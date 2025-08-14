De ce este Vladimir Putin atât de greu „de citit“ de analiștii serviciilor secrete americane

Pentru agențiile de informații americane, Putin rămâne ceea ce numesc un „hard target” – o țintă greu de penetrat. Liderul rus și-a păstrat un cerc restrâns de apropiați și evită orice formă de transparență. În ciuda deceniilor de analiză, deciziile sale de zi cu zi rămân adesea imprevizibile.

Totuși, SUA au reușit să anticipeze, în 2022, declanșarea invaziei în Ucraina – un semnal că o parte din mecanismele de spionaj funcționează, în ciuda opacității regimului rus.

Pe de altă parte, Trump a fost constant sceptic față de evaluările serviciilor americane – mai ales când vine vorba de Rusia. Rămâne neclar cât va ține cont de ele în cadrul negocierilor directe cu Putin.

„Trump e convins că îl poate citi pe Putin în două minute. Spune că va ști imediat dacă există vreo șansă pentru un acord de pace”, relatează CNN.

S-a schimbat Putin sau s-a schimbat Trump?

Unii oficiali europeni spun că nu Putin este cel care s-a transformat în ultimii ani – ci Trump. „A devenit mai conștient de cine este cu adevărat Putin”, a spus un oficial american. „La începutul anului, părea naiv. Acum, în sfârșit, înțelege că liderul rus este un criminal periculos.”

Această schimbare de percepție ar fi alimentată și de nemulțumirile crescânde din cercul de consilieri ai lui Trump. Steve Witkoff, emisarul său pentru Rusia, ar fi declarat că Moscova „se joacă cu noi”, în timp ce Trump, în ședințe private, a început să folosească un limbaj tot mai dur la adresa lui Putin.

„Furia lui era evidentă”, a spus o sursă care a asistat la o întâlnire cu un lider european.

Izolarea pandemică și „paranoia” Kremlinului

Izolarea lui Putin în timpul pandemiei este văzută de anumiți analiști ca un factor care a accelerat radicalizarea sa. Conducătorul rus a evitat contactele directe, impunând carantine riguroase până și veteranilor din Al Doilea Război Mondial. În acel context, tehnocrații și vocile moderate au fost marginalizate, iar cercul influenței s-a restrâns la figuri ultranaționaliste.

Potrivit unor informații din intelligence-ul american, comportamentul lui Putin în 2022 era „alarmant și imprevizibil”. Astăzi, el este mai puțin izolat, dar rămâne un lider greu de înțeles – chiar și pentru serviciile din vecinătatea imediată a Rusiei.

Ucraina, prin vocea șefului serviciului de informații militare, generalul Kirilo Budanov, merge chiar mai departe: afirmă că Putin ar folosi dubluri. Informațiile nu sunt confirmate, dar relevă percepția Kievului asupra caracterului opac și manipulator al regimului rus.

„Putin nu poate pierde acest război”

Pentru Vladimir Putin, conflictul din Ucraina nu mai este o simplă chestiune de geopolitică, ci una de supraviețuire politică. Dacă Rusia pierde, pierde și el, avertizează analiștii.

„El vede victoria ca o condiție a propriei mențineri la putere”, a explicat Angela Stent, fost ofițer de informații pentru Rusia și expert în spațiul post-sovietic.

Acesta este motivul pentru care Europa privește cu teamă posibilitatea ca Trump să fie atras într-o negociere care să valideze ocuparea teritoriilor ucrainene. Președintele Zelenski a avertizat că Putin nu pregătește nicio încetare reală a focului, ci doar o scenografie prin care să apară că a obținut o victorie diplomatică în fața Americii.

Recent, reprezentantul lui Trump, Steve Witkoff, ar fi discutat cu oficiali europeni posibilitatea recunoașterii unor teritorii ocupate de Rusia, ceea ce a provocat neliniște în capitalele occidentale. Trump ar fi insistat, totuși, că „nu va negocia în locul Ucrainei”, dar mesajul rămâne ambiguu.

„Putin nu mai e un lider tranzacțional, așa cum credea Occidentul, ci un ideolog cu ambiții imperiale”, spune Michael McFaul, fost ambasador american în Rusia. „Un astfel de om e greu de adus la masa negocierilor.”