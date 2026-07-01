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Continuă tensiunile dintre Rusia și țările europene. Moscova suspendă traficul feroviar în mai multe puncte de frontieră cu state NATO

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Rusia a decis suspendarea traficului prin mai multe puncte de control feroviar aflate la granițele cu Finlanda, Estonia și Letonia, potrivit unui decret guvernamental publicat pe 30 iunie și care intră în vigoare începând cu 1 iulie 2026.

Rusia a decis suspendarea traficului prin mai multe puncte de control feroviar. FOTO: AFP
Rusia a decis suspendarea traficului prin mai multe puncte de control feroviar. FOTO: AFP

Documentul oficial nu oferă explicații privind motivele acestei decizii, relatează Kiev Independent. Măsura prevede „suspendarea temporară” a circulației feroviare în mai multe puncte de trecere situate de-a lungul frontierei vestice a Rusiei. Cele mai multe restricții vizează granița cu Finlanda, unde vor fi afectate punctele de control Vyborg, Vartsilya, Lyuttya, Sankt Petersburg-Finlandsky și Svetogorsk.

De asemenea, traficul feroviar va fi suspendat la punctul Pechory-Pskov, aflat la frontiera cu Estonia, precum și la punctul Pytalovo, situat la granița cu Letonia.

Conform decretului, Ministerul rus de Externe are obligația de a informa autoritățile din Finlanda, Estonia și Letonia cu privire la această decizie.

Măsura vine într-un context de tensiuni crescute între Rusia și statele NATO din regiunea Mării Baltice. La finalul lunii iunie, o analiză realizată în Danemarca indica faptul că Rusia își consolidează prezența militară în apropierea frontierelor Alianței, într-un proces interpretat de analiști ca posibilă pregătire pentru un conflict de durată.

Deși Finlanda, Estonia și Letonia nu sunt implicate direct în războiul din Ucraina, acestea au oferit sprijin constant Kievului prin livrări de echipamente militare, schimb de informații și ajutor umanitar, încă de la începutul invaziei ruse din februarie 2022.

În paralel, Rusia se confruntă cu presiuni interne generate de intensificarea atacurilor ucrainene cu drone asupra infrastructurii energetice și petroliere.

Potrivit unei analize CNN, Ucraina a desfășurat recent cea mai amplă campanie de atacuri cu drone de la începutul războiului, într-o singură noapte fiind raportată interceptarea a sute de aparate de zbor în mai multe regiuni ale Federației Ruse.

În acest context, președintele rus Vladimir Putin a convocat o reuniune de urgență cu oficiali de rang înalt, pe fondul îngrijorărilor legate de nivelul stocurilor de petrol, afectate de atacurile asupra infrastructurii energetice.

Analiștii consideră însă puțin probabil ca Moscova să își modifice obiectivele strategice în Ucraina, în ciuda presiunilor tot mai mari din interior și din exterior.

Președintele Vladimir Putin amenință, într-un interviu difuzat duminică, 28 iunie, de televiziunea de stat, că Rusia își va continua obiectivul militar de a prelua controlul total asupra celor patru regiuni ucrainene anexate în 2022, Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie, indiferent de propunerile venite din partea Kievului pentru reducerea ostilităților.

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