search
Miercuri, 8 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Cum încearcă Rusia să distrugă rețeaua de sateliți Starlink pentru a opri dronele ucrainene

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Forțele ruse încearcă să contracareze atacurile ucrainene cu drone de rază medie prin camuflarea transporturilor militare și instalarea unor sisteme puternice de bruiaj menite să perturbe funcționarea rețelei de internet prin satelit Starlink, deținută de Elon Musk.

Terminale Starlink
Rusia încearcă să bruieze sistemul Starlink al lui Elon Musk FOTO Shutterstock

Dezvoltarea de către Kiev a dronelor de rază medie, capabile să lovească ținte aflate la zeci de kilometri în spatele liniei frontului cu precizie și costuri reduse, multe dintre ele fiind operate prin Starlink, a schimbat semnificativ modul de desfășurare a războiului din Ucraina.

În cadrul unei campanii susținute desfășurate în acest an, Ucraina a atacat linii de aprovizionare, depozite de combustibil, instalații de apărare antiaeriană și centre de comandă, perturbând logistica forțelor ruse și provocând penurii de combustibil în Crimeea ocupată de Rusia.

Însă Rusia dezvoltă acum numeroase metode pentru a contracara aceste atacuri de rază medie, au declarat patru comandanți și piloți de drone unei echipe Reuters care a vizitat Regimentul 422 de Sisteme Fără Pilot al Ucrainei, aflat în misiune în regiunea Zaporojie, din sudul țării.

Dispozitive de bruiaj

Potrivit militarilor ucraineni, metodele folosite de Rusia pentru a proteja combustibilul și alte provizii militare variază de la ascunderea transporturilor în vehicule civile până la utilizarea unor sisteme sofisticate de război electronic, care blochează conexiunile folosite pentru pilotarea dronelor.

Aceștia au afirmat că Rusia a instalat sisteme de bruiaj în apropierea unor orașe și obiective militare, inclusiv unele capabile să perturbe funcționarea rețelei Starlink operate de compania SpaceX a lui Elon Musk.

Majoritatea misiunilor ucrainene cu drone de rază medie sunt realizate prin intermediul Starlink, care permite operatorului să comunice de la distanță cu drona și era considerat până de curând aproape imun la bruiaj.

Serhii Beskrestnov, consilier al Ministerului ucrainean al Apărării, a declarat că Rusia desfășoară un sistem de bruiaj denumit Volna Kupol Garant, care emite un semnal suficient de puternic pentru a destabiliza conexiunea Starlink pe o suprafață de aproximativ 20 de kilometri pătrați. El a precizat că până în prezent au fost identificate aproximativ zece astfel de sisteme.

Totuși, aceste instalații au devenit la rândul lor ținte prioritare pentru echipele ucrainene de drone, care încearcă să elimine orice obstacol în calea misiunilor lor.

Între timp, Elon Musk a blocat accesul forțelor ruse la rețeaua Starlink pentru a împiedica Moscova să o utilizeze în propriile atacuri cu drone.

Transporturi militare în vehicule civile

Potrivit comandanților ucraineni, forțele ruse deplasează acum convoaie mici de cisterne cu combustibil, escortate de camionete echipate cu mitraliere, folosesc drumuri secundare pentru a evita supravegherea și transportă proviziile în vehicule civile.

Serviciul de informații militare al Ucrainei a declarat pentru Reuters că trupele ruse folosesc autoturisme civile de mici dimensiuni, ATV-uri și motociclete pentru a transporta combustibil, muniție și provizii către linia frontului.

De asemenea, acestea ascund materialele în adăposturi camuflate, clădiri abandonate și construcții agricole și utilizează benzinării civile pentru stocarea combustibilului destinat armatei.

Rob Lee, cercetător principal la Foreign Policy Research Institute din Statele Unite, a apreciat că atacurile ucrainene cu drone de rază medie reprezintă probabil cea mai importantă evoluție de pe câmpul de luptă din acest an, însă Moscova începe să obțină unele rezultate în contracararea lor.

