele ore, autoritățile recomandă verificarea directă a stării cursei la compania aeriană, înainte de deplasarea către aeroport.