Joi, 26 Februarie 2026
Adevărul
Cum s-a schimbat câmpul de luptă din Ucraina de când trupele ruse au pierdut accesul la internetul prin Starlink

Război în Ucraina
Publicat:

Lupta Ucrainei împotriva forțelor ruse a primit un mare impuls după ce Elon Musk a blocat accesul Rusiei la rețeaua sa de sateliți Starlink, potrivit generalului maior Andrii Biletski, comandant al Corpului 3 al armatei ucrainene, relatează The Independent.

FOTO PROFIMEDIA
FOTO PROFIMEDIA

Biletski a declarat pentru publicația britanică că atacurile cu drone ale Rusiei au scăzut cu 20 până la 40% de când terminalele Starlink au fost deconectate, ceea ce a ajutat Ucraina să recucerească teritorii. „După blocarea serviciului Starlink pentru ruși, nivelul lor de eficiență comparativ cu al nostru a scăzut brusc, pentru că Starlink este practic de neînlocuit în calitate de sistem de comunicații pe câmpul de luptă”, a spus el.

„Starlink poate fi înlocuit doar cu alt Starlink. Prin urmare, impactul Starlink asupra cursului actual al războiului este uriaș,” a adăugat Biletski.

Generalul Biletski, veteran al războiului din 2014 și fondator al Brigăzii Azov, coordonează aproximativ 12% din linia de front de 1.300 de kilometri. Trupele sale operează în unele dintre cele mai periculoase zone, unde dronele domină o „zona a morții” de 15 kilometri lățime.

Progresele recente ale Ucrainei în apropierea orașelor Pokrovsk, la nord de Lyman, și Huliaipole, la sud, au fost facilitate de pierderea accesului Rusiei la serviciul Starlink.

Terminalele Starlink, de dimensiunea unui laptop, s-au dovedit esențiale pentru comunicațiile de luptă de ambele părți. Acestea au fost utilizate pe drone și pe rachetele Shahed ale Rusiei. Ucraina a primit terminale gratuite de la SpaceX la începutul războiului, în timp ce Rusia le-a adoptat rapid, dar acum a pierdut aproape în întregime accesul.

Biletski este de părere că efectul întreruperii comunicațiilor asupra capacității de luptă a Rusiei ar putea fi pe termen lung. „Într-o lună sau două, [forțele ruse] își pot recăpăta parțial eficiența prin alte mijloace, cum ar fi comunicațiile satelitare rusești. Dar niciodată nu vor putea să redobândească complet nivelul de eficiență pe care l-au avut cu ajutorul Starlink în viitorul apropiat,” a spus el.

Un avantaj strategic

El a subliniat avantajul strategic oferit de Starlink: „Americanii au un avantaj total față de orice armată din lume în acest moment – și acesta constă în conexiunea prin Starlink.” El a avertizat că, dacă Ucraina și-ar pierde conexiunea Starlink, „vom fi la același nivel cu rușii din nou, așa cum eram în urmă cu trei săptămâni.”

Situația evidențiază cât de vulnerabile pot fi armatele moderne la un singur sistem tehnologic. Piloții ucraineni de drone subliniază că dronele au schimbat complet natura războiului în contextul în care mutații rapide făcute posibile de drone teftine pot copleși la un moment dat până și cele mai sofisticate echipamente convenționale.

Mikola, cu indicativul de apel „Nick”, din Brigada Nemesis 412, a spus că a fost „surprins” în cadrul unei simulări cu drone forțele NATO nu par să fi studiat îndeajuns războiul din Ucraina în ceea ce privește confruntarea cu ajutorul vehiculelor fără pilot. „Asalturile masive cu vehicule blindate nu mai funcționează. Zona de ucidere se extinde, iar numărul de UAV-uri din aer – jumătate căutând ținte, jumătate atacându-le – înseamnă că timpul de reacție între a fi văzut și a fi distrus este foarte scurt,” a explicat el.

În 2025, exercițiul NATO „Operațiunea Arici” a testat lecțiile războiului bazat pe drone.  O unitate formată din doar 10 operatori de drone ucraineni a reușit să distrugă 17 vehicule blindate, să avarieze alte 30, să paralizeze capacitatea unei divizii de atac și chiar să livreze ajutor umanitar.

Un fost comandant NATO a declarat: „Acesta a fost un exercițiu condus și organizat de NATO, conceput pentru a ne permite să învățăm din experiența unei armate experimentate în utilizarea dronelor, astfel încât să putem învăța rapid și să ne adaptăm. „A fost un succes – nu vreun dezastru care să ne șocheze. NATO e conștientă că trebuie să se dezvolte rapid în domeniul dronelor.”

Pe câmpul de luptă, evoluția rapidă a războiului cu drone pune presiune asupra doctrinei NATO pe măsură ce Rusia se perfecționează și se adaptează în funcție de evoluțiile în timp real.

În plus, o parte dintre rolurile elicopterelor și avioanelor de vânătoare-bombardament sunt acum îndeplinite de drone, care costă mult mai puțin.

„Se schimbă în fiecare lună. În fiecare lună găsim ceva nou și îl folosim eficient. După o lună, ei vin cu altceva pentru a se apăra împotriva acestei tehnologii. Și tot timpul, zona morții se lărgește, iar numărul diferitelor UAV-uri crește,” spune Mikola.

În apropiere de Pokrovsk, unde luptă acum, „zona de ucidere” are o adâncime de 20 de kilometri. Evacuările medicale sunt de o dificultate extremă, astfel că ucrainenii trimit roboți tereștri, iar drone grele au sarcina să aprovizioneze trupele adăpostite în buncăre cu proviziile esențiale pentru supraviețuire -  apă, alimente, baterii și muniție.

Eugene, un inginer de top în domeniul UAV, a explicat că proximitatea de linia frontului este esențială: „Trebuie să reparăm și să adaptăm rapid dronele și să menținem o comunicare constantă cu unitățile de luptă. Mergem la ele personal pentru a înțelege ce au nevoie. Acum, schimbarea sezonului va aduce multe dificultăți noi.”

Răspunsul Ucrainei arată că războiul modern depinde nu doar de tehnologie, ci și de adaptare rapidă și inovație constantă. Saga Starlink demonstrează cum o singură rețea de sateliți poate influența echilibrul unui război.

