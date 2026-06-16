search
Marți, 16 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Rusia încearcă să „orbească” rețeaua Starlink a Ucrainei. Moscova desfășoară noi sisteme de bruiaj pentru a bloca comunicațiile de pe front

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Armata rusă își intensifică eforturile de a perturba comunicațiile prin satelit utilizate de forțele ucrainene, desfășurând tot mai multe sisteme de război electronic capabile să bruieze rețeaua Starlink. Potrivit unor oficiali militari de la Kiev, Moscova încearcă astfel să reducă avantajul tehnologic care a permis Ucrainei să coordoneze operațiuni complexe pe câmpul de luptă și să lovească ținte aflate în adâncimea teritoriului controlat de Rusia.

Militari ucraineni folosind sistemul Starlink/FOTOProfimedia
Militari ucraineni folosind sistemul Starlink/FOTOProfimedia

Serhii Beskrestnov, consilier al ministrului ucrainean al Apărării și specialist în comunicații militare, cunoscut sub indicativul „Flash”, a declarat că Starlink continuă să reprezinte una dintre cele mai mari probleme pentru armata rusă, motiv pentru care Kremlinul caută permanent metode de neutralizare a sistemului dezvoltat de compania lui Elon Musk.

Atacurile asupra Starlink au reapărut după loviturile ucrainene asupra logisticii ruse

Potrivit oficialului ucrainean, primul caz documentat în care un sistem rusesc de război electronic a reușit să interfereze cu comunicațiile Starlink a fost înregistrat pe frontul din Harkov, în 2023. La scurt timp după identificarea amenințării, forțele ucrainene au localizat și distrus instalația respectivă.

După acel episod, tentativele similare au devenit rare. Situația s-a schimbat însă odată cu intensificarea atacurilor ucrainene asupra infrastructurii logistice rusești.

„După ce Ucraina a început să desfășoare lovituri de rază medie împotriva obiectivelor logistice ruse, am observat din nou activitate de război electronic îndreptată împotriva sistemului Starlink”, a explicat Beskrestnov.

El a precizat că armata ucraineană continuă să identifice și să distrugă astfel de echipamente. Unul dintre sistemele de bruiaj a fost recent lovit de Regimentul 422 de Sisteme Fără Pilot al Ucrainei.

Cum funcționează noua armă electronică a Rusiei

Sistemul utilizat de armata rusă poartă denumirea „Volna Kupol Garant” și este produs de compania rusă Russkiy Kupol, care operează în orașul Simferopol din Crimeea ocupată.

Potrivit specialiștilor ucraineni, instalația folosește antene terestre care urmăresc sateliții Starlink și emit semnale puternice de interferență, menite să împiedice recepționarea transmisiilor provenite de la terminalele aflate la sol.

Practic, sistemul transmite simultan semnale de bruiaj pe toate frecvențele utilizate de terminalele Starlink pentru a comunica cu sateliții.

„Rușii folosesc efectiv opt antene orientate către satelit, fiecare emițând interferențe pe un canal diferit. În aceste condiții, satelitul devine practic surd”, a explicat Beskrestnov.

Instalația este montată pe șase remorci și poate acoperi o suprafață de aproximativ 20 de kilometri pătrați. Fiecare remorcă transportă două antene protejate de carcase speciale, iar sistemul necesită cantități importante de energie electrică pentru funcționare.

Sursele ucrainene estimează că armata rusă a plătit aproximativ 1,5 milioane de dolari pentru fiecare astfel de complex.

De ce nu reprezintă o amenințare decisivă pentru Starlink

În ciuda sofisticării tehnice, experții consideră că impactul sistemului rusesc este limitat.

Publicația Defense Express subliniază că rețeaua Starlink numără în prezent peste 10.000 de sateliți activi. În plus, mai mulți sateliți pot asigura simultan conexiunea unui singur terminal aflat pe câmpul de luptă.

Din acest motiv, sistemul Volna Kupol Garant poate perturba doar comunicațiile cu un singur satelit la un moment dat, ceea ce îi reduce considerabil eficiența împotriva întregii constelații Starlink.

O nouă confruntare tehnologică pe frontul ucrainean

Tentativele Rusiei de a bloca rețeaua Starlink ilustrează transformarea războiului din Ucraina într-o confruntare tehnologică tot mai complexă. Dacă în primii ani ai conflictului avantajul era dat de artilerie și munițiile de precizie, astăzi comunicațiile prin satelit, dronele autonome și sistemele de război electronic au devenit elemente esențiale în lupta pentru controlul câmpului de luptă.

