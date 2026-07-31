Calitatea nu are granițe. Cum construiește Whirlpool standardele premium europene, de la designul italian la producția din România

Pentru consumatorii de astăzi, premium înseamnă mixul dintre calitate, fiabilitate, tehnologie intuitivă și încrederea că produsul va oferi rezultate constante în timp, adaptându-se firesc modului în care este folosit.

Whirlpool construiește această experiență printr-un ecosistem european care reunește înțelegerea aprofundată a nevoilor consumatorilor, cercetarea și dezvoltarea unor soluții durabile, designul și ingineria produselor premium și producția în condiții controlate. În Italia, la Cassinetta di Biandronno, sau în fabricile din România, de la Găești și Ulmi, aceste competențe funcționează împreună pentru a transforma inovația în soluții care anticipează și simplifică activitățile de zi cu zi și contribuie la starea de bine acasă.

Peste un secol de inovație

Whirlpool își accelerează parcursul de premiumizare în Europa, consolidând rolul pe care îl are în portofoliul global de branduri al grupului Beko. Cu o istorie de peste un secol construită în jurul inovației și al înțelegerii comportamentului consumatorilor, brandul își concentrează dezvoltarea asupra unor tehnologii și produse care fac viața de acasă mai intuitivă, mai conectată și mai bine adaptată nevoii de confort și echilibru.

Această direcție răspunde unei schimbări structurale a pieței electrocasnicelor. În timp ce creșterea generală a industriei rămâne moderată, segmentele premium avansează cu aproximativ 9,8% la nivel global și generează de circa 3,2 ori mai multă valoare decât produsele din segmentul mainstream. Interesul se concentrează tot mai mult asupra produselor care combină calitatea și fiabilitatea cu un design atent, tehnologii intuitive și performanță constantă în timp.

În arhitectura multibrand a grupului Beko, Whirlpool ocupă o poziție clară în segmentul premium, reunind designul, performanța, conectivitatea și inovația în ceea ce privește gama sa de produse. Această poziționare capătă consistență printr-un ecosistem european în care cercetarea, designul, ingineria și producția funcționează împreună, de la dezvoltarea soluțiilor pentru prepararea alimentelor la expertiza industrială în refrigerare și spălare.

La Cassinetta di Biandronno, ecosistemul Whirlpool reunește Design Studio Milano, Global Cooking R&D, Food Tech Lab, Materials Lab, X-Lab și trei unități de producție dedicate cuptoarelor încorporabile, cuptoarelor cu microunde și aparatelor frigorifice built-in. În România, fabricile din Găești și Ulmi completează această arhitectură prin aparatele dedicate refrigerării și spălării, susținute de procese industriale avansate, automatizare și tehnologii Industry 4.0.

Împreună, aceste centre conturează un sistem european complet, în care experiența de brand pornește de la înțelegerea modului în care oamenii trăiesc și folosesc produsele până la design, testare, producție și performanța constantă în utilizarea de zi cu zi.

Built-in: când electrocasnicele devin parte din spațiul de locuit

Bucătăria contemporană depășește tot mai mult rolul unui spațiu strict funcțional. Deschisă către zona de living și către momentele petrecute împreună, aceasta devine parte integrantă din viața casei, iar electrocasnicele trebuie să răspundă unor așteptări mai ample privind designul, calitatea, performanța și experiența de utilizare.

Evoluția este susținută și de schimbarea criteriilor de alegere: 51% dintre consumatori declară că sunt interesați de produse adaptate nevoilor lor individuale. Pentru electrocasnice, personalizarea înseamnă capacitatea de a înțelege condițiile de utilizare, de a ajusta automat funcționarea și de a integra tehnologia în ritmul real al vieții de acasă.

În acest context, categoria built-in reprezintă una dintre direcțiile importante de dezvoltare pentru Whirlpool în Europa. Piața europeană a electrocasnicelor încorporabile, evaluată la aproximativ șase miliarde de dolari în 2024, ar urma să depășească nouă miliarde de dolari până în 2030. Dincolo de potențialul de creștere, built-in concentrează tendințele care definesc evoluția categoriei: integrarea vizuală în spațiul de locuit, optimizarea spațiului, conectivitatea și o experiență mai coerentă la nivelul întregii bucătării.

Expertiza Whirlpool în prepararea alimentelor, susținută de capacitățile sale de design, inginerie și producție, oferă brandului o bază solidă pentru dezvoltarea acestui segment. Produsele sunt construite pornind de la modul în care oamenii își folosesc în realitate locuința, cu tehnologii care preiau o parte din complexitatea activităților cotidiene și contribuie la o experiență mai confortabilă și mai echilibrată acasă.

W Collection: tehnologia intuitivă, conectată la ritmul vieții de acasă

Poziționarea premium Whirlpool se exprimă prin W Collection Kitchen Suite, un ecosistem integrat de electrocasnice pentru gătit, refrigerare și spălarea vaselor, conectate prin Tehnologia Intuitivă AL 6-LEA SIMȚ. Aceasta permite aparatelor să detecteze condițiile de utilizare, să se adapteze și să ajusteze automat parametrii de funcționare, reducând numărul deciziilor și intervențiilor necesare din partea utilizatorului.

Valoarea tehnologiei devine vizibilă prin funcții dezvoltate pentru situații concrete. HeatControl permite selectarea unei temperaturi exacte pe plita cu inducție, în locul ajustării succesive a nivelurilor de putere. Cook4 face posibilă prepararea simultană a patru feluri de mâncare fără transfer de arome, în timp ce funcția dedicată pentru pizza permite coacerea a până la patru pizza proaspete în același timp, în aproximativ 15 minute.

