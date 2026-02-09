search
Luni, 9 Februarie 2026
Adevărul
Moscova acuză serviciile secrete ucrainene de tentativa de asasinare a numărului doi al GRU

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) susține că serviciile de informații ale Ucrainei s-ar afla în spatele unei tentative de asasinare a unui oficial de rang înalt din cadrul serviciului rus de informații militare (GRU). Potrivit autorităților de la Moscova, doi suspecți ar fi recunoscut implicarea în atac.

Vladimir Alekseiv, numărul doi al GRU/FOTO:X
Vladimir Alekseiv, numărul doi al GRU/FOTO:X

FSB a anunțat luni că cei doi bărbați acuzați de tentativa de asasinare a general-locotenentului Vladimir Alekseiev, adjunct al șefului GRU, au mărturisit faptele, afirmând că acțiunea ar fi fost ordonată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).

Suspecții, identificați drept Liubomir Korba și Viktor Vasin, ar fi încercat să-l ucidă pe Alekseiev săptămâna trecută, la Moscova. Potrivit FSB, Korba ar fi fost recrutat în august 2025, ar fi fost instruit la Kiev și ar fi intrat ulterior pe teritoriul Rusiei prin Republica Moldova și Georgia. În schimbul atacului, serviciile ucrainene i-ar fi promis suma de 30.000 de dolari, susțin anchetatorii ruși.

FSB mai afirmă că în recrutarea lui Korba ar fi fost implicate și servicii de informații poloneze, care ar fi folosit drept intermediar pe fiul acestuia, cetățean polonez stabilit în orașul Katowice. Autoritățile ruse nu au prezentat dovezi în sprijinul acestei afirmații, scrie AFP.

Potrivit versiunii oficiale, Korba ar fi desfășurat activități de supraveghere a unor ofițeri militari de rang înalt din capitala Rusiei și ar fi primit, în luna decembrie, ordinul de a-l asasina pe Alekseiev. El ar fi recuperat un pistol cu amortizor și o cheie electronică pentru accesul în imobilul generalului dintr-un depozit de arme din apropierea Moscovei.

FSB susține că cheia de acces i-ar fi fost oferită de o femeie care locuia în același bloc cu Alekseiev și care ulterior ar fi părăsit Rusia, îndreptându-se spre Ucraina.

Cel de-al doilea suspect, Viktor Vasin, ar fi închiriat un apartament pentru Korba și l-ar fi ajutat să se deplaseze în Moscova. FSB îl descrie pe Vasin drept simpatizant al grupărilor de opoziție și al mișcărilor de protest din Rusia.

Korba, în vârstă de peste 60 de ani, a fost reținut în weekend în Dubai și „predat autorităților ruse”, potrivit FSB. Vasin a fost arestat la Moscova, în timp ce un al treilea suspect ar fi reușit să fugă în Ucraina.

Atacul a avut loc în dimineața zilei de 6 februarie, când Vladimir Alekseiev a fost împușcat de mai multe ori pe scara blocului său, situat pe șoseaua Volokolamskoe. El a fost internat în stare critică, însă și-a recăpătat cunoștința după o intervenție chirurgicală, potrivit presei ruse.

Vladimir Alekseiev este prim-adjunct al șefului GRU din 2011. Născut în regiunea Vinnița din Ucraina, acesta a avansat în structurile informațiilor militare ruse, coordonând operațiuni în Siria, participând la crearea așa-numitului Corp al Voluntarilor și având un rol în negocierile din timpul revoltei grupării Wagner din 2023.

În 2017, Alekseiev a primit titlul de „Erou al Rusiei”. Statele occidentale l-au inclus pe listele de sancțiuni, acuzându-l de implicare în operațiuni cibernetice, în otrăvirea fostului agent Serghei Skripal și în acțiuni îndreptate împotriva Ucrainei.

Rusia