Pentru Kiev, menținerea funcționalității rețelei Starlink este vitală nu doar pentru coordonarea unităților de pe front, ci și pentru operarea noii generații de drone care lovesc tot mai frecvent depozite, baze logistice și obiective strategice aflate la sute de kilometri în spatele liniilor rusești.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski
digi24.ro
image
INTERVIU. Traian Băsescu, despre desemnarea lui Veștea: ”Vine parașutat de la Brașov .. De unde ai, frate, 240 de voturi?”
stirileprotv.ro
image
A expirat ultimatumul dat de Bolojan lui Veștea. Premierul desemnat: „Poziția mea nu se schimbă: nu îmi depun mandatul”/Reacția PNL
gandul.ro
image
Drona-monstru a Ucrainei: 1 tonă de explozibil, capabilă să lovescă ținte de la mii de kilometri distanță
mediafax.ro
image
Întăriri pentru Universitatea Craiova! Omul de încredere al lui Laurențiu Reghecampf și Edi Iordănescu a semnat cu oltenii
fanatik.ro
image
UDMR a decis că nu va intra la guvernare și nu va vota Guvernul Veștea: „Nu vrem în aceeași barcă cu POT și SOS”
libertatea.ro
image
Atac dur la adresa premierului desemnat: „S-a urcat maimuța în copac și i se vede fundul"
digi24.ro
image
Iubita lui Neymar a arătat mai mult decât voia în timpul meciului Braziliei! Imaginea surprinsă în tribune
gsp.ro
image
Lovitură de teatru în cazul Cameliei Voinea
digisport.ro
image
Situație ilară: selecționerul Tunisiei, demis în plină Cupă Mondială
click.ro
image
Cum se complică situația lui Adrian Veștea, după decizia UDMR. Ce șanse mai are să treacă Guvernul
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
12.000 de lei amendă şi muncă în folosul comunităţii pentru cei care dau muzica tare la bloc
observatornews.ro
image
Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: ,,Te-a luat de lângă mine``
cancan.ro
image
Avalanșă de cereri la Casa de Pensii pentru recuperea CASS la pensie. De ce fac pensionarii acest lucru?
newsweek.ro
image
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
prosport.ro
image
Tabelul amenzilor rutiere după 1 iulie. Cât costă fiecare greșeală în trafic după majorarea punctului de amendă
playtech.ro
image
Ce înseamnă, de fapt, Vozinha, porecla portarului din Capul Verde care a anihilat Spania la Cupa Mondială
fanatik.ro
image
Cea mai bogată australiancă a cumpărat acțiuni SpaceX de 1 miliard de dolari
ziare.com
image
FIFA a făcut anunțul, după ce s-a cerut excluderea arbitrului Shaun Evans de la Cupa Mondială, pentru gestul făcut
digisport.ro
image
Despăgubire record pentru doi soți. Au primit aproape 4 milioane de euro după ce intervențiile împotriva inundațiilor au deteriorat o clădire istorică
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată și cu ce se ocupă Oana Sîrbu la 56 de ani. Nu a apelat deloc la esteticieni și are mare grijă și de siluetă. Ce face în prezent / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cartea de identitate electronică nu mai e gratuită. Cât vor plăti românii pentru noile buletine
mediaflux.ro
image
Denis Drăguș, surprins în vacanță cu „agenții” lui Gigi Becali
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Reacția Magdalenei Chihaia Maxer, după ce Deea Maxer a preluat numele soțului: „Așa e mult mai clar cine e soția cui”
click.ro
image
Imagini din locuința Adrianei Bahmuțeanu. Vedeta a renovat totul de la zero: „Când am găsit această casă arăta ca o peșteră”
click.ro
image
Avertismentul unui fermier! Nu cumpăra niciodată căpșuni dacă observi acest detaliu
click.ro
Sinuciderea Cleopatrei, pictură de Giovanni Francesco Guerrieri profimedia 0706001352 jpg
Regina avea un fetiș uimitor în dormitor. I s-a dus vestea, dar bărbații nu se înghesuiau s-ajungă în ”catalogul amanților”
okmagazine.ro
Bruce Willis cu soția foto Profimedia jpg
Soția lui Bruce Willis clarifică situația actorului afectat de demență. Vorbește, merge, mai are memorie?
clickpentrufemei.ro
Mocănița Văii Hârtibaciului din Sibiu Foto Asociația Prietenii Mocăniței Facebook
Mocănița a revenit pe Valea Hârtibaciului. Calea ferată îngustă lega odinioară orașele Sibiu și Sighișoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un român a cucerit lumea cu cea mai bună pizza. A câștigat Trofeul Caputo la Campionatul Mondial de Pizza din Napoli
image
Reacția Magdalenei Chihaia Maxer, după ce Deea Maxer a preluat numele soțului: „Așa e mult mai clar cine e soția cui”

OK! Magazine

image
Prințesa Diana făcuse o pasiune nebună pentru acest actor celebru? Au fost descoperite scrisorile erotice pe care i le-a trimis

Click! Pentru femei

image
Soția lui Bruce Willis clarifică situația actorului afectat de demență. Vorbește, merge, mai are memorie?

Click! Sănătate

image
Crude sau gătite: cum sunt mai sănătoase roşiile?