Val de atacuri ucrainene asupra Crimeei ocupate. Autoritățile proruse instituie stare de urgență

Autoritățile instalate de Moscova în Crimeea au declarat vineri o „situație de urgență”, pe fondul atacurilor aeriene tot mai frecvente lansate de forțele ucrainene asupra peninsulei.

Raidurile au provocat pene de curent, perturbări ale lanțurilor logistice și penurie de combustibil, afectând atât Crimeea, cât și alte teritorii ocupate de Rusia în sudul Ucrainei, potrivit The Guardian.

Președintele Volodimir Zelenski a afirmat că intensificarea operațiunilor ucrainene reprezintă o formă de „justiție” în fața bombardamentelor aproape zilnice ale Rusiei asupra orașelor ucrainene, subliniind că peninsula Crimeea rămâne un obiectiv central în strategia Kievului.

În Sevastopol, guvernatorul numit de Moscova a cerut populației să reducă consumul de energie pentru a evita noi întreruperi, în timp ce autoritățile locale au suspendat vânzările de combustibil către șoferii particulari. Programul transportului public, al magazinelor și iluminatul stradal au fost restricționate.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că a doborât peste 600 de drone ucrainene într-o singură noapte, inclusiv în apropiere de Moscova și Crimeea, unul dintre cele mai ridicate bilanțuri de la începutul invaziei.

Noi victime în urma atacurilor cu drone în Ucraina

Atacuri cu drone rusești au ucis vineri trei civili în regiunile Dnipropetrovsk și Sumî. În Nikopol, două persoane au murit și alte 12 au fost rănite, inclusiv doi copii. În regiunea Sumî, un bărbat a fost ucis într-un sat de lângă centrul regional.

Ucraina își dezvoltă capacități interne de inteligență artificială

Operatorul de telecomunicații Kyivstar a anunțat un acord cu Ministerul Economiei pentru dezvoltarea infrastructurii interne de calcul dedicată inteligenței artificiale. Proiectul, susținut financiar de compania-mamă VEON, ar necesita în prima etapă o capacitate de 3–5 MW și investiții de ordinul zecilor de milioane de dolari.

Conducerea Kyivstar afirmă că armata este în prezent principalul utilizator al tehnologiilor AI din Ucraina, iar operarea acestora în afara țării ar reprezenta un risc de securitate.

Avertismente privind posibile „provocări” ruse în statele baltice

Amintim că două țări de pe flancul estic al NATO au avertizat că Rusia ar putea încerca o „provocare” în statele baltice sau în Polonia, pentru a testa reacția și unitatea alianței. Surse occidentale se tem că presiunea asupra Kremlinului, amplificată de atacurile ucrainene cu rază lungă de acțiune în apropiere de Moscova și Sankt Petersburg, ar putea determina Moscova să caute noi modalități de escaladare.

Franța a reținut un petrolier suspectat că face parte din „flota din umbră” a Rusiei

Un petrolier suspectat că transporta petrol rusesc pentru a ocoli sancțiunile occidentale a fost escortat în apropiere de Marsilia, la o zi după ce marina franceză l-a interceptat lângă Sicilia. Nava, numită Deliver, este a noua ambarcațiune reținută în Europa în 2026 în cadrul operațiunilor de combatere a rețelelor maritime folosite de Rusia pentru exporturi clandestine. Ambasada Rusiei la Paris a calificat acțiunea drept „piraterie”.