Cum a profitat Ucraina de destrămarea comunicațiilor rusești pentru a trece rapid în ofensivă

Când SpaceX, compania lui Elon Musk, a activat o nouă restricție asupra serviciului său de internet prin satelit Starlink - oprind practic accesul forțelor ruse la rețea - o fereastră de oportunitate s-a deschis aproape imediat pentru trupele ucrainene, care au trecut în ofensivă, relatează WSJ.

Comandanții ruși, privați brusc de vizibilitate în timp real asupra frontului, s-au trezit operând într-o ceață a războiului. Fluxurile video live de la drone au dispărut. Comunicațiile cu unitățile din teren au devenit dificile. Deasupra zonelor disputate, zumzetul aproape constant al dronelor rusești a început să se estompeze.

Pe teren, soldații ucraineni au observat imediat diferența. Cu toate că întreruperea Starlink a fost doar unul din factorii care au permis forțelor ucrainene să treacă la atac, acesta s-a dovedit hotărâtor.

„A venit într-un moment critic”, a spus un soldat cunoscut sub indicativul Konosh, care servește în Unitatea de Forțe Speciale Timur din cadrul serviciului de informații militare al Ucrainei. „Fără Starlink, au fost practic împinși înapoi la comunicațiile din timpul Războiul Rece.”

Perturbarea comunicațiilor rusești a fost terenul propice pentru startul unei ofensive ucrainene accelerate în sud. În regiunile Zaporijie și Dnipropetrovsk, forțele Kievului au avansat în teritorii pe care trupele ruse le cuceriseră anterior rapid. Potrivit estimărilor ucrainene, aproximativ 388 de kilometri pătrați de teritoriu au fost recuceriți - marcând prima lună din 2023 încoace în care Ucraina a recuperat mai mult teritoriu decât a pierdut, potrivit analizei datelor din surse deschise.

Aceste câștiguri, deși modeste ca valoare și constând adesea în câmpuri deschise și sate mici, au avut o importanță simbolică și strategică semnificativă. Ele au subminat, de asemenea, eforturile președintelui rus Vladimir Putin de a-și consolida poziția în negocierile mediate de Statele Unite.

În ciuda acestor progrese, realitatea generală de pe câmpul de luptă rămâne neschimbată: Rusia îți menține avantajul numeric, cu aproximativ de trei ori mai multe trupe de-a lungul liniei frontului, potrivit șefului armatei ucrainene. Emil Kastehelmi, cofondator al Black Bird Group, a remarcat că o mare parte din teritoriul recucerit nu include centre urbane importante. Totuși, pentru o țară care se apără de peste patru ani de invazia rusă la scară largă - și care a trecut printr-o iarnă marcată de pene de curent și lipsa încălzirii - schimbarea de ritm a fost binevenită.

Pierderea Starlink de către Rusia a oferit un impuls trupelor ucrainene

Deși serviciul nu funcționează oficial în Rusia, forțele Moscovei au reușit să obțină terminale Starlink prin intermediari din alte țări. Sistemul a devenit profund integrat în operațiunile ambelor armate. Posturile de comandă rusești se bazau pe el pentru a transmite imagini live de la drone, a comunica ordine și distribui resurse, precum și a coordona atacuri de precizie.

„Înainte, dacă inamicul observa grupul nostru, chiar și un singur soldat, nu îl lăsau să scape”, a spus Oleksiy Serdiuk, comandantul unității Brotherhood din cadrul Forțelor Speciale Timur. „Lansau toate armele asupra lui.”

Serdiuk a relatat un incident din februarie, când un grup de soldați ucraineni a fost descoperit într-o casă. Două drone au lovit clădirea, dar nu a urmat niciun alt atac imediat, întrucât comandanții nu au mai putut transmite rapid informațiile despre poziții către piloții de drone.

„Acea pauză între detectarea țintei și reacție a devenit critică pentru ei”, a subliniat el. Întârzierea le-a permis soldaților să se mute într-o altă poziție înainte ca alte lovituri să fie coordonate.

Pierderea Starlink nu a încetinit doar timpii de reacție; a afectat și structura de comandă. Unitățile care funcționau anterior sub o supraveghere digitală strictă au fost brusc izolate.

