 Cel mai riscant pariu al lui Aston Villa. Cine este puștiul de 17 ani care i-a dat gol lui PSG | adevarul.ro
search
Joi, 13 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Criza energetică și soarta Guvernului, analizate de Victor Negrescu la „Interviurile Adevărul”

Cel mai riscant pariu al lui Aston Villa. Cine este puștiul de 17 ani care i-a dat gol lui PSG

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Pentru Brian Madjo, seara de la Salzburg nu a fost doar despre un gol marcat într-o finală europeană. La numai 17 ani, atacantul lui Aston Villa a găsit drumul spre poarta lui PSG, campioana Europei, și a profitat din plin de încrederea acordată de Unai Emery. Reușita sa a avut o însemnătate aparte, într-un meci în care un adolescent a ajuns să joace de la egal la egal cu fotbaliști consacrați la cel mai înalt nivel.

Brian Madjo Foto/Getty Images
Brian Madjo Foto/Getty Images

Drumul până la acest moment a început departe de Anglia. Deși s-a născut la Enfield, Londra, pe 12 ianuarie 2009, Madjo și-a petrecut copilăria în Luxemburg, acolo unde a făcut primii pași serioși în fotbal. A trecut pe la Marisca Mersch și Racing Union Luxembourg, iar următoarea etapă importantă a fost academia lui Metz. Are 1,93 metri și vine dintr-o familie în care fotbalul este deja prezent: tatăl său, Guy Madjo, a fost atacant camerunez, în timp ce fratele său geamăn, Bradley, a fost și el format la Metz.

La clubul francez, Brian a atras rapid atenția și a ajuns să joace la seniori înainte de a împlini 17 ani. În august 2025, la doar 16 ani, a debutat în Ligue 1 și a devenit primul fotbalist născut în 2009 care a fost titular într-o partidă din unul dintre cele mai importante cinci campionate ale Europei. Aventura sa în Franța s-a încheiat după cinci apariții în Ligue 1, dar experiența acumulată acolo avea să-i ofere o bază importantă pentru următorul pas al carierei.

Iar acel pas l-a dus la Aston Villa, unde oportunitatea de a juca într-o finală europeană a venit mai repede decât și-ar fi imaginat. În fața lui PSG, Madjo nu s-a lăsat intimidat de miza partidei și a înscris într-un moment important al jocului.

Povestea internațională este și mai interesantă

Născut în Anglia și crescut în Luxemburg, el a ajuns să reprezinte inițial naționala mare a Luxemburgului. Debutul a venit la doar 16 ani, iar până acum a adunat trei selecții. Ulterior, Madjo a ales să joace pentru Anglia, iar la reprezentativa U17 are deja nouă meciuri și patru goluri. Datorită originilor familiei sale, atacantul poate fi eligibil și pentru Camerun, astfel că are mai multe variante pentru viitorul său internațional.

Aston Villa pare să fi văzut foarte repede potențialul uriaș al tânărului. În ianuarie, clubul englez l-a transferat de la Metz, iar presa internațională a vorbit despre o sumă de aproximativ 10 milioane de lire sterline. Însă transferul nu a fost însă atât de simplu pe cât părea. FIFA a blocat inițial înregistrarea lui Madjo, invocând regulile privind transferurile internaționale ale minorilor. Situația a fost una neobișnuită: deși s-a născut la Londra și are cetățenie britanică, Madjo nu putea fi legitimat imediat de un club englez după venirea sa de la Metz, deoarece fusese crescut și format fotbalistic în Luxemburg. Aston Villa a contestat decizia și a apelat la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, iar demersul clubului a avut succes. Pe 4 august, TAS a dat câștig de cauză grupării din Birmingham, iar Madjo a primit undă verde pentru a fi înregistrat și a evolua în meciurile oficiale.

Până ca această bătălie administrativă să fie câștigată, Madjo oferise deja motive serioase pentru optimism. În perioada de pregătire, atacantul a înscris de patru ori pentru Aston Villa, reușind inclusiv o dublă împotriva lui Walsall.

Aston Villa a mizat pe Madjo înainte ca toată lumea să-i descopere talentul

Aston Villa a văzut suficient potențial pentru a face un pariu important pe el. Clubul din Birmingham a plătit aproximativ 10 milioane de lire sterline pentru un fotbalist care încă nu împlinise 17 ani, apoi a mers până la Tribunalul de Arbitraj Sportiv pentru a obține dreptul de a-l folosi în meciurile oficiale. Investiția și efortul depus arată cât de multă încredere are Aston Villa în calitățile tânărului atacant.

Iar Madjo a început deja să ofere primele motive pentru care clubul englez a insistat atât de mult. A primit șansa de a fi titular într-o finală europeană și a răspuns cu un gol împotriva lui PSG, campioana Europei. Pentru moment, este doar primul capitol al unei cariere care poate deveni una spectaculoasă.