În categoria spălării vaselor, MaxiSpace oferă cu până la 10% mai mult spațiu utilizabil*, păstrând dimensiunile exterioare ale aparatului. Pentru refrigerare, frigiderul încorporabil Space400 Total No Frost pune la dispoziție cu 50% mai mult spațiu**, într-un design complet integrat, adaptat familiilor care au nevoie de o capacitate mai mare de depozitare, iar funcționarea silențioasă îi permite să susțină discret ritmul vieții de zi cu zi, fără să interfereze cu atmosfera casei. În același timp, prin tehnologia AI AdaptiveCool, noua platformă de frigidere încorporabile dezvoltată local analizează comportamentul de utilizare și condițiile ambientale pentru a optimiza performanța și consumul de energie.

Conectivitatea extinde experiența dincolo de interacțiunea directă cu produsul. AI Assistant oferă recomandări adaptate modelului, iar integrarea în ecosistemul HomeWhiz permite accesarea unor funcții și informații relevante inclusiv de la distanță. Tehnologia rămâne sofisticată în interiorul produsului; pentru utilizator, experiența devine mai simplă, mai fluidă și mai ușor de integrat în viața de zi cu zi.

Direcția este susținută de o campanie omnichannel pan-europeană dedicată bucătăriilor built-in, activă în piețele europene prioritare. Campania prezintă W Collection Kitchen Suite ca un ansamblu coerent de electrocasnice pentru gătit, refrigerare și spălarea vaselor, conectate prin Tehnologia Intuitivă AL 6-LEA SIMȚ și prin aceeași viziune asupra unei experiențe mai intuitive acasă.

Design italian, tehnologie europeană

Moștenirea Whirlpool în Europa este strâns legată de expertiza italiană în design și inginerie. Design Studio Milano dezvoltă limbajul vizual al produselor, experiența de utilizare și identitatea premium a brandului, colaborând permanent cu echipele de cercetare și dezvoltare.

În paralel, Food Tech Lab reunește ingineri și specialiști în știința alimentelor care studiază comportamentul preparatelor în timpul gătirii, pentru a transforma observațiile din laborator în funcții care simplifică experiența utilizatorului. Materials Lab testează durabilitatea și performanța materialelor, iar la X-Lab se dezvoltă tehnologii bazate pe inteligență artificială, robotică și automatizare, care contribuie la eficiența și calitatea proceselor industriale.

Abordarea depășește estetica vizuală și urmărește modul în care produsul este perceput prin fiecare interacțiune. Filosofia „Fit, Feel & Finish” se regăsește în proporții, în autenticitatea materialelor, în precizia finisajelor, în răspunsul comenzilor, în mișcarea componentelor, în sunet și iluminare. Astfel, designul italian se exprimă multisenzorial: produsul trebuie să arate rafinat, să ofere o experiență tactilă coerentă și să comunice calitatea încă de la prima utilizare. Această abordare a fost recunoscută prin peste 300 de premii internaționale de design, inclusiv distincții iF, Red Dot, German Design, UX Design și CES Innovation.

La Materials Lab se analizează și selectează materialele înainte ca acestea să intre în dezvoltarea produsului, evaluând durabilitatea, rezistența la utilizare repetată, performanța suprafețelor, sustenabilitatea și calitatea tactilă. Prin metode avansate de analiză și testare, specialiștii pot observa modul în care materialele reacționează la temperatură, uzură, curățare și contactul cotidian, astfel încât aspectul și funcționalitatea produsului să se păstreze în timp. Cercetarea realizată aici susține inclusiv dezvoltarea unor suprafețe cu protecție sporită împotriva zgârieturilor, petelor, ciobirii și dificultăților de curățare, utilizate în soluții precum CleanProtect și MattProtect.

Rezultatul este o abordare integrată, în care designul, tehnologia și producția evoluează împreună.

Competențe diferite, aceeași exigență de calitate

Centrele europene contribuie prin specializări diferite la aceeași promisiune Whirlpool. La Cassinetta, cercetarea, designul și laboratoarele de testare transformă insight-urile despre consumatori în concepte, materiale și tehnologii validate. În România, experiența industrială din Găești și infrastructura Industry 4.0 de la Ulmi susțin producția în categoriile cooling și washing prin procese avansate, control al calității și utilizarea datelor la scară industrială.

X-Lab creează o legătură directă între cercetare și producție, permițând testarea unor soluții precum inteligența artificială, machine vision, robotica, automatizarea logisticii și realitatea virtuală înainte de integrarea lor pe liniile industriale. Bunele practici dezvoltate aici pot fi apoi extinse în rețeaua europeană, contribuind la fabrici mai precise, mai flexibile și mai eficiente.

Această complementaritate permite Whirlpool să păstreze coerența dintre design, performanță, fiabilitate și experiența de utilizare, indiferent de centrul european care contribuie la dezvoltarea sau producția unei categorii.

*Comparație între modelele de mașini de spălat vase Whirlpool care au cuvă standard și modelele de mașini de spălat vase Whirlpool care au cuvă MaxiSpace. Spațiul suplimentar se referă la suprafața totală de încărcare pe cele trei rafturi. Produsele sunt cu titlu de prezentare.

**Comparativ cu o combină frigorifică standard Whirlpool No Frost încorporabilă de 55 cm.