„Dacă își extind producția de sisteme de bruiaj, vor putea îngreuna desfășurarea campaniei ucrainene cu drone de rază medie”, a spus acesta.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Ce spune Nicușor Dan despre acuzația că e susținător MAGA
digi24.ro
image
”Dacia Striker arată izbitor”. Cea mai frumoasă mașină românească i-a cucerit pe cei de la Top Gear. Și costă sub 25.000 euro
stirileprotv.ro
image
Cum sună punctajul pe care conducerea PNL l-a trimis membrilor, după decizia instanței care suspendă Congresul Extraordinar. Ce trebuie să spună liberalii la televizor și pe rețele și care e strategia grupării Bolojan. Gândul publică mesajul intern
gandul.ro
image
INCREDIBIL! Echipajul s-a ÎMBĂTAT înainte de un zbor de peste ocean. Avionul NU A MAI DECOLAT
mediafax.ro
image
Acționarii Universității Craiova sunt alături de echipă în Ungaria. Mihai Rotaru a ajuns înainte de golul de 2-1 al lui Assad. Foto + video exclusiv
fanatik.ro
image
Mărturia unei foste lucrătoare în azilele lui Viorel Pașca: „Au fost și bune, și rele. Tot ce găteam pentru bolnavi era din produse expirate. Ce rămânea dădea la struți”
libertatea.ro
image
VIDEO Gluma lui Zelenski cu Trump despre o vizită la Moscova
digi24.ro
image
Le mai recunoști? Fostele prezentatoare ale știrilor sportive au atras toate privirile la evenimentul lui Cătălin Botezatu
gsp.ro
image
FOTO În Ungaria, jucătorii de la Universitatea Craiova au oferit imaginile serii în Europa, în fața bielorușilor
digisport.ro
image
Țânțarii au invadat un avion plin cu pasageri. Zborul către Alicante a fost amânat cu trei ore: „Am crezut că mă vor mânca de vie”
click.ro
image
SUA au plantat arbori Niaouli ca să dreneze mlaștinile: După 120 de ani, copacii produc efecte dăunătoare pe care nimeni nu le anticipa
antena3.ro
image
China devastează ultima redută a industriei germane
zf.ro
image
De ce sunt creditele atât de scumpe în România. Inflația, deficitul și ratingul slab de țară se văd în rate
observatornews.ro
image
Ce note au luat copiii vedetelor din România la Bacalaureat 2026: 'Este o premieră!'
cancan.ro
image
Guvernul, dat în judecată. Se cer pensii indexate și bani mai mulți pentru pensionarii cu grupe. Sunt șanse?
newsweek.ro
image
Imagini incendiare cu tânăra de 32 de ani care se iubește cu bărbatul influent de 85 de ani
prosport.ro
image
Cât costă să ridici o casă de 100 de mp în vara lui 2026. Preţurile au crescut, simulare de calcul
playtech.ro
image
Corina Caragea, cucerită de o destinație din Europa: ”Are un farmec pe care îl găsești greu în altă parte”
fanatik.ro
image
Povestea tinerilor care și-au construit singuri casa pentru a economisi bani. ”Este extraordinar pentru familia noastră”
ziare.com
image
Universitatea Craiova a dat lovitura: 38.800.000€! Prima din România
digisport.ro
image
Cărțile recomandate de o maică stareță lui Daniel Buzdugan. Lecturile care îți pot schimba viața
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţul-şoc făcut de Guvern. DEMISIA!
romaniatv.net
image
Trump și Zelenski au pus totul la cale. Cum va fi oprit Putin
mediaflux.ro
image
Uite cine-l poate opri pe Messi! Povestea crudă a copilăriei lui Murat Yakin + derapajul cu Andi Brehme: „Te voi bate atât de rău, încât nu vei mai ști cine ești!”
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
„Nu mă pot opri din plâns”. Codruța Filip, în lacrimi! Motivul neașteptat pentru care nu și-a putut stăpâni emoțiile
click.ro
image
Paula Chirilă, despre cine aduce mai mulți bani în casă: „Stabilitatea emoțională nu are preț”
click.ro
image
Apel neobișnuit la 112. O femeie și-a reclamat soțul pentru că refuza relațiile intime
click.ro
Vincent Perez (stânga) și Isabelle Adjani (dreapta) în „Regina Margot” 1994, profimedia 0018653460 jpg
Regina nimfomană și-a scandalizat curtea. Își alimenta ”frumusețea” din partidele nonșalante de amor cu adoratorii săi
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Ovidiu printre sciți, pictură de Eugène Delacroix, din 1862 (© Metropolitan Museum of Art)
Un nou studiu ADN dezvăluie legăturile de rudenie între elitele scitice din întreaga stepă eurasiatică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Bianca Drăgușanu nu-l iartă pe Victor Slav. Ce acuzații lansează la adresa fostului soț: „El e influencer, e în vacanță, e plecat”
image
„Nu mă pot opri din plâns”. Codruța Filip, în lacrimi! Motivul neașteptat pentru care nu și-a putut stăpâni emoțiile

OK! Magazine

image
Virgin la altar, un rege a primit în patul său un „instructor sexual”, ca să-l învețe să conceapă un moștenitor cu regina

Click! Pentru femei

image
Ce bine le stă împreună! Brad Pitt a pozat cu iubita sa tinerică. Are intenții serioase cu Ines de Ramon?

Click! Sănătate

image
Există o legătură între pierderea auzului și demență?