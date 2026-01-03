Povestea cuplului care a supraviețuit 66 de zile pe mare, pe o plută de cauciuc. Barca lor a fost scufundată de balene

William și Simone Butler se aflau la aproape 2000 de km de coasta Costa Rica când barca lor a fost scufundată de balene.

William și Simone Butler se aflau de trei săptămâni într-o călătorie în jurul lumii pe iahtul lor de 12 metri, la aproximativ 2000 de kilometri de coastă, când au fost scufundați de balene pe 15 iunie 1989.

Cei doi s-au grăbit să ia mâncare, echipament de pescuit și o pompă de 3,3 kg numită „Survivor-35” - o pompă acționată manual care transformă apa sărată în apă dulce - înainte de a se urca într-o plută de cauciuc, scrie People.

Inspirația lor s-a dovedit esențială, deoarece cei doi aveau să rămână blocați în plută, în derivă, timp de 66 de zile în Oceanul Pacific.

Timp de mai bine de două luni, s-au hrănit în principal cu pește crud și „cei trei litri prețioși de apă potabilă pe care William”, pe atunci în vârstă de 60 de ani, îi stoarcea zilnic din ”Survivor-35”.

La sfârșitul calvarului de 66 de zile, William și Simone ( pe atunci în vârstă de 52 de ani), au fost salvați de Garda de Coastă din Costa Rica și duși la un spital din orașul de coastă Golfito.

În ciuda așteptărilor, cei doi erau într-o stare de sănătate relativ bună (în afară de deshidratare și arsuri solare severe). Din patul său de spital, William le-a spus reporterilor că prinseseră pește zilnic, spunând: „M-am forțat să mănânc aproape 900 g de pește crud pe zi și am forțat-o și pe soția mea să mănânce.”

Chiar și cu peștele, atât William, cât și Simone au slăbit, fiecare, 22 kg în timpul calvarului.

După ce și-au revenit, cuplul s-a întors în SUA, William declarând reporterilor : „E greu de crezut că acum șapte zile încă pluteam în derivă, încercând să atingem uscatul. Chiar e greu să discuți despre situație”.

Cuplul a spus că au respins atacurile rechinilor și frenezia hrănirii cu pești în timpul calvarului și au fost contactați pentru a transforma povestea lor într-o carte sau un film.

Dar, după aceea, au fost mai mulțumiți să rămână pe pământ. „Ne vom odihni - și vom pleca departe de ocean pentru o vreme, la munți, în prerii”, a spus William la vremea respectivă

Conform unui necrolog, William a murit în 2024, soția sa murind cu câțiva ani mai devreme.

Chiar și în necrologul său sunt povestite aventurile sale pe mare, care au început la vârsta de 14 ani, când „a comandat prima sa călătorie pe ape albastre de la Havana la Varadero la bordul vasului său Snipe de 4,5 metri”.

„A continuat să conducă nenumărate călătorii, inclusiv căutare de comori, pescuit, trei călătorii transatlantice, ocolirea Capului Horn și o tentativă de circumnavigație care s-a încheiat când velierul său, Siboney, a fost scufundat de balene”, se arată în necrolog.

„De-a lungul anilor de navigație, a parcurs peste 74.000 de mile marine (120.000 km) pe mare alături de copiii, nepoții și numeroși membri ai echipajului la bordul celor două amante ale mării, Siboney și New Chance.”