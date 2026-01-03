search
Sâmbătă, 3 Ianuarie 2026
O cameră video cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de încălcări ale legii rutiere în doar patru zile

O cameră video cu inteligență artificială instalată pe un bulevard din Atena a înregistrat în patru zile (de marți până vineri), peste 1.000 de încălcări ale codului rutier, privind folosirea telefonului mobil la volan și depășirea limitelor de viteză.

Camere video monitorizare trafic
Camere video monitorizare trafic

Autoritățile din Grecia au făcut publice primele rezultate după punerea în funcțiune a unui sistem pilot de camere video cu inteligență artificială. Acestea au fost instalate săptămâna trecută în opt zone considerate cu risc ridicat din Atena, la propunerea Poliției Elene.

Sunt primele camere cu inteligență artificială (IA) montate pe drumurile publice, proiectate în cadrul programului Ministerului Guvernării Digitale și care vor fi interconectate în curând cu sistemul existent al Poliției Rutiere, scrie Kathimerini.

Camerele vor înregistra încălcări ale Codului Rutier, precum trecerea pe roșu, depășirea limitei de viteză, nepurtarea centurii de siguranță, folosirea telefonului mobil în timpul conducerii, dar și circulația pe benzile de urgență.

„Odată cu reforma siguranței rutiere, alegem în mod conștient să trecem de la vorbe la fapte. Aceasta este una dintre prioritățile Guvernului prim-ministrului Kyriakos Mitsotakis și o decizie politică cu o dimensiune socială clară: reducerea accidentelor rutiere și salvarea de vieți omenești. Am început deja un proiect pilot cu instalarea de camere în opt zone cu risc ridicat din Attica, care înregistrează încălcări critice și demonstrabil periculoase, cum ar fi excesul de viteză, trecerea pe roșu, utilizarea telefonului mobil, nepurtarea centurii de siguranță sau a căștii. Camerele sunt vizibile, funcționează cu reguli clare și au ca scop prevenirea încălcărilor. Această primă intervenție este legată organic de următorul pas important al reformei: crearea «Sistemului Electronic Unic de Înregistrare și Gestionare a Încălcărilor». Un sistem care va unifica, va corela și va gestiona digital încălcările, rapid și transparent, punând capăt întârzierilor și fragmentării din trecut. Nu adoptăm o logică a pedepsei. Dimpotrivă, împreună cu Ministerele Infrastructurii și Transporturilor și Protecției Cetățenilor, investim în prevenție și în schimbarea comportamentului la volan. Dorim ca cetățenii să știe că regulile se aplică tuturor și sunt aplicate într-un mod echitabil și... într-un mod modern”, a declarat ministrul guvernanței digitale, Dimitris Papastergiou.

Intensificarea controalelor urmărește prevenirea accidentelor rutiere și creșterea nivelului de conștientizare privind siguranța rutieră.

Sistemul va interconecta datele colectate de echipamentele mobile și camerele de supraveghere, permițând înregistrarea și procesarea automată a abaterilor.

Datele vor include imagini, înregistrări video și metadate temporale, iar transmiterea va fi criptată pentru protejarea datelor cu caracter personal. Cetățenii vor fi informați despre abaterile constatate printr-o căsuță poștală digitală pe gov.gr sau prin mesaje și vor putea depune contestații electronic.

Noua rețea de camere ar urma să ajungă la un total de 2.500: 2.000 în puncte fixe cu risc ridicat și 500 în autobuze.

Regiunea Attica va instala, la rândul ei, 388 de camere, care vor fi integrate în sistemul de monitorizare a benzilor pentru autobuze.

Europa

Top articole

