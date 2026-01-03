Angajații care primesc timp liber şi bani să stea cu prietenii, într-o ţară UE. Cum funcţionează „ora prieteniei”

Un lanț de farmacii din UE testează „ora prieteniei”, oferind angajaților timp liber şi peste 90 de euro pentru a-și întări legăturile sociale.

Printr-un proiect unic în Uniunea Europeană, angajații lanțului farmaceutic suedez Apotek Hjärtat primesc timp liber plătit pentru a se întâlni cu prietenii sau a consolida relațiile sociale, ca parte a proiectului-pilot „friendcare”.

Măsura vine într-un moment în care guvernul suedez încurajează companiile să participe activ la combaterea singurătății, considerată o problemă majoră de sănătate publică în Suedia.

„Am vrut să îmi fac viața mai bună… să mă împing puțin să fac lucruri. (...) Mă simt mai fericită. Nu poți trăi doar prin internet, așa cum fac majoritatea oamenilor astăzi”, a declarat pentru BBC Yasmine Lindberg, în vârstă de 45 de ani, care lucrează într-o farmacie Apotek Hjärtat din Kalmar, un oraș de coastă din sudul Suediei, una dintre cei 11 angajați care au acceptat să participe la programul-pilot.

„Sunt foarte obosită când ajung acasă. Nu am timp sau energie să mă întâlnesc cu prietenii mei”, a mai povestit femeia, care, deși își petrece timpul liber cu copiii săi adolescenți, recunoaște că se simte singură de la despărțirea de partenerul ei, în urmă cu patru ani.

Cum funcţionează „ora prieteniei”

Programul le oferă angajaților 15 minute pe săptămână, echivalentul unei ore pe lună, în timpul programului de lucru, pentru a se concentra pe prietenii existenți sau pe crearea de noi legături.

Această oră poate fi folosită pentru apeluri telefonice, mesaje sau întâlniri față în față. În plus, fiecare participant primește aproximativ 1.000 de coroane suedeze, ceea ce înseamnă aproximativ 93 de euro, pentru a acoperi cheltuielile legate de activitățile sociale.

Voluntarii au acces și la instruire online despre cum să recunoască și să combată singurătatea, resursă disponibilă tuturor celor 4.000 de angajați ai companiei din Suedia.

Monica Magnusson, CEO-ul Apotek Hjärtat, a explicat faptul că proiectul a fost inspirat parțial de colaborarea anterioară cu organizația de sănătate mintală Mind, care a arătat că discuţiile scurte, dar semnificative, între farmacisti și clienți pot reduce izolarea.

„Am vrut să vedem dacă timpul dedicat prieteniei pentru angajați poate influența, de asemenea, bunăstarea lor”, a declarat ea.

Proiectul vine într-un context mai larg: în iulie, Agenția Suedeză de Sănătate Publică a lansat prima strategie națională pentru combaterea singurătății, încurajând colaborarea între sectorul privat, autoritățile locale și societatea civilă.

„Singurătatea este o problemă majoră de sănătate publică, asociată cu un risc crescut de boli cardiovasculare și mortalitate prematură. Mediul de afaceri trebuie să fie preocupat, pentru că angajații și clienții lor sunt expuși riscului, iar costurile pentru finanțele publice sunt semnificative”, a declarat ministrul Sănătății, Jakob Forssmed.

În contextul în care studiile recente arată că 14% dintre suedezi se simt singuri frecvent, iar 8% dintre adulți nu au niciun prieten apropiat. Psihologul Daniel Ek, autor al cărții „The Power of Friendship” („Puterea prieteniei”), atrage atenția că iernile lungi și reci, mentalitatea de a nu deranja pe ceilalți și modul de locuire, în care peste 40% dintre case sunt ocupate de o singură persoană, contribuie la izolarea socială.

Deși este prea devreme pentru a decide extinderea proiectului friendcare la nivel național, sondajele interne au indicat creșteri semnificative ale satisfacției în viață în rândul participanților, motvi pentru care ministrul Sănătăţii monitorizează îndeaproape inițiativa.

Proiectul Apotek Hjärtat se înscrie într-o rețea mai largă, „Împreună împotriva singurătății involuntare”, care reunește circa 20 de branduri nordice, printre care Ikea și Strawberry, pentru a împărtăși strategii și experiențe în lupta împotriva izolării.

Alte inițiative similare includ granturi de wellness oferite angajaților pentru participarea la evenimente culturale de grup, menite să sporească incluziunea socială și bunăstarea.