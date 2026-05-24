search
Duminică, 24 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Peste 20 de oameni au murit în urma unei explozii după un atac cu bombă lângă o cale ferată în Pakistan

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cel puțin 24 de persoane au fost ucise și peste 50 rănite duminică, după o explozie care a vizat un tren ce transporta personal militar în provincia sud-vestică Balochistan din Pakistan, au declarat autoritățile locale.

Explozi în Pakistan FOTO: X
Explozi în Pakistan FOTO: X

Potrivit unui oficial de rang înalt, atacul a avut loc în capitala provincială Quetta, în momentul în care trenul trecea prin zona unui semnal feroviar. Un vehicul încărcat cu explozibil a lovit unul dintre vagoane, provocând o deflagrație puternică.

Trenul care transporta personal militar și membri ai familiilor acestora se îndrepta din Quetta către Peshawar, când vehiculul încărcat cu explozibil a lovit unul dintre vagoane, provocând o explozie majoră, a declarat oficialul, potrivit AFP.

Explozia a provocat deraierea parțială a garniturii, a distrus mai multe vehicule din apropiere și a spart geamurile clădirilor din zonă.

Un alt oficial a precizat că militarii se deplasau pentru a participa la sărbătoarea Eid, care urmează să înceapă marți.

Balochistan, cea mai mare provincie a Pakistanului ca suprafață și una dintre cele mai sărace, este de mult timp afectată de o insurgență separatistă, grupările locale acuzând autoritățile centrale de exploatarea resurselor naturale fără beneficii pentru populație.

Potrivit presei din Pakistan, Armata de Eliberare din Balochistan ar fi revendicat atacul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
digi24.ro
image
Cele mai bine îmbrăcate vedete de la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Apariții extravagante pe covorul roșu. FOTO
stirileprotv.ro
image
Dezvăluirea care face lumină după 36 de ani. Cum au devenit ofițerii de securitate magistrați peste noapte. Istoricul Marius Oprea: „Vă întrebați de ce nu s-au făcut dosarele Revoluției?”
gandul.ro
image
Împușcături la Casa Albă în timp ce Trump se afla înauntru. Suspectul a fost ucis
mediafax.ro
image
Adrian Rus semnează prelungirea cu Universitatea Craiova? “Azi e ziua decisivă! Avem întâlnirea programată cu el!”
fanatik.ro
image
Cât vei primi la pensie dacă ai azi un salariu de 5.000 de lei? Calculul care îi sperie pe români
libertatea.ro
image
„Copilul diavolului” în lumea interlopilor: Povestea singurei femei care a fost acceptată în yakuza, mult temuta mafie din Japonia
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
Decizia a fost luată! Răsturnare spectaculoasă de situație: Iranul le-a spus ”NU” Statelor Unite și a primit undă verde
digisport.ro
image
Extrageri loto, duminică 24 mai 2026. Mize de milioane de euro puse în joc la principalele categorii
click.ro
image
O comoară de aur de acum 3.000 de ani a fost găsită în Prahova, de un bărbat cu detector de metale
antena3.ro
image
O familie care deţine un imperiu cu afaceri de 100 mld. euro: România este în top pentru noi. Schimbările sunt uimitoare, s-a construit mult în infrastructură. Suntem în România să rămânem!
zf.ro
image
Momentul când unul dintre maratonişti alunecă pe gheaţă în timpul cursei Transylvania 100 din Munţii Bucegi
observatornews.ro
image
Antena 1 a difuzat imaginile groazei! Ce i-a făcut Tamaș colegei Bianca? A înjurat ca la ușa cortului, a început să rupă scaunele, le-a aruncat în foc și..
cancan.ro
image
România trebuie să crească vârsta de pensionare ca să mai poată plăti pensiile. Avertisment fără precedent
newsweek.ro
image
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
prosport.ro
image
Convenţie matrimonială sau contract prenupţial? Ce spun avocaţii despre protejarea bunurilor în timpul căsniciei
playtech.ro
image
Care este cel mai bogat cuplu din lumea fotbalului. Cele două staruri care sunt peste Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez
fanatik.ro
image
Noile locuri de muncă ”la modă” în România. Dificile și bine plătite în 2026. Expert HR: ”Nu sunt pentru oricine”
ziare.com
image
FOTO Promovare istorică în România: ”Un vis devenit realitate”
digisport.ro
image
Incident grav la Washington: un bărbat a deschis focul în apropierea Casei Albe
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Surpriză MARE, Nicuşor Dan a găsit premier. Nu este nici de la PSD, nici de la PNL!
romaniatv.net
image
Horoscop 24 mai. Momentul adevărului pentru aceste zodii. Începe o zi a deciziilor dure
mediaflux.ro
image
Cu ce echipă din România ține Cristian Mungiu, proaspăt câștigător al marelui premiu Palme d'Or: „Dintotdeauna! Eu am jucat fotbal ca libero”
gsp.ro
image
Excelență românească la Cannes. Cristian Mungiu scrie istorie cu „Fjord”. Presa internațională vorbește despre „filmul care a zguduit Europa”
actualitate.net
image
Restaurantul lui Pescobar din Londra, închis pentru neplata chiriei. Afaceristul se lăuda cu încasări de 1 milion de euro
actualitate.net
image
Triumf pentru România la Cannes! Cristian Mungiu a câștigat Palme d’Or cu „Fjord”
click.ro
image
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor colțul ei de relaxare: „Am scăpat de un stres”
click.ro
image
Daniel Iordăchioaie, experiență de coșmar după ce a acceptat un avans de 10.000 de dolari: „M-am băgat de frică. Groapa era adâncă de doi metri, iar pământul era deasupra mea”
click.ro
RHONDA FLEMING în rolul Cleopatrei foto profimedia 0137026979 jpg
„Regina prostituată” își ținea iubiții drogați într-un templu. Recordul ei personal – 100 de bărbați într-o singură noapte!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Neagoe Basarab, domnitorul Țării Românești, 1512-1521. Frescă din Mănăstirea Curtea de Argeș
Cum a devenit Neagoe Basarab cel mai cult domnitor din istoria Țării Românești
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Unde au fugit Andreea Bălan și Victor Cornea în luna de miere, după nunta spectaculoasă. Detaliul care i-a surprins pe fani: „A fost una dintre marile lui iubiri”
image
Triumf pentru România la Cannes! Cristian Mungiu a câștigat Palme d’Or cu „Fjord”

OK! Magazine

image
Ce tratament secret folosește? Margareta a României pare de-o vârstă cu sora ei mai mică, mai tânără cu 9 ani

Click! Pentru femei

image
Ce mamă egoistă! Jessica Simpson își ia bilet de avion la clasa I, iar copiii ei călătoresc la economic!

Click! Sănătate

image
Cum să ai o viaţă sexuală satisfăcătoare