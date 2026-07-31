 O nouă breșă de securitate după cazul Open AI: modelele Claude au ieșit din mediul de testare și au atacat sisteme reale | adevarul.ro
search
Vineri, 31 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

O nouă breșă de securitate după cazul Open AI: modelele Claude au ieșit din mediul de testare și au atacat sisteme reale

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Compania americană Anthropic a anunțat că modelele sale de inteligență artificială Claude au accesat fără autorizație sistemele informatice ale trei organizații în timpul unor teste interne de securitate cibernetică, după o eroare de configurare care le-a permis să se conecteze la internet, deși ar fi trebuit să funcționeze într-un mediu complet izolat.

Evenimentele s-au produs în cadrul unor exerciții de tip „capture the flag”. FOTO: Shutterstock
Evenimentele s-au produs în cadrul unor exerciții de tip „capture the flag”. FOTO: Shutterstock

Potrivit companiei, incidentele au fost descoperite în urma unei verificări ample declanșate după ce rivalul OpenAI a dezvăluit recent un caz similar, în care un agent AI a ieșit din mediul de testare și a compromis sistemele platformei Hugging Face.

Trei incidente descoperite după analiza a peste 141.000 de teste

Anthropic a precizat că a revizuit peste 141.000 de teste de securitate și a identificat trei incidente separate, cel mai vechi dintre ele având loc în luna aprilie.

Evenimentele s-au produs în cadrul unor exerciții de tip „capture the flag”, folosite pentru evaluarea capacităților de hacking ale modelelor de inteligență artificială. În mod normal, acestea sunt desfășurate într-un mediu izolat, fără acces la internet și fără posibilitatea de a interacționa cu sisteme reale, relatează BBC.

Compania susține însă că o eroare de configurare a infrastructurii administrate împreună cu partenerul său de testare, Irregular, a permis modelelor Claude să acceseze internetul public.

Modelele AI au exploatat vulnerabilități elementare

Odată conectate la internet, modelele Claude au compromis sistemele informatice a trei organizații folosind metode relativ simple, precum parole slabe sau servicii expuse fără autentificare.

Într-unul dintre incidente, modelul AI a creat un program malițios care a fost descărcat automat de sistemul de scanare al unei companii de securitate cibernetică. Ulterior, folosind datele de autentificare obținute, acesta a pătruns în infrastructura organizației.

Cel mai grav caz a avut loc atunci când modelul încerca să atace o companie fictivă din cadrul exercițiului de testare, dar, din cauza faptului că aceasta avea același nume cu o companie reală, a accesat baza de date a organizației existente.

Potrivit Anthropic, acesta a fost singurul incident în care modelul a continuat atacul după ce și-a dat seama că interacționează cu un sistem real.

Organizațiile afectate nu au observat atacurile

Anthropic afirmă că nici compania și nici organizațiile vizate nu au detectat atacurile în momentul producerii lor. Două dintre firme au fost informate ulterior de Anthropic, în timp ce cea de-a treia nu fusese încă notificată la momentul publicării raportului.

Compania nu a dezvăluit identitatea organizațiilor afectate și și-a asumat întreaga responsabilitate pentru eroarea de configurare care a făcut posibil accesul modelelor AI la internet.

Anthropic cere măsuri mai stricte de securitate

Cele trei incidente au implicat modelele Claude Opus 4.7, Claude Mythos 5 și un model intern de cercetare.

