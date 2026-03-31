Război în Ucraina

Bloggerii pro-război din Rusia avertizează: bombardamentele ucrainene amenință Moscova cu o „pace rușinoasă”

Loviturile eficiente ale Ucrainei în adâncul teritoriului rus pun presiune pe Moscova, iar comentatorii militari pro-Kremlin recunosc pentru prima dată dificultățile Rusiei.

Bombardamentele ucrainene amenință Moscova cu o „pace rușinoasă” FOTO: EPA EFE

Bloggerii pro-război din Rusia au început să admită că atacurile ucrainene asupra infrastructurii ruse din adâncul teritoriului au efecte reale și pot forța Kremlinul să accepte o „pace rușinoasă”, potrivit analizelor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), citat de Kyiv Post.

„Rusia este sortită înfrângerii dacă nu rezolvă rapid problema încheierii războiului”, a avertizat un comentator rus. El a subliniat că Moscova se confruntă cu două opțiuni „sumbre”: fie să accepte o pace rușinoasă, fie să lanseze o nouă ofensivă decisivă. „Kremlinul nu are însă voință politică pentru a doua opțiune”, a adăugat acesta.

Bombardamente ucrainene cu impact economic

În ultimele zile, Ucraina a desfășurat atacuri țintite împotriva infrastructurii petroliere rusești de la Marea Baltică. Ministerul Apărării de la Kiev a anunțat că bombardamentele din perioada 24–30 martie au blocat o parte semnificativă a exporturilor de petrol rusești, inclusiv transporturile din Primorsk, cel mai mare terminal de țiței din regiune.

Forțele ucrainene au vizat rezervoare de stocare a petrolului la rafinăria Kinef din Kiriși, infrastructura terminalului Ust-Luga al Novatek și terminalul Transneft din Primorsk. Bombardamentele au afectat și un spărgător de gheață de patrulare din clasa Project 23550 „Purga”, aflat în șantierul naval din Viborg.

Recunoașterea dificultăților pe front

Bloggerii militari pro-Kremlin încep să recunoască problemele Rusiei. Unul dintre ei a afirmat că forțele ruse au șanse mici să îmbunătățească situația actuală în lunile următoare, iar contra-atacurile ucrainene au perturbat planificarea ofensivelor pentru 2026.

Și oficiali ruși de rang înalt semnalează nevoia de a avea obiective mai realiste. Vicepreședintele Comisiei pentru Apărare din Duma de Stat, Alexei Juravliov, a declarat că bătălia pentru Kostiantinivka (regiunea Donețk) nu a fost decisivă și a sugerat ca Rusia să se concentreze pe orașele Sloviansk și Kramatorsk.

Comentatorii ruși au remarcat și eficiența tot mai mare a Ucrainei în campania de interdicție aeriană pe distanță medie (BAI), care perturbă logistica rusească la zeci de kilometri în spatele frontului. Problemele persistente ale Moscovei includ dificultăți de comunicații după restricționarea accesului la Starlink și lipsa sistemelor de război electronic.

Un blogger militar a recunoscut că forțele ucrainene „depășesc” trupele ruse în adaptarea tehnologică, menționând eficiența dronelor interceptoare ucrainene și criticând reacția lentă a Rusiei. „Rusia nu poate obține străpungerea frontului și nici nu își poate menține pozițiile doar pe baza forței de muncă”, a avertizat acesta.

Atacuri asupra bazei industriale de apărare a Rusiei

Între timp, atacurile ucrainene s-au extins și asupra obiectivelor industriale de apărare. Dronele ucrainene au lovit uzina Atlant Aero din Taganrog, avariind ateliere de producție a dronelor de atac și recunoaștere. Atacuri similare au vizat și uzina aeronautică Beriev, care întreține bombardiere strategice Tu-95 și aeronave de avertizare timpurie A-50.

Oficiali locali, inclusiv guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusar, au confirmat avarii la obiective industriale din Taganrog. În regiunea Samara, guvernatorul Viaceslav Fedorișcev a declarat că forțele ucrainene au lovit un obiectiv industrial din Toliatti. Imagini geolocalizate arătau un incendiu la combinatul chimic KuibișevAzot, vizat de mai multe ori în luna martie.

Kremlinul caută soluții

Pe 26 martie, Vladimir Putin s-a întâlnit cu ușile închise cu oligarhi, îndemnându-i să „arunce cu bani” pentru efortul de război al Rusiei, potrivit publicației independente The Bell. Putin le-a cerut oligarhilor să facă „contribuții voluntare”. Cel puțin doi au acceptat: miliardarul Suleiman Kerimov ar fi promis 100 de miliarde de ruble (1,2 miliarde de dolari), iar altul o sumă nedezvăluită.

Fostul ambasador al SUA în Ucraina, John E. Herbst, a declarat că „Putin vrea ca războiul să continue” și a amintit că Rusia a respins mai multe propuneri de pace acceptate de Ucraina și de președintele Volodimir Zelenski, încercând să creeze totodată tensiuni între Ucraina și SUA.

