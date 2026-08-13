Cel mai riscant pariu al lui Aston Villa. Cine este puștiul de 17 ani care i-a dat gol lui PSG

Pentru Brian Madjo, seara de la Salzburg nu a fost doar despre un gol marcat într-o finală europeană. La numai 17 ani, atacantul lui Aston Villa a găsit drumul spre poarta lui PSG, campioana Europei, și a profitat din plin de încrederea acordată de Unai Emery. Reușita sa a avut o însemnătate aparte, într-un meci în care un adolescent a ajuns să joace de la egal la egal cu fotbaliști consacrați la cel mai înalt nivel.

Drumul până la acest moment a început departe de Anglia. Deși s-a născut la Enfield, Londra, pe 12 ianuarie 2009, Madjo și-a petrecut copilăria în Luxemburg, acolo unde a făcut primii pași serioși în fotbal. A trecut pe la Marisca Mersch și Racing Union Luxembourg, iar următoarea etapă importantă a fost academia lui Metz. Are 1,93 metri și vine dintr-o familie în care fotbalul este deja prezent: tatăl său, Guy Madjo, a fost atacant camerunez, în timp ce fratele său geamăn, Bradley, a fost și el format la Metz.

La clubul francez, Brian a atras rapid atenția și a ajuns să joace la seniori înainte de a împlini 17 ani. În august 2025, la doar 16 ani, a debutat în Ligue 1 și a devenit primul fotbalist născut în 2009 care a fost titular într-o partidă din unul dintre cele mai importante cinci campionate ale Europei. Aventura sa în Franța s-a încheiat după cinci apariții în Ligue 1, dar experiența acumulată acolo avea să-i ofere o bază importantă pentru următorul pas al carierei.

Iar acel pas l-a dus la Aston Villa, unde oportunitatea de a juca într-o finală europeană a venit mai repede decât și-ar fi imaginat. În fața lui PSG, Madjo nu s-a lăsat intimidat de miza partidei și a înscris într-un moment important al jocului.

Povestea internațională este și mai interesantă

Născut în Anglia și crescut în Luxemburg, el a ajuns să reprezinte inițial naționala mare a Luxemburgului. Debutul a venit la doar 16 ani, iar până acum a adunat trei selecții. Ulterior, Madjo a ales să joace pentru Anglia, iar la reprezentativa U17 are deja nouă meciuri și patru goluri. Datorită originilor familiei sale, atacantul poate fi eligibil și pentru Camerun, astfel că are mai multe variante pentru viitorul său internațional.

Aston Villa pare să fi văzut foarte repede potențialul uriaș al tânărului. În ianuarie, clubul englez l-a transferat de la Metz, iar presa internațională a vorbit despre o sumă de aproximativ 10 milioane de lire sterline. Însă transferul nu a fost însă atât de simplu pe cât părea. FIFA a blocat inițial înregistrarea lui Madjo, invocând regulile privind transferurile internaționale ale minorilor. Situația a fost una neobișnuită: deși s-a născut la Londra și are cetățenie britanică, Madjo nu putea fi legitimat imediat de un club englez după venirea sa de la Metz, deoarece fusese crescut și format fotbalistic în Luxemburg. Aston Villa a contestat decizia și a apelat la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, iar demersul clubului a avut succes. Pe 4 august, TAS a dat câștig de cauză grupării din Birmingham, iar Madjo a primit undă verde pentru a fi înregistrat și a evolua în meciurile oficiale.

Până ca această bătălie administrativă să fie câștigată, Madjo oferise deja motive serioase pentru optimism. În perioada de pregătire, atacantul a înscris de patru ori pentru Aston Villa, reușind inclusiv o dublă împotriva lui Walsall.

Aston Villa a mizat pe Madjo înainte ca toată lumea să-i descopere talentul

Aston Villa a văzut suficient potențial pentru a face un pariu important pe el. Clubul din Birmingham a plătit aproximativ 10 milioane de lire sterline pentru un fotbalist care încă nu împlinise 17 ani, apoi a mers până la Tribunalul de Arbitraj Sportiv pentru a obține dreptul de a-l folosi în meciurile oficiale. Investiția și efortul depus arată cât de multă încredere are Aston Villa în calitățile tânărului atacant.

Iar Madjo a început deja să ofere primele motive pentru care clubul englez a insistat atât de mult. A primit șansa de a fi titular într-o finală europeană și a răspuns cu un gol împotriva lui PSG, campioana Europei. Pentru moment, este doar primul capitol al unei cariere care poate deveni una spectaculoasă.

În fotbal, scoutingul nu înseamnă doar să găsești jucători talentați. Adevărata diferență apare atunci când un club reușește să identifice un fotbalist înainte ca valoarea lui să fie evidentă pentru toată lumea. Aston Villa pare să fi încercat exact acest lucru cu Madjo: să investească într-un talent înainte ca acesta să devină un nume cunoscut la nivel mondial.