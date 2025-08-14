În timp ce Trump și Putin discută viitoarele granițe ale Ucrainei, locuitorii din Donbas trăiesc cu incertitudinea unui „compromis” decis departe de ei

La mii de kilometri distanță de linia frontului, într-un stat american situat la extremitatea Pacificului, doi lideri politici — Donald Trump și Vladimir Putin — se pregătesc să discute, între patru ochi, o formulă de pace care ar putea schimba dramatic harta Ucrainei.

În Donbas, însă, oamenii trăiesc realitatea unui conflict care nu s-a încheiat niciodată cu adevărat, iar ideea cedării unor teritorii în schimbul unui armistițiu trezește neliniște, furie sau resemnare, în funcție de trecutul fiecăruia.

Potrivit unei surse din administrația prezidențială ucraineană, cei doi lideri ar urma să analizeze un plan de pace care prevede retragerea trupelor ucrainene din regiunile Donețk și Lugansk – teritorii parțial ocupate de Rusia, dar revendicate în întregime de Moscova.

O decizie „istorică”, luată fără Ucraina

Summitul, organizat pe 15 august în Alaska, este prima vizită oficială a lui Vladimir Putin în Statele Unite din 2015 – un pas major pentru Kremlin în procesul de ieșire din izolarea internațională. Președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski nu a fost invitat la discuții, un fapt pe care Kievul îl interpretează ca pe un semnal îngrijorător.

„Este clar că suntem pe punctul de a fi parțial trădați”, a declarat, sub protecția anonimatului, un oficial de la vârful administrației prezidențiale ucrainene.

În Kramatorsk – cel mai mare oraș din regiunea Donețk aflat sub control ucrainean – reacțiile la această posibilă evoluție sunt amestecate. Deși orașul se află la doar 16 kilometri de linia frontului și este adesea țintă a bombardamentelor și atacurilor cu drone, viața cotidiană încă pulsează: cafenelele sunt deschise, parcurile îngrijite, iar copiii râd printre sirenele care anunță raiduri aeriene.

Pentru Nataliia Petruhina, în vârstă de 55 de ani, orice compromis teritorial este inacceptabil: „Kramatorskul este Ucraina. A fost și va rămâne. Cedarea de teritorii este o rușine”, a spus ea pentru Kyiv Independent.

Militarii – între realism dur și refuzul compromisului

În rândurile armatei, opiniile sunt împărțite între realismul dureros și idealismul inflexibil. Un comandant adjunct din Brigada 80 Aeropurtată, cunoscut sub indicativul „Third”, a vorbit despre ce ar însemna o retragere ucraineană din Donbas – „o absurditate completă” în opinia sa, dar una pe care, din păcate, nu o mai poate exclude.

Originar din Donețk, ocupat de Rusia în 2014, „Third” își amintește clar cum orașul său a fost pierdut. El recunoaște că Ucraina plătește prețul anilor de corupție și de legături ambigue cu Moscova. „Trebuie să învățăm din asta, să ne pregătim pentru următorul război, până când amenințarea externă dispare. Viața nu e corectă. Fiecare trebuie să plătească un preț – acesta este al nostru”, a spus el.

Alți militari gândesc diferit. Artem, un ofițer ucrainean din Enerhodar (oraș din Zaporijjea ocupat de Rusia din 2022), nu crede că Ucraina ar trebui să accepte vreo cedare. În ciuda resurselor inegale și a riscului ca sprijinul occidental să scadă, el rămâne convins că victoria înseamnă eliberarea completă a teritoriului ucrainean.

„Prea mulți oameni au murit ca să semnăm un acord de pace și să ne retragem. Asta nu este o victorie”, a spus el.

Pentru Artem, negocierile internaționale cu Rusia nu pot duce la rezultate reale, pentru că cerințele Moscovei sunt, în opinia sa, „inacceptabile”.

Speranță, frică, epuizare în rândul locuitorilor

În oraș, oboseala războiului este palpabilă. Irina Zarubina, o femeie de 64 de ani care deține o cafenea în centrul orașului, spune că și-ar dori ca războiul să se încheie „într-un fel sau altul”.

După atacul cu rachete din 31 iulie, soldat cu moartea a șapte persoane — printre care o vecină în vârstă care hrănea pisicile străzii — Zarubina a renunțat să mai urmărească știrile. „E prea dureros”, mărturisește ea. Cu toate acestea, nu are de gând să părăsească orașul.

„Suntem foarte obosiți”, spune simplu, cu voce joasă.

Un viitor hotărât de alții

Fie că sunt civili sau militari, localnicii din Donbas știu că, în cele din urmă, deciziile care le vor schimba viața nu se vor lua la Kramatorsk. Ele se iau la Washington, Moscova, sau în acest caz – la Anchorage, Alaska.

Ce formă va avea pacea? Va însemna ea o victorie sau doar un respiro înaintea unei noi confruntări? Întrebări la care nici liderii lumii nu au, încă, răspunsuri clare.