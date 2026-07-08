Cum încearcă Rusia să distrugă rețeaua de sateliți Starlink pentru a opri dronele ucrainene

Forțele ruse încearcă să contracareze atacurile ucrainene cu drone de rază medie prin camuflarea transporturilor militare și instalarea unor sisteme puternice de bruiaj menite să perturbe funcționarea rețelei de internet prin satelit Starlink, deținută de Elon Musk.

Dezvoltarea de către Kiev a dronelor de rază medie, capabile să lovească ținte aflate la zeci de kilometri în spatele liniei frontului cu precizie și costuri reduse, multe dintre ele fiind operate prin Starlink, a schimbat semnificativ modul de desfășurare a războiului din Ucraina.

În cadrul unei campanii susținute desfășurate în acest an, Ucraina a atacat linii de aprovizionare, depozite de combustibil, instalații de apărare antiaeriană și centre de comandă, perturbând logistica forțelor ruse și provocând penurii de combustibil în Crimeea ocupată de Rusia.

Însă Rusia dezvoltă acum numeroase metode pentru a contracara aceste atacuri de rază medie, au declarat patru comandanți și piloți de drone unei echipe Reuters care a vizitat Regimentul 422 de Sisteme Fără Pilot al Ucrainei, aflat în misiune în regiunea Zaporojie, din sudul țării.

Dispozitive de bruiaj

Potrivit militarilor ucraineni, metodele folosite de Rusia pentru a proteja combustibilul și alte provizii militare variază de la ascunderea transporturilor în vehicule civile până la utilizarea unor sisteme sofisticate de război electronic, care blochează conexiunile folosite pentru pilotarea dronelor.

Aceștia au afirmat că Rusia a instalat sisteme de bruiaj în apropierea unor orașe și obiective militare, inclusiv unele capabile să perturbe funcționarea rețelei Starlink operate de compania SpaceX a lui Elon Musk.

Majoritatea misiunilor ucrainene cu drone de rază medie sunt realizate prin intermediul Starlink, care permite operatorului să comunice de la distanță cu drona și era considerat până de curând aproape imun la bruiaj.

Serhii Beskrestnov, consilier al Ministerului ucrainean al Apărării, a declarat că Rusia desfășoară un sistem de bruiaj denumit Volna Kupol Garant, care emite un semnal suficient de puternic pentru a destabiliza conexiunea Starlink pe o suprafață de aproximativ 20 de kilometri pătrați. El a precizat că până în prezent au fost identificate aproximativ zece astfel de sisteme.

Totuși, aceste instalații au devenit la rândul lor ținte prioritare pentru echipele ucrainene de drone, care încearcă să elimine orice obstacol în calea misiunilor lor.

Între timp, Elon Musk a blocat accesul forțelor ruse la rețeaua Starlink pentru a împiedica Moscova să o utilizeze în propriile atacuri cu drone.

Transporturi militare în vehicule civile

Potrivit comandanților ucraineni, forțele ruse deplasează acum convoaie mici de cisterne cu combustibil, escortate de camionete echipate cu mitraliere, folosesc drumuri secundare pentru a evita supravegherea și transportă proviziile în vehicule civile.

Serviciul de informații militare al Ucrainei a declarat pentru Reuters că trupele ruse folosesc autoturisme civile de mici dimensiuni, ATV-uri și motociclete pentru a transporta combustibil, muniție și provizii către linia frontului.

De asemenea, acestea ascund materialele în adăposturi camuflate, clădiri abandonate și construcții agricole și utilizează benzinării civile pentru stocarea combustibilului destinat armatei.

Rob Lee, cercetător principal la Foreign Policy Research Institute din Statele Unite, a apreciat că atacurile ucrainene cu drone de rază medie reprezintă probabil cea mai importantă evoluție de pe câmpul de luptă din acest an, însă Moscova începe să obțină unele rezultate în contracararea lor.

„Dacă își extind producția de sisteme de bruiaj, vor putea îngreuna desfășurarea campaniei ucrainene cu drone de rază medie”, a spus acesta.