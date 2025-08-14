search
Joi, 14 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

De ce este Vladimir Putin atât de greu „de citit“ de analiștii serviciilor secrete americane

0
0
Publicat:

Pentru agențiile de informații americane, Putin rămâne ceea ce numesc un „hard target” – o țintă greu de penetrat. Liderul rus și-a păstrat un cerc restrâns de apropiați și evită orice formă de transparență. În ciuda deceniilor de analiză, deciziile sale de zi cu zi rămân adesea imprevizibile.

Președintele rus Vladimir Putin/FOTO/AFP
Președintele rus Vladimir Putin/FOTO/AFP

Totuși, SUA au reușit să anticipeze, în 2022, declanșarea invaziei în Ucraina – un semnal că o parte din mecanismele de spionaj funcționează, în ciuda opacității regimului rus.

Pe de altă parte, Trump a fost constant sceptic față de evaluările serviciilor americane – mai ales când vine vorba de Rusia. Rămâne neclar cât va ține cont de ele în cadrul negocierilor directe cu Putin.

„Trump e convins că îl poate citi pe Putin în două minute. Spune că va ști imediat dacă există vreo șansă pentru un acord de pace”, relatează CNN.

S-a schimbat Putin sau s-a schimbat Trump?

Unii oficiali europeni spun că nu Putin este cel care s-a transformat în ultimii ani – ci Trump. „A devenit mai conștient de cine este cu adevărat Putin”, a spus un oficial american. „La începutul anului, părea naiv. Acum, în sfârșit, înțelege că liderul rus este un criminal periculos.”

Această schimbare de percepție ar fi alimentată și de nemulțumirile crescânde din cercul de consilieri ai lui Trump. Steve Witkoff, emisarul său pentru Rusia, ar fi declarat că Moscova „se joacă cu noi”, în timp ce Trump, în ședințe private, a început să folosească un limbaj tot mai dur la adresa lui Putin.

„Furia lui era evidentă”, a spus o sursă care a asistat la o întâlnire cu un lider european.

Izolarea pandemică și „paranoia” Kremlinului

Izolarea lui Putin în timpul pandemiei este văzută de anumiți analiști ca un factor care a accelerat radicalizarea sa. Conducătorul rus a evitat contactele directe, impunând carantine riguroase până și veteranilor din Al Doilea Război Mondial. În acel context, tehnocrații și vocile moderate au fost marginalizate, iar cercul influenței s-a restrâns la figuri ultranaționaliste.

Potrivit unor informații din intelligence-ul american, comportamentul lui Putin în 2022 era „alarmant și imprevizibil”. Astăzi, el este mai puțin izolat, dar rămâne un lider greu de înțeles – chiar și pentru serviciile din vecinătatea imediată a Rusiei.

Ucraina, prin vocea șefului serviciului de informații militare, generalul Kirilo Budanov, merge chiar mai departe: afirmă că Putin ar folosi dubluri. Informațiile nu sunt confirmate, dar relevă percepția Kievului asupra caracterului opac și manipulator al regimului rus.

„Putin nu poate pierde acest război”

Pentru Vladimir Putin, conflictul din Ucraina nu mai este o simplă chestiune de geopolitică, ci una de supraviețuire politică. Dacă Rusia pierde, pierde și el, avertizează analiștii.

„El vede victoria ca o condiție a propriei mențineri la putere”, a explicat Angela Stent, fost ofițer de informații pentru Rusia și expert în spațiul post-sovietic.

Acesta este motivul pentru care Europa privește cu teamă posibilitatea ca Trump să fie atras într-o negociere care să valideze ocuparea teritoriilor ucrainene. Președintele Zelenski a avertizat că Putin nu pregătește nicio încetare reală a focului, ci doar o scenografie prin care să apară că a obținut o victorie diplomatică în fața Americii.

Recent, reprezentantul lui Trump, Steve Witkoff, ar fi discutat cu oficiali europeni posibilitatea recunoașterii unor teritorii ocupate de Rusia, ceea ce a provocat neliniște în capitalele occidentale. Trump ar fi insistat, totuși, că „nu va negocia în locul Ucrainei”, dar mesajul rămâne ambiguu.

„Putin nu mai e un lider tranzacțional, așa cum credea Occidentul, ci un ideolog cu ambiții imperiale”, spune Michael McFaul, fost ambasador american în Rusia. „Un astfel de om e greu de adus la masa negocierilor.”

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
digi24.ro
image
Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă
stirileprotv.ro
image
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
gandul.ro
image
PSD cere consens politic înainte de suspendarea proiectelor PNRR
mediafax.ro
image
Marian Ceaușescu l-a provocat pe Mitică Dragomir la o bătaie în ring. „Vreau de la două milioane de euro în sus! Dezbrăcați în chiloți!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cazul de ultraj care l-a revoltat pe Nicușor Dan, ținut sub preș nouă zile. Ancheta, declanșată doar după apariția imaginilor pe rețelele sociale
libertatea.ro
image
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein
digi24.ro
image
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
gsp.ro
image
Cea mai radioactivă țară din lume și-a făcut națională de fotbal! Cum arată după 67 de bombe atomice
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
antena3.ro
image
Șofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculat
observatornews.ro
image
Cade guvernul Bolojan? Cine vine la putere după ce tensiunile au ajuns la cote alarmante
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a sosit. Ce se întâmplă în aceste momente e...
playtech.ro
image
Cum se apără un primar PNL acuzat că a refuzat ajutorul lui Bolojan, iar acum localitatea lui are probleme financiare. Scandal uriaș pe zeci de mii de lei
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-au lămurit: Cristiano Ronaldo are prost-gust! Cum a fost numit inelul de logodnă de 10.000.000 de dolari
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Tragedie pe o șosea din Iași! Un bărbat a murit, iar o mamă și fetițele ei au fost găsite inconștiente, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un TIR și a luat foc
kanald.ro
image
ULTIMA ORĂ plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate . Dispare plafonul de...
playtech.ro
image
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit de moartea lui! Unde l-a dus tânăra pe Irinel Columbeanu? Imaginile momentului
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Cum reușesc copiii cu paralizie cerebrală să devină independenți în România. Kinetoterapeutul Mihai Chirea vorbește despre adevăratele provocări
mediaflux.ro
image
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Hoții de la Untold. Cine sunt infractorii de la festivalul de muzică și ce obiecte prețioase au furat
actualitate.net
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
click.ro
Kate Middleton sursa foto GettyImages jpg
Și-a extirpat uterul și nu mai poate face copii niciodată? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Kate Middleton în ultimul an și jumătate
okmagazine.ro
Angelina Jolie foto Profimedia jpg
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!
clickpentrufemei.ro
200 de ani de la moartea lui Napoleon Bonaparte: „Mor prematur, asasinat de oligarhia engleză și de asasinul ei plătit” jpeg
Moartea lui Napoleon Bonaparte: „Mor prematur, asasinat de oligarhia engleză și de asasinul ei plătit”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată

OK! Magazine

image
Desertul ieftin, delicios și ușor de făcut pe care Prințul Harry îl adoră. Îi aduce aminte de dragostea mamei sale, iar Meghan i-l prepară

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
Atenție, colesterolul ridicat se vede la genunchi și mâini!