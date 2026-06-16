Rusia încearcă să „orbească” rețeaua Starlink a Ucrainei. Moscova desfășoară noi sisteme de bruiaj pentru a bloca comunicațiile de pe front

Armata rusă își intensifică eforturile de a perturba comunicațiile prin satelit utilizate de forțele ucrainene, desfășurând tot mai multe sisteme de război electronic capabile să bruieze rețeaua Starlink. Potrivit unor oficiali militari de la Kiev, Moscova încearcă astfel să reducă avantajul tehnologic care a permis Ucrainei să coordoneze operațiuni complexe pe câmpul de luptă și să lovească ținte aflate în adâncimea teritoriului controlat de Rusia.

Serhii Beskrestnov, consilier al ministrului ucrainean al Apărării și specialist în comunicații militare, cunoscut sub indicativul „Flash”, a declarat că Starlink continuă să reprezinte una dintre cele mai mari probleme pentru armata rusă, motiv pentru care Kremlinul caută permanent metode de neutralizare a sistemului dezvoltat de compania lui Elon Musk.

Atacurile asupra Starlink au reapărut după loviturile ucrainene asupra logisticii ruse

Potrivit oficialului ucrainean, primul caz documentat în care un sistem rusesc de război electronic a reușit să interfereze cu comunicațiile Starlink a fost înregistrat pe frontul din Harkov, în 2023. La scurt timp după identificarea amenințării, forțele ucrainene au localizat și distrus instalația respectivă.

După acel episod, tentativele similare au devenit rare. Situația s-a schimbat însă odată cu intensificarea atacurilor ucrainene asupra infrastructurii logistice rusești.

„După ce Ucraina a început să desfășoare lovituri de rază medie împotriva obiectivelor logistice ruse, am observat din nou activitate de război electronic îndreptată împotriva sistemului Starlink”, a explicat Beskrestnov.

El a precizat că armata ucraineană continuă să identifice și să distrugă astfel de echipamente. Unul dintre sistemele de bruiaj a fost recent lovit de Regimentul 422 de Sisteme Fără Pilot al Ucrainei.

Cum funcționează noua armă electronică a Rusiei

Sistemul utilizat de armata rusă poartă denumirea „Volna Kupol Garant” și este produs de compania rusă Russkiy Kupol, care operează în orașul Simferopol din Crimeea ocupată.

Potrivit specialiștilor ucraineni, instalația folosește antene terestre care urmăresc sateliții Starlink și emit semnale puternice de interferență, menite să împiedice recepționarea transmisiilor provenite de la terminalele aflate la sol.

Practic, sistemul transmite simultan semnale de bruiaj pe toate frecvențele utilizate de terminalele Starlink pentru a comunica cu sateliții.

„Rușii folosesc efectiv opt antene orientate către satelit, fiecare emițând interferențe pe un canal diferit. În aceste condiții, satelitul devine practic surd”, a explicat Beskrestnov.

Instalația este montată pe șase remorci și poate acoperi o suprafață de aproximativ 20 de kilometri pătrați. Fiecare remorcă transportă două antene protejate de carcase speciale, iar sistemul necesită cantități importante de energie electrică pentru funcționare.

Sursele ucrainene estimează că armata rusă a plătit aproximativ 1,5 milioane de dolari pentru fiecare astfel de complex.

De ce nu reprezintă o amenințare decisivă pentru Starlink

În ciuda sofisticării tehnice, experții consideră că impactul sistemului rusesc este limitat.

Publicația Defense Express subliniază că rețeaua Starlink numără în prezent peste 10.000 de sateliți activi. În plus, mai mulți sateliți pot asigura simultan conexiunea unui singur terminal aflat pe câmpul de luptă.

Din acest motiv, sistemul Volna Kupol Garant poate perturba doar comunicațiile cu un singur satelit la un moment dat, ceea ce îi reduce considerabil eficiența împotriva întregii constelații Starlink.

O nouă confruntare tehnologică pe frontul ucrainean

Tentativele Rusiei de a bloca rețeaua Starlink ilustrează transformarea războiului din Ucraina într-o confruntare tehnologică tot mai complexă. Dacă în primii ani ai conflictului avantajul era dat de artilerie și munițiile de precizie, astăzi comunicațiile prin satelit, dronele autonome și sistemele de război electronic au devenit elemente esențiale în lupta pentru controlul câmpului de luptă.

Pentru Kiev, menținerea funcționalității rețelei Starlink este vitală nu doar pentru coordonarea unităților de pe front, ci și pentru operarea noii generații de drone care lovesc tot mai frecvent depozite, baze logistice și obiective strategice aflate la sute de kilometri în spatele liniilor rusești.