Reprezentanții Anthropic susțin că aceste cazuri evidențiază necesitatea unor măsuri de izolare și control mult mai stricte în laboratoarele de dezvoltare a inteligenței artificiale, atât în infrastructurile proprii, cât și în cele administrate de parteneri externi, pe măsură ce modelele AI dobândesc capacități tot mai avansate în domeniul securității cibernetice.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Șicanarea din trafic care a dus la o decizie fără precedent. Condamnare-record pentru un șofer de TIR
digi24.ro
image
Șoferii cărora ar putea să nu li se mai dea permis de conducere după expirare. Reguli noi propuse de Ministerul Sănătății
stirileprotv.ro
image
După dezvăluirile Gândul, Ambasada României în Franţa sare în ajutorul românilor captivi în incendii, care o acuză pe Oana Țoiu de nepăsare: „Minte cu nerușinare”
gandul.ro
image
ULTIMA ORĂ! Mesaj RO-Alert în Tulcea. Pot cădea obiecte din spațiul aerian
mediafax.ro
image
Doliu în fotbalul italian! Franco Baresi, legenda lui AC Milan, a murit la 66 de ani. Cauza decesului
fanatik.ro
image
Calcule care arată cum scad veniturile totale ale medicilor și asistentelor dacă se aplică noua lege a salarizării
libertatea.ro
image
Diana Șoșoacă, transportată la spital. A fost implicată într-un accident rutier în București
digi24.ro
image
David Popovici, 8 kilograme în plus față de Paris: „Corpul meu încă se schimbă, încercăm o abordare diferită”
gsp.ro
image
Surpriză mai mare decât Auda - FCSB: ”Ce rușine! Ar trebui să i se interzică să mai joace în Europa”
digisport.ro
image
Aperitive pe chipsuri
click.ro
image
Diana Șoșoacă a fost implicată într-un accident de circulație și a fost dusă la Spitalul Universitar
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
Şi-au luat apartamente în My Residence, le-au plătit, dar nu sunt proprietari. "Să nu mai fie creduli ca noi"
observatornews.ro
image
A murit pilotul Mihai Vîrdol. Anunțul făcut de forțele aeriene române
cancan.ro
image
Vestea zilei despre eliminarea CASS la pensie. „Pensionarii își vor recupera banii”. Când se va întâmpla?
newsweek.ro
image
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
prosport.ro
image
Ce salariu are un soldat profesionist în 2026. Cât câștigă subofițerii și ofițerii din Armata Română
playtech.ro
image
Florin Prunea i-a cerut public să părăsească de urgență FCSB: „Du-te, nene, învârtindu-te!”
fanatik.ro
image
Ce se va întâmpla cu prețurile la combustibil în România: un expert explică cum se va face calculul final după intrarea în vigoare a noii legi
ziare.com
image
Momentul când Rivaldinho i-a zis lui Hanca: "Ce are Andreea a avut și mama. Au murit și ea, și copilul"
digisport.ro
image
Alimente care pot înfunda arterele. Cu ce le poţi înlocui
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Sânzianei Negru din Cahul. Ea a restaurat locuința abandonată a bunicilor ei. A îmbinat perfect vechiul cu modernul. E ca din povești: Toată copilăria mea pe pășunea asta / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 31 iulie 2026. Vinerea neagră a zodiacului! Ghinion, tensiuni și probleme pentru mai mulți nativi
mediaflux.ro
image
David Popovici, 8 kilograme în plus față de Paris: „Corpul meu încă se schimbă, încercăm o abordare diferită”
gsp.ro
image
INTERVIU | Flavia Boghiu povestește cu ochii în lacrimi drama unei mame refugiate din Ucraina și manipulările despre război: „Nu există să rămâi insensibil în fața unei asemenea tragedii. Românii au făcut, dacă vrei, bani ca să-i să-i ajute”
actualitate.net
image
Cine este Alberto, stewardul român care a cucerit TikTok-ul cu dansurile filmate înainte de zboruri. Milioane de oameni îi urmăresc videoclipurile din aeroport
actualitate.net
image
Alexandra Ungureanu și-a anulat concertul în ultimul moment. Ce s-a întâmplat cu artista
click.ro
image
„Este iar un moment de cotitură”. Anunțul copleșitor al Oanei Roman în timpul vacanței din Grecia
click.ro
image
Cornel a izbucnit în lacrimi la „Insula Iubirii – Reuniuni”. Ce i-a arătat Radu Vâlcan: „Nu mă pot uita nici acum, după doi ani”
click.ro
Mary și Frederik la plajă foto Profimedia jpg
Cel mai nonșalant și sexy rege din lume. Momentul incredibil în care și-a schimbat slipul pe plajă, în văzul tuturor
okmagazine.ro
emperor trajan jpg
Cei cinci împărați „buni” ai Romei. Secolul în care Imperiul a ajuns la apogeu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un român s-a întors acasă după 44 de ani în care familia l-a crezut mort. Cum a reușit să ajungă în țară
image
Alexandra Ungureanu și-a anulat concertul în ultimul moment. Ce s-a întâmplat cu artista

OK! Magazine

image
Cel mai nonșalant și sexy rege din lume. Momentul incredibil în care și-a schimbat slipul pe plajă, în văzul tuturor

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?