„Cu Starlink, controlau strict unitățile”, a spus un ofițer din Corpul Voluntarilor Ruși din cadrul unității Timur, cunoscut sub indicativul Sever. El a adăugat că soldații ruși capturați au declarat că primeau dispozitive Starlink și trebuiau să trimită dovezi video ale poziției lor pentru a oferi astfel o confirmare a locației și a faptului că sunt pe câmpul pe luptă și nu au dezertat. „Acest nivel de control a dispărut. Fără Starlink, acei soldați sunt izolați. Nu știu ce se întâmplă în afara caselor în care se ascund.”

Confuzia a fost deosebit de mare în primele zile după pierderea accesului, care a luat pe nepregătite trupele rusești.. Ofițerii ucraineni au relatat că, inițial, comandanții ruși le-au transmis soldaților că serviciul va fi restabilit curând. Trupele au încercat în mod repetat să repornească terminalele - expunându-și fără să știe pozițiile, ceea ce a permis forțelor ucrainene să le localizeze și să le lovească.

Între timp, unitățile ruse au revenit la comunicații radio, o alternativă mult mai puțin sigură și susceptibilă la interceptări.

„Am început să auzim instrucțiuni directe în traficul radio”, a spus un specialist în interceptări din unitatea Timur. „Unde ar trebui să se deplaseze unitățile, în ce localități urmau să intre, ce rute să folosească… Uneori le auzeam cu o zi în avans.”

Profitând de oportunitate, forțele ucrainene, aflate deja în contraatac, și-au intensificat operațiunile. Grupuri mici de asalt au fost trimise în spatele liniilor ruse pentru a crea impresia unei străpungeri majore.

„Ne-a oferit un avantaj real - am putut exploata slăbiciunile într-un moment în care sistemul lor de control era destabilizat”, a spus un comandant de companie ucrainean, cunoscut sub indicativul Luna. „În comunicațiile interceptate, auzeam apeluri de abandonare a pozițiilor, pentru că ei aveau impresia că forțele noastre au străpuns deja frontul.”

În câteva săptămâni, trupele ucrainene au reușit să împingă forțele ruse de la periferia orașului Zaporojie, capitala regională, reducând amenințarea imediată din partea artileriei asupra capitalei regionale.

Trupele ruse să luptă să găsească alternative

Totuși, avantajul s-ar putea dovedi temporar. Forțele ruse au început să se adapteze, instalând cabluri de comunicație între poziții și experimentând cu rețele wireless cu rază scurtă, precum și cu servicii alternative de satelit din Rusia și China. În paralel, rușii încearcă să ocolească restricțiile prin înregistrarea terminalelor Starlink prin intermediari ucraineni - tentative care, potrivit autorităților ucrainene, au dus deja la arestări.

Chiar și așa, aceste alternative nu au reușit încă să înlocuiască pe deplin comunicațiile eficiente prin sateliții Starlink. Estimările ucrainene sugerează că nivelul de coordonare al forțelor ruse a revenit doar la aproximativ 60% din perfomanța anterioară.

„Forțele ruse încearcă să se adapteze folosind rețele mesh și modemuri, dar Starlink era o soluție ieftină și eficientă”, a explicat Michael Kofman, cercetător principal la Carnegie Endowment for International Peace.

Problemele sunt agravate de tensiuni interne privind sistemele de comunicații militare. Kremlinul a interzis utilizarea aplicației Telegram de către trupe în favoarea unui sistem controlat de stat numit Max. Totuși, comandanții militari au fost reticenți să facă tranziția, temându-se de supravegherea serviciilor de securitate ruse.

Acest conflict ar putea complica și mai mult coordonarea pe câmpul de luptă.

„Armata nu se va opri pur și simplu dacă Telegram este blocat, dar vor apărea probleme”, a spus Serhiy Beskrestnov, consilier al ministrului ucrainean al apărării. „Vor apărea dificultăți în coordonarea între grupuri și în desfășurarea operațiunilor la nivelurile tactice inferioare - pluton, companie, batalion.”