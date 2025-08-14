Keir Starmer și Zelenski se întâlnesc la Londra, înainte de summitul între Trump și Putin

Premierul britanic Keir Starmer și președintele ucrainean Volodimir Zelenski se întâlnesc joi la Londra, înainte de discuțiile programate între Donald Trump și Vladimir Putin privind un posibil armistițiu în Ucraina.

Keir Starmer îl va primi pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Downing Street joi dimineață, în timp ce Europa așteaptă rezultatul discuțiilor față în față dintre Donald Trump și omologul său rus, programate mai târziu în săptămână. Întâlnirea premierului britanic cu Zelenski vine după ce Starmer a declarat că Marea Britanie este pregătită să „crească presiunea” asupra Rusiei dacă va fi nevoie, scrie The Independent.

Între timp, Trump a amenințat Rusia cu „consecințe severe” în cazul în care un armistițiu ar fi refuzat de liderul de la Kremlin. Într-o convorbire telefonică cu președintele american și aliații europeni miercuri, Starmer a apreciat eforturile lui Trump de a deschide o „șansă viabilă” pentru încheierea războiului.

Îngrijorări au fost exprimate privind excluderea lui Zelenski de la întâlnirea Trump – Putin, care va avea loc vineri în Alaska. Starmer a declarat că această întâlnire este „foarte importantă” și a subliniat că eforturile președintelui american creează acum oportunitatea unui armistițiu real.

Măsuri suplimentare împotriva Rusiei ar putea fi impuse dacă Kremlinul nu cooperează, iar Marea Britanie lucrează deja la următorul pachet de sancțiuni. Starmer a precizat că țara sa este pregătită să sprijine inclusiv desfășurarea unei forțe de asigurare după încetarea ostilităților și să intensifice presiunea economică asupra Rusiei, după necesitate.

Liderii europeni și premierul britanic au insistat că discuțiile despre Ucraina nu trebuie să aibă loc fără participarea acesteia, din cauza temerilor că țara ar fi marginalizată în negocieri privind viitorul său. Trump a spus că decizia de a nu invita Zelenski nu i-a aparținut și că ar putea avea loc o a doua întâlnire cu președintele ucrainean.

Se crede că una dintre cererile liderului rus ar fi cedarea de către Ucraina a unor părți din regiunea Donbas, însă Zelenski a respins orice propunere care ar compromite integritatea teritorială a țării.

Un comunicat comun al Coaliției de Voință, co-prezidată de Starmer, Emmanuel Macron și Olaf Scholz, a subliniat că „frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță” și că sancțiunile împotriva economiei de război a Rusiei trebuie intensificate dacă armistițiul nu va fi acceptat în Alaska. Coaliția europeană are ca obiectiv desfășurarea unei forțe de menținere a păcii în Ucraina în cazul unui armistițiu.