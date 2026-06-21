Atac ucrainean de amploare în strâmtoarea Kerci. Terminale petroliere, infrastructură portuară și obiective militare din Crimeea și sudul Rusiei, cuprinse de incendii

Mai multe obiective energetice, logistice și militare aflate de o parte și de alta a strâmtorii Kerci au fost lovite în noaptea de sâmbătă spre duminică într-un amplu atac atribuit Ucrainei, potrivit informațiilor apărute pe canalele locale de monitorizare și în relatările martorilor.

Imagini distribuite pe rețelele sociale arată incendii puternice în zona portului Kerci, din Crimeea ocupată de Rusia, unde coloane dense de fum s-au ridicat deasupra unor terminale petroliere și instalații de stocare a combustibililor.

Conform grupurilor independente care monitorizează activitatea militară și imaginile satelitare, unul dintre focare a izbucnit la terminalul TES, o facilitate utilizată pentru transferul și depozitarea produselor petroliere și a gazului lichefiat. Un alt incendiu a fost semnalat la complexul AEGAZ-Terminal, specializat în manipularea gazului lichefiat.

De cealaltă parte a strâmtorii, pe teritoriul Rusiei, un incendiu de proporții a fost raportat în Port Kavkaz, situat în regiunea Krasnodar. Portul reprezintă unul dintre cele mai importante noduri logistice folosite de Moscova pentru aprovizionarea Crimeei și găzduiește terminale de combustibil și depozite petroliere.

Datele satelitare analizate de grupurile de monitorizare indică faptul că fumul provenit din zona portului Kerci s-a extins pe o distanță de aproximativ 66 de kilometri.

Explozii în întreaga peninsulă

În paralel cu incendiile de la infrastructura energetică, locuitorii din mai multe orașe și districte ale Crimeei ocupate au raportat explozii și activarea sistemelor rusești de apărare antiaeriană.

Deflagrații au fost semnalate în Kerci, Simferopol, Sevastopol și Bahcisarai, dar și în districtele Nijnohirski, Krasnogvardiiske și Krasnoperekopsk. Autoritățile ruse au suspendat temporar circulația pe Podul Kerci, principala legătură terestră dintre Rusia și peninsula anexată.

Ținte militare și feroviare lovite

Atacul nu s-a limitat la infrastructura energetică. Imaginile satelitare au indicat incendii și în apropierea podului feroviar de la Cionhar, una dintre principalele rute de transport dintre Crimeea și teritoriile ocupate din sudul Ucrainei.

La Kerci a fost raportat un incendiu pe teritoriul Unității Militare ruse 98546, unde este dislocat Batalionul 630 Independent de Cale Ferată.

Un alt focar a fost identificat la Capul Ziuk, pe coasta Mării Azov, în apropierea localității Kurortne. Potrivit canalelor de monitorizare, zona găzduiește sisteme rusești de apărare antiaeriană, inclusiv radare și lansatoare S-300 sau S-400.

Strategia Kievului: izolarea Crimeei

Autoritățile ucrainene nu au comentat oficial atacurile, iar amploarea exactă a pagubelor nu a putut fi verificată independent.

Totuși, operațiunea se înscrie în strategia tot mai agresivă a Kievului de a lovi infrastructura energetică și logistică utilizată de armata rusă. În ultimele luni, Crimeea a devenit principalul obiectiv al campaniei ucrainene de atacuri cu drone cu rază medie de acțiune, menite să lovească ținte aflate între 25 și 200 de kilometri în spatele liniei frontului.

Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, declara recent că operațiunile cu drone transformă treptat Crimeea „într-o insulă”, prin întreruperea lanțurilor de aprovizionare care leagă peninsula de restul Federației Ruse.

În contextul acestor lovituri repetate, autoritățile instalate de Moscova în Crimeea au introdus la începutul lunii iunie un sistem de tichete pentru combustibil și au limitat cantitatea de benzină care poate fi cumpărată de populație.

Atacuri succesive asupra infrastructurii energetice ruse

Loviturile din noaptea de 21 iunie au venit la doar o zi după ce forțele ucrainene au anunțat că au atacat patru stații de comprimare a gazelor din Crimeea ocupată, situate în localitățile Juravlivka, Aromatne, Kliuci și Lohivka.

În aceeași perioadă, drone ucrainene au vizat și rafinăria de petrol din Tiumen, în Siberia de Vest, aflată la aproximativ 1.900 de kilometri de granița Ucrainei. Locuitorii din zonă au raportat explozii și fum dens deasupra instalației industriale.

Prin intensificarea atacurilor asupra infrastructurii energetice și logistice, Kievul urmărește să reducă capacitatea Rusiei de a susține operațiunile militare și să îngreuneze aprovizionarea trupelor aflate pe front.