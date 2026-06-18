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Drone ucrainene au lovit Moscova. Una dintre cele mai importante rafinării din capitala rusă, vizată în atac

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În noaptea de 18 iunie, drone ucrainene au atacat Moscova, iar una dintre ținte a fost Rafinăria din Moscova, un obiectiv strategic al infrastructurii energetice ruse. Primarul capitalei, Serghei Sobianin, a anunțat pe canalul său de Telegram că mai multe drone au ajuns în zona rafinăriei.

Rafinăria din Moscova, lovită de drone ucrainene/FOTO:X
Rafinăria din Moscova, lovită de drone ucrainene/FOTO:X

Locuitorii din apropiere susțin însă că în urma atacului au izbucnit incendii la cel puțin două rezervoare de combustibil. În mediul online au fost publicate imagini care surprind zborul dronelor deasupra Moscovei și a regiunii Moscova, precum și momentul impactului asupra rafinăriei. Fotografii și înregistrări video distribuite pe rețelele sociale arată coloane dense de fum și flăcări puternice.

Situată în cartierul Kapotnea, în sud-estul Moscovei, rafinăria din Moscova este unul dintre cele mai importante obiective ale sectorului petrolier din Federația Rusă. Instalația este controlată de compania Gazprom Neft și are o capacitate proiectată de procesare de aproximativ 11–12 milioane de tone de petrol anual.

Unitatea are un rol esențial în alimentarea regiunii centrale a Rusiei. Potrivit datelor disponibile, rafinăria asigură până la 40% din necesarul de benzină al Moscovei, aproximativ 50% din consumul de motorină și reprezintă principalul furnizor de kerosen pentru aeroporturile capitalei.

Atacul survine la doar două zile după un incident similar. În dimineața de 16 iunie, dronele au vizat aceeași rafinărie, iar în urma loviturii a luat foc instalația ELOU-AVT-6, considerată „inima” complexului de procesare a petrolului.

Restricții la carburanți în zeci de regiuni din Rusia

În paralel, autoritățile ruse au introdus restricții privind vânzarea benzinei în 53 de regiuni ale țării. În 18 dintre acestea, șoferii pot cumpăra cel mult 50 de litri de combustibil sau echivalentul unui rezervor plin la o singură alimentare.

Măsuri similare au fost aplicate și în teritoriile ocupate de Rusia, inclusiv în Crimeea, regiunile Herson și Zaporojie, precum și în autoproclamatele republici separatiste Donețk și Lugansk.

Publicația The Moscow Times a scris că principalele cauze ale acestor restricții sunt atacurile repetate ale dronelor ucrainene asupra rafinăriilor rusești. La rândul său, Reuters relata că, până la sfârșitul lunii mai, aproape toate marile rafinării din centrul Rusiei și-au redus activitatea sau și-au suspendat temporar operațiunile din cauza atacurilor și a lucrărilor de reparații.

Rusia începe să cumpere benzină din Asia

Rusia a început să cumpere benzină din Asia pentru prima dată după mult timp. Deficitul de combustibil a apărut după ce dronele ucrainene au lovit rafinăriile rusești , a relatat Reuters , citând patru surse din industrie.

Conform unor surse, Rusia va primi un transport de benzină printr-unul dintre porturile sale occidentale în iunie. Sursa nu a oferit detalii despre volume și furnizori. Jurnaliștii notează că acesta este un pas rar pentru o țară care este unul dintre cei mai mari exportatori de petrol și produse petroliere din lume.

După cum a menționat o altă sursă, Rusia a luat în considerare importul de combustibil pe mare anul trecut, dar în cele din urmă, rezervele interne s-au dovedit a fi suficiente.

Cu toate acestea, aprovizionarea a fost limitată în acest an din cauza atacurilor cu drone ucrainene asupra rafinăriilor, conductelor și instalațiilor de depozitare a combustibilului rusești, care au avut ca scop limitarea capacității Moscovei de a-și finanța operațiunile militare.

Moscova a importat, de asemenea, combustibil din Belarusul vecin pentru a ajuta la acoperirea deficitului și a apelat anterior la Kazahstan pentru cantități mici. Cu toate acestea, au adăugat sursele, niciuna dintre țări nu are suficientă capacitate de rezervă pentru a acoperi deficitul de combustibil al Rusiei.

O sursă a remarcat că importurile pe cale maritimă ar putea fi doar o măsură temporară și este puțin probabil să ofere volume semnificative din cauza problemelor logistice și a prețurilor ridicate.

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