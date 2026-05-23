Jandarmeria Română anunță că au început să fie distribuite în mediul online imagini și postări asociate în mod eronat cu concertul artistului Max Korzh, programat să aibă loc în București.

Potrivit instituției, materialele respective nu au nicio legătură cu evenimentul, deși sunt prezentate în unele cazuri ca fiind din contextul concertului.

Jandarmeria precizează că imaginile provin de la un meci de fotbal desfășurat în Franța și au fost scoase din context, fiind utilizate pentru a crea confuzie în spațiul public.

Reprezentanții instituției recomandă cetățenilor să verifice sursele înainte de distribuirea conținutului online, avertizând că materialele neverificate pot contribui la dezinformare și la amplificarea unor tensiuni inutile.

Autoritățile subliniază că informarea trebuie realizată exclusiv din surse oficiale.

Mii de fani ai lui Max Korzh au pornit într-un marș spre Arena Națională, în Capitală

Mii de fani ai artistului Max Korzh au plecat într-un marș către Arena Națională, unde este programat concertul din această seară.

Participanții s-au pus în mișcare în grupuri mari, oprindu-se din loc în loc, dansând și cântând, pe măsură ce se îndreaptă spre zona stadionului. Atmosfera este una de voie bună, iar mulți dintre fani spun că distracția a început deja pe traseu.

La fața locului se află forțe de ordine, inclusiv jandarmi, care însoțesc coloana de participanți și asigură măsurile de siguranță pe traseu și în zona de desfășurare a evenimentului.

Potrivit organizatorilor și autorităților, la concert sunt așteptați zeci de mii de oameni din mai multe țări, iar în Capitală au sosit în ultimele zile fani din Ucraina, Polonia, Lituania și Republica Moldova.

Ce măsuri anunță MAI pentru concertul Max Korzh din Capitală

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a stabilit, vineri seară, un set de măsuri pentru asigurarea siguranței publice la concertul artistului Max Korzh, programat în Capitală și la care sunt așteptați peste 40.000 de oameni.

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a coordonat o ședință operativă în care a cerut măsuri unitare și preventive pentru gestionarea evenimentului de amploare de la București, a transmis MAI.

Potrivit instituției, șeful MAI a solicitat acțiune integrată din partea tuturor structurilor implicate, cu accent pe prevenirea incidentelor, gestionarea fluxurilor mari de persoane și combaterea traficului și consumului de droguri.

Misiunile vor fi desfășurate în sistem integrat, cu participarea structurilor de ordine publică, poliție și intervenție, inclusiv echipaje canine și ecvestre, pentru asigurarea ordinii și intervenție rapidă în zonele aglomerate.

MAI recomandă participanților să respecte indicațiile forțelor de ordine, să evite obiectele interzise, să se prezinte din timp la eveniment și să semnaleze orice situație care poate afecta siguranța publică. Părinții sunt sfătuiți să supravegheze atent copiii și să stabilească puncte de întâlnire în cazul separării.

Anunțul vine în contextul concertului artistului Max Korzh, programat pe Arena Națională din București, pentru care biletele s-au epuizat în doar câteva zile, potrivit organizatorilor.

În ultimele zile au fost semnalate și incidente izolate în rândul unor grupuri de fani, inclusiv descoperirea unor obiecte pirotehnice și altercații în zona centrală a Capitalei.