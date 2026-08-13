România va acoperi prin importuri energia pierdută de la Cernavodă. Bușoi: „Nu există riscuri”

România va compensa energia care nu mai este furnizată de Unitatea 2 a Centralei de la Cernavodă, oprită din cauza debitului scăzut al Dunării, în principal prin importuri, dar și prin producția eoliană și, dacă va fi necesar, prin rezervele de energie hidro.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat că cei aproximativ 680-700 MW produși în mod normal de Unitatea 2 vor fi înlocuiți, în perioada următoare, din mai multe surse.

„Vom compensa cei 680 până în 700 MW, care e media producției de la Unitatea 2 de la Cernavodă, în principal din importuri”, a declarat Cristian Bușoi.

Oficialul a explicat că România beneficiază în aceste zile și de o producție mai mare de energie eoliană. Producția din vânt ar putea ajunge la un maxim de aproximativ 1.500 MW, cu o medie estimată la 500-600 MW.

În cazul în care importurile și energia eoliană nu vor fi suficiente, autoritățile au la dispoziție și alte capacități. Pentru săptămâna viitoare este avută în vedere activarea Grupului 4 de la Rovinari, cu aproximativ 300 MW, iar diferența poate fi acoperită din rezervele hidroelectrice.

„Asta va fi decis de specialiștii Dispecerului Energetic Național, dacă va fi nevoie, dacă nu sunt suficiente cantități din import, dacă vom avea o producție scăzută de eolian”, a precizat Bușoi.

Bușoi: „Nu există riscul să nu mai avem de unde importa”

Întrebat dacă România riscă să rămână fără surse de import, în condițiile în care și Bulgaria se confruntă cu probleme la centrala nucleară de la Kozlodui, secretarul de stat a exclus acest scenariu.

„Nu, nu există acest risc”, a spus Cristian Bușoi, precizând că România a participat la o ședință de coordonare cu statele UE și reprezentanții ENTSO-E, în cadrul căreia au fost analizate prognozele pentru regiune.

„Ne-am uitat pe toate prognozele, nu există probleme în regiune pentru zilele și săptămânile următoare”, a afirmat oficialul.

Potrivit acestuia, centrala nucleară de la Kozlodui este în siguranță, iar în acest moment nu există perspectiva unei opriri iminente. Centrala bulgară are o producție de aproximativ 2.000 MW, o componentă importantă pentru echilibrarea sistemului energetic regional.