În fotbal, scoutingul nu înseamnă doar să găsești jucători talentați. Adevărata diferență apare atunci când un club reușește să identifice un fotbalist înainte ca valoarea lui să fie evidentă pentru toată lumea. Aston Villa pare să fi încercat exact acest lucru cu Madjo: să investească într-un talent înainte ca acesta să devină un nume cunoscut la nivel mondial.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Fiara din Balcani” încearcă să obțină eliberarea din închisoare, deși a fost sancționat de 28 de ori pentru comportament agresiv
digi24.ro
image
Șoferul de 50 de ani care a ucis pietonii în Brașov a fost dus la control neurologic. A refuzat internarea în spital. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Centrala nucleară de la Cernavodă se oprește astăzi. Deconectarea de la sistemul energetic a început deja
gandul.ro
image
Europa se USUCĂ! Încep să DISPARĂ râurile considerate permanente
mediafax.ro
image
Singurul semn de întrebare la U Craiova pentru returul cu KupS. Cum arată primul „11” al lui Coelho. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cristian Buşoi, după oprirea Centralei Cernavodă: În aceste zile ne ajută vântul, cu un maxim estimat de 1.500 MW
libertatea.ro
image
Situație critică pe portavionul USS Abraham Lincoln. Membri ai echipajului ar fi încercat să sară peste bord după luni întregi pe mare
digi24.ro
image
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
gsp.ro
image
Câți bani ia David Popovici pentru aurul european la 100 m liber
digisport.ro
image
Roger Federer și-a pierdut statutul de miliardar după ce compania pe care o deținea a dat faliment. Ce avere are, de fapt
click.ro
image
O femeie care a cumpărat dintr-un second-hand o rochie cu „ceva mărunțiș” a rămas mută de uimire când i-a văzut, mai târziu, eticheta
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Schema care vă poate lăsa fără bani înainte de vacanță. La ce trebuie să fiţi atenţi când rezervaţi cazarea
observatornews.ro
image
Ce salariu primește Cătălin Măruță să prezinte 'Furnicuțele' de la Antena 1. Ia mai mult decât la Pro TV
cancan.ro
image
Pensionarii vor primi o nouă lovitură. Legea nu va fi respectată la 1 ianuarie 2027. Pensiile vor fi mai mici
newsweek.ro
image
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
prosport.ro
image
Ai trimis bani către un IBAN greșit. Mai poți anula transferul după ce a fost făcut?
playtech.ro
image
David Popovici, calificări și semifinale la 200 m liber, LIVE la CE de natație Paris 2026. Prima reacție a „Rechinului” după seriile de dimineață: „Mi-am permis să mă relaxez”
fanatik.ro
image
Schimbările prin care trece piața imobiliară în România. Ce se va întâmpla cu prețurile: „Piața trece printr-un proces de maturizare”
ziare.com
image
Surpriză de proporții! Egor Kornev ar fi aflat de la David Popovici și a făcut totul public: ”Să nu afle iubita lui”
digisport.ro
image
Ce fac Gabriela Cristea și Tavi Clonda în timp ce le este demolat conacul din Italia: „Lăsăm marea în urmă”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
ANNA tună și fulgeră! Halucinant ce a putut să spună amanta pensionarului MApN care i-a scris numele pe o stâncă: Să ardă în iad...
romaniatv.net
image
Horoscop 13 august. Zi cu ghinion pentru unele zodii! Cine trebuie să fie atent la bani, certuri și decizii greșite
mediaflux.ro
image
A scăpat de probleme medicale mâncând ... carne de struț: „Un gust puternic, dar delicioasă”
gsp.ro
image
Mureșenilor, „șoseaua morții” din centrul Brașovului. Cel puțin 10 accidente în ultimii ani, ultimul s-a soldat cu doi morți
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Ce făceau românii când Ceaușescu le „tăia” curentul. Marina Almășan: „Dacă-ți lipeai urechea de apartamente, se auzea la fel!”
click.ro
image
Denise Rifai, audiențe uriașe la „Furnicuțele” înainte de a preda ștafeta lui Cătălin Măruță. Ediția cu cei mai mulți telespectatori
click.ro
image
Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, vacanță în locul în care modelul a copilărit. Imaginea care a emoționat-o
click.ro
Marguerite de Valois și Henric de Navarra foto Profimedia prelucrată cu aI jpg
„Nunta roșie” sau masacrul din noaptea nunții regale. Refuzul miresei de a spune „Da!” la altar a declanșat Iadul pe pământ!
okmagazine.ro
Camilla tânără și străbunica sa Alice jpg
Coincidența care ne dă fiori! Și străbunica Reginei Camilla a fost amanta unui Prinț de Wales, dar n-a apucat s-o facă regină
okmagazine.ro
roman shipwreck amphorae sicily 1 jpg
O navă romană veche de 2.100 de ani, descoperită cu sute de amfore pe fundul mării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce a luat Emily Burghelea decizia de a se muta definitiv cu toată familia din România în Spania? Imagini exclusive din noua lor casă: „Nu am plecat pentru plajă”
image
Ce făceau românii când Ceaușescu le „tăia” curentul. Marina Almășan: „Dacă-ți lipeai urechea de apartamente, se auzea la fel!”

OK! Magazine

image
„Nunta roșie” sau masacrul din noaptea nunții regale. Refuzul miresei de a spune „Da!” la altar a declanșat Iadul pe